25 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 25 апреля
- Международный день ДНК
Международный день ДНК отмечается ежегодно 25 апреля в память о публикации в 1953 году в журнале Nature статей, описывающих структуру молекулы ДНК. В этот день ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик представили модель двойной спирали ДНК, что стало прорывом в молекулярной биологии.
- Всемирный день пингвинов
Всемирный день пингвинов (World Penguin Day) направлен на сохранение этих уникальных птиц и их среды обитания. Дата выбрана не случайно — именно в этот период пингвины Адели начинают свое ежегодное миграционное путешествие. Защитники окружающей среды призывают в этот день обратить внимание на угрозы, с которыми сталкиваются пингвины, включая изменение климата и загрязнение мест их обитания.
- Всемирный день борьбы с малярией
Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году. Цель этой даты — повысить осведомленность общества о малярии, ее профилактике и лечении. Малярия остается серьезной проблемой здравоохранения, особенно в странах Африки, где ежегодно регистрируются миллионы случаев заболевания. Согласно оценкам ВОЗ, в 2023 году в 83 странах мира произошло 263 млн случаев заболевания малярией и 597 тыс. случаев смерти от этой опасной болезни.
- Международный день делегата
Международный день делегата (International Delegate's Day) учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Праздник посвящен делегатам, представляющим свои страны в Организации Объединенных Наций, и подчеркивает важность их работы для поддержания международного мира и безопасности. Дата выбрана в честь первого дня работы Генассамблеи ООН в 1945 году.
- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей
25 апреля российские спасатели чтят память своих коллег, отдавших жизни при выполнении служебного долга. Дата была установлена приказом МЧС РФ в 2012 году и отмечается в последнюю пятницу апреля. В этот день в МЧС вспоминают погибших пожарных и спасателей, навещают их семьи, возлагают цветы к мемориалам.
- День дочери
В России 25 апреля отмечается неофициальный праздник — День дочери. Это хороший повод лишний раз выразить любовь к дочерям, сказать им добрые слова. В этот день можно собраться семьей и провести время вместе, ведь тепло, общение, взаимная поддержка и понимание важны для любого человека. Праздник также напоминает о женских правах и необходимости уважения к девочкам и женщинам в обществе.
Какие праздники и памятные даты отмечают 25 апреля в других странах
День пива — Швейцария. Праздник отмечается ежегодно в последнюю пятницу апреля и символизирует начало пивоваренного сезона. Он учрежден в 2012 году в честь основания Швейцарской ассоциации пивоваров (Schweizer Brauerei-Verband) в 1877 году. Для производителей День пива — повод подчеркнуть разнообразие и качество швейцарского пенного напитка. В этот день проводятся дегустации, экскурсии на пивоварни и праздничные мероприятия.
День освобождения от фашизма — Италия. В Италии это национальный праздник, посвященный победе над фашистским режимом в 1945 году. В этот день вспоминают подвиг участников Движения Сопротивления, сражавшихся против нацистской Германии и Итальянской социальной республики, фашистского марионеточного государства. В стране в этот день проходят парады, митинги и культурные мероприятия.
День свободы — Португалия. В Португалии 25 апреля отмечается День свободы, посвященный Революции гвоздик 1974 года, которая положила конец диктатуре и привела к установлению демократии. Название революции связано с тем, что солдаты вставляли гвоздики в дула своих винтовок в знак мирного характера переворота.
День АНЗАК, или День защитника отечества — Австралия и Новая Зеландия. День защитника отечества в этих странах является также днем памяти. Он посвящен солдатам Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (ANZAC), высадившимся в Галлиполи в 1915 году во время Первой мировой войны. Праздник включает в себя рассветные церемонии, парады и минуту молчания в память о погибших. Он символизирует храбрость, готовность к самопожертвованию и национальное единство.
Церковные праздники 25 апреля
Пятница Светлой седмицы
В Светлую пятницу православные христиане почитают икону Божией Матери Живоносный Источник. По преданию, в V веке воин Лев Маркелл, будущий император, встретил слепого путника и, услышав голос Богородицы, нашел источник, вода из которого исцелила слепого. На этом месте был построен храм, а источник стал известен своими чудесами.
В этот день в храмах совершается особое богослужение с освящением воды. После Божественной литургии совершается крестный ход и чин малого водоосвящения. Это первое водоосвящение после Богоявления, оно подчеркивает особую значимость дня. Освященная вода символизирует благодать и исцеление, исходящие от Пресвятой Богородицы. Верующие приносят воду домой и считают целебной.
Светлая пятница также известна как Прощеный день. В этот день принято просить прощения у близких и примиряться с теми, с кем были в ссоре, чтобы с чистым сердцем завершить Пасхальную неделю.
На протяжении всей Светлой седмицы, включая пятницу, в храмах открыты Царские врата, что символизирует открытые небеса и радость Воскресения Христова.
Праздник иконы Божией Матери Муромской
Муромская икона Божией Матери — один из почитаемых образов Пресвятой Богородицы в Русской православной церкви. По преданию, в начале XII века святой благоверный князь Константин принес эту икону из Киева в Муром, стремясь обратить местных язычников в христианство. Когда заговорщики решили убить князя, он вышел к ним с иконой в руках. Сила благодати, исходившая от образа, тронула сердца язычников, и они приняли крещение.
В конце XIII века икона вновь показала свою чудотворную силу. Епископ Василий Рязанский, оклеветанный и приговоренный к смерти, молился перед этой иконой. Согласно преданию, он распростер свою мантию на реке Оке, встал на берегу с иконой и чудесным образом доплыл до Рязани, где его встретили со всеми почестями.
День памяти священномученика Зинона Веронийского
Священномученик Зинон, епископ Веронийский, жил в IV веке. Родом из Сирии, он принял монашество и посвятил себя изучению Священного Писания. Поселившись в итальянском городе Верона, был избран его епископом.
Во времена правления императоров Констанция и Валента, покровительствовавших арианской ереси, святитель Зинон мужественно отстаивал православное учение о Господе Иисусе Христе. Он написал множество поучений и наставлений. Скончался около 360 года. Святой Зинон почитается как покровитель от наводнений. Согласно преданию, в 558 году, во время сильного наводнения, вода достигла храма, названного в честь святого, но не вошла внутрь, остановившись у самых дверей.
Народные праздники и приметы 25 апреля
- Василий Парильщик
В народном календаре отмечается праздник Василия Парильщика, приуроченный к дню памяти святого Василия Парийского, епископа и исповедника VIII века. Он был известен своей стойкостью в период иконоборчества, когда подвергся гонениям и скитаниям за то, что отказался подписать постановление об уничтожении икон.
Народный праздник получил название «Парильщик» из-за характерной для этого времени года погоды: солнце начинает активно прогревать землю, и она словно «парится». В народе говорили: «На Василия и земля запарится, как старуха в бане».
В этот день было принято посещать баню, особенно пожилым и больным людям, так как считалось, что пар помогает избавиться от болезней и укрепить здоровье.
Особое внимание уделяли домашним животным: их кормили, вычесывали и обмывали, чтобы обеспечить здоровье и хороший приплод. Также существовал обычай умываться водой из природных источников, чтобы смыть тоску и печаль.
Под запретом были ругань и ссоры, особенно возле водоемов, это могло навлечь беду. Считалось, что нельзя начинать уборку в доме, чтобы не потревожить домового. Охотникам советовали не ходить в лес, так как медведи, проснувшиеся после спячки, особенно опасны.
- Приметы
Ясная и теплая погода в этот день предвещает хороший урожай.
Дождь указывает на дождливое начало мая.
Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима окончательно отступила.
Утренний холод и ясный день — к сухому и неурожайному лету.
Какие исторические события произошли 25 апреля
- 1719 год — в Лондоне выпущено первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».
- 1783 год — в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека. Этот полет стал важным шагом в развитии воздухоплавания и предвестником будущих достижений в авиации.
- 1792 год — во Франции в качестве орудия казни впервые применена гильотина. Это произошло во время Французской революции, и гильотина стала символом этого бурного периода в истории страны. Гильотину во Франции отменили лишь в сентябре 1981 года, а последняя казнь с ее применением произошла незадолго до отмены — в 1977 году.
- 1826 год — в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это изобретение стало основой для развития современного автомобилестроения и изменило облик транспорта.
- 1931 год — Фердинанд Порше основал компанию Porsche. Она стала одним из ведущих производителей спортивных автомобилей и символом немецкого инженерного искусства.
- 1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введенная в 1940 году.
- 1980 год — на острове Тенерифе потерпел крушение самолет Boeing 727 компании Dan-Air, погибли 146 человек. Это стало крупнейшей катастрофой в истории британской авиации.
- 2015 год — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, более 17 тыс. ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.
- 2022 год — Илон Маск купил Twitter (теперь — X) за $44 млрд (более 3 трлн рублей). Сделка стала одной из крупнейших в истории социальных сетей. Для сравнения: стоимость американской версии TikTok вдвое меньше — около $20 млрд.
Дни рождения и юбилеи 25 апреля
- В 1842 году родился Федор Плевако — российский адвокат и юрист, выдающийся судебный оратор. Он участвовал в более чем 200 судебных процессах, часто защищая простых людей, и стал символом справедливости в дореволюционной России.
- В 1843 году родилась Алиса-Мод-Мэри — дочь британской королевы Виктории, ставшая великой герцогиней Гессенской и тещей российского императора Николая II. Она была матерью императрицы Александры Федоровны и известна своей благотворительной деятельностью.
- В 1883 году родился Семен Буденный — советский военачальник, герой Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Он сыграл ключевую роль в создании Красной кавалерии и был близким соратником Иосифа Сталина.
- В 1903 году родился Андрей Колмогоров — советский математик, академик АН СССР, основоположник современной теории вероятностей. Его работы оказали значительное влияние на развитие математики, включая топологию, теорию информации и турбулентности.
- В 1917 году родилась Элла Фицджеральд — американская джазовая певица, обладательница 13 премий «Грэмми». Ее чистый голос и мастерство импровизации сделали ее одной из самых влиятельных вокалисток в истории джаза.
- В 1946 году родился Владимир Жириновский — российский политик, основатель и председатель ЛДПР. Был известен своими яркими выступлениями и активной политической деятельностью в постсоветской России.
Кто отмечает дни рождения
- 85 лет исполняется Аль Пачино — американскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и других наград.
- 73 года исполняется Владиславу Третьяку — советскому и российскому хоккейному вратарю. Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР. Пять раз был признан лучшим хоккеистом СССР, трижды — лучшим хоккеистом Европы, дважды — лучшим вратарем мира на чемпионатах мира.
- 56 лет исполняется Рене Зеллвегер — американской актрисе и продюсеру, обладательнице двух «Оскаров» и других наград.
- 41 год исполняется Симону Фуркаду — французскому биатлонисту, чемпиону мира 2009 года в смешанной эстафете, трехкратному призеру чемпионатов мира в мужской эстафете.
- 31 год исполняется Елене Ильиных — российской фигуристке (танцы на льду), олимпийской чемпионке (2014).