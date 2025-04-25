25 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 апреля отмечается Всемирный день борьбы с малярией, а также Международный день ДНК. В России празднуют День дочери. Православные верующие в этот день чтят икону Божией Матери Живоносный источник. Какие еще даты и праздники приходятся на 25 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 апреля

Международный день ДНК

Международный день ДНК отмечается ежегодно 25 апреля в память о публикации в 1953 году в журнале Nature статей, описывающих структуру молекулы ДНК. В этот день ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик представили модель двойной спирали ДНК, что стало прорывом в молекулярной биологии.

Всемирный день пингвинов

Всемирный день пингвинов (World Penguin Day) направлен на сохранение этих уникальных птиц и их среды обитания. Дата выбрана не случайно — именно в этот период пингвины Адели начинают свое ежегодное миграционное путешествие. Защитники окружающей среды призывают в этот день обратить внимание на угрозы, с которыми сталкиваются пингвины, включая изменение климата и загрязнение мест их обитания.

Всемирный день борьбы с малярией

Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году. Цель этой даты — повысить осведомленность общества о малярии, ее профилактике и лечении. Малярия остается серьезной проблемой здравоохранения, особенно в странах Африки, где ежегодно регистрируются миллионы случаев заболевания. Согласно оценкам ВОЗ, в 2023 году в 83 странах мира произошло 263 млн случаев заболевания малярией и 597 тыс. случаев смерти от этой опасной болезни.

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Международный день делегата

Международный день делегата (International Delegate's Day) учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Праздник посвящен делегатам, представляющим свои страны в Организации Объединенных Наций, и подчеркивает важность их работы для поддержания международного мира и безопасности. Дата выбрана в честь первого дня работы Генассамблеи ООН в 1945 году.

День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

25 апреля российские спасатели чтят память своих коллег, отдавших жизни при выполнении служебного долга. Дата была установлена приказом МЧС РФ в 2012 году и отмечается в последнюю пятницу апреля. В этот день в МЧС вспоминают погибших пожарных и спасателей, навещают их семьи, возлагают цветы к мемориалам.

День дочери

В России 25 апреля отмечается неофициальный праздник — День дочери. Это хороший повод лишний раз выразить любовь к дочерям, сказать им добрые слова. В этот день можно собраться семьей и провести время вместе, ведь тепло, общение, взаимная поддержка и понимание важны для любого человека. Праздник также напоминает о женских правах и необходимости уважения к девочкам и женщинам в обществе.

К слову Всемирный день дочери ежегодно отмечают 12 января.



Какие праздники и памятные даты отмечают 25 апреля в других странах

День пива — Швейцария. Праздник отмечается ежегодно в последнюю пятницу апреля и символизирует начало пивоваренного сезона. Он учрежден в 2012 году в честь основания Швейцарской ассоциации пивоваров (Schweizer Brauerei-Verband) в 1877 году. Для производителей День пива — повод подчеркнуть разнообразие и качество швейцарского пенного напитка. В этот день проводятся дегустации, экскурсии на пивоварни и праздничные мероприятия.

День освобождения от фашизма — Италия. В Италии это национальный праздник, посвященный победе над фашистским режимом в 1945 году. В этот день вспоминают подвиг участников Движения Сопротивления, сражавшихся против нацистской Германии и Итальянской социальной республики, фашистского марионеточного государства. В стране в этот день проходят парады, митинги и культурные мероприятия.

День свободы — Португалия. В Португалии 25 апреля отмечается День свободы, посвященный Революции гвоздик 1974 года, которая положила конец диктатуре и привела к установлению демократии. Название революции связано с тем, что солдаты вставляли гвоздики в дула своих винтовок в знак мирного характера переворота.

День АНЗАК, или День защитника отечества — Австралия и Новая Зеландия. День защитника отечества в этих странах является также днем памяти. Он посвящен солдатам Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (ANZAC), высадившимся в Галлиполи в 1915 году во время Первой мировой войны. Праздник включает в себя рассветные церемонии, парады и минуту молчания в память о погибших. Он символизирует храбрость, готовность к самопожертвованию и национальное единство.

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Церковные праздники 25 апреля

Пятница Светлой седмицы

В Светлую пятницу православные христиане почитают икону Божией Матери Живоносный Источник. По преданию, в V веке воин Лев Маркелл, будущий император, встретил слепого путника и, услышав голос Богородицы, нашел источник, вода из которого исцелила слепого. На этом месте был построен храм, а источник стал известен своими чудесами.

В этот день в храмах совершается особое богослужение с освящением воды. После Божественной литургии совершается крестный ход и чин малого водоосвящения. Это первое водоосвящение после Богоявления, оно подчеркивает особую значимость дня. Освященная вода символизирует благодать и исцеление, исходящие от Пресвятой Богородицы. Верующие приносят воду домой и считают целебной.

Светлая пятница также известна как Прощеный день. В этот день принято просить прощения у близких и примиряться с теми, с кем были в ссоре, чтобы с чистым сердцем завершить Пасхальную неделю.

На протяжении всей Светлой седмицы, включая пятницу, в храмах открыты Царские врата, что символизирует открытые небеса и радость Воскресения Христова.

Праздник иконы Божией Матери Муромской

Муромская икона Божией Матери — один из почитаемых образов Пресвятой Богородицы в Русской православной церкви. По преданию, в начале XII века святой благоверный князь Константин принес эту икону из Киева в Муром, стремясь обратить местных язычников в христианство. Когда заговорщики решили убить князя, он вышел к ним с иконой в руках. Сила благодати, исходившая от образа, тронула сердца язычников, и они приняли крещение.

В конце XIII века икона вновь показала свою чудотворную силу. Епископ Василий Рязанский, оклеветанный и приговоренный к смерти, молился перед этой иконой. Согласно преданию, он распростер свою мантию на реке Оке, встал на берегу с иконой и чудесным образом доплыл до Рязани, где его встретили со всеми почестями.

День памяти священномученика Зинона Веронийского

Священномученик Зинон, епископ Веронийский, жил в IV веке. Родом из Сирии, он принял монашество и посвятил себя изучению Священного Писания. Поселившись в итальянском городе Верона, был избран его епископом.

Во времена правления императоров Констанция и Валента, покровительствовавших арианской ереси, святитель Зинон мужественно отстаивал православное учение о Господе Иисусе Христе. Он написал множество поучений и наставлений. Скончался около 360 года. Святой Зинон почитается как покровитель от наводнений. Согласно преданию, в 558 году, во время сильного наводнения, вода достигла храма, названного в честь святого, но не вошла внутрь, остановившись у самых дверей.

25 апреля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Василия исповедника, епископа Парийского;

• преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском;

• преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна;

• преподобной Анфусы девы;

• преподобной Афанасии Эгинской, игуменьи;

• преподобномученика Сергия Крестникова, послушника.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святого евангелиста Марка;

• аббата монастыря Лоббы (Бельгия) Эрмина;

• миссионера Педро де Сан-Хосе Бетанкура;

• священника Джованни Баттиста Пьямарту.

Народные праздники и приметы 25 апреля

Василий Парильщик

В народном календаре отмечается праздник Василия Парильщика, приуроченный к дню памяти святого Василия Парийского, епископа и исповедника VIII века. Он был известен своей стойкостью в период иконоборчества, когда подвергся гонениям и скитаниям за то, что отказался подписать постановление об уничтожении икон.

Народный праздник получил название «Парильщик» из-за характерной для этого времени года погоды: солнце начинает активно прогревать землю, и она словно «парится». В народе говорили: «На Василия и земля запарится, как старуха в бане».

close С. Онанов/РИА Новости

В этот день было принято посещать баню, особенно пожилым и больным людям, так как считалось, что пар помогает избавиться от болезней и укрепить здоровье.

Особое внимание уделяли домашним животным: их кормили, вычесывали и обмывали, чтобы обеспечить здоровье и хороший приплод. Также существовал обычай умываться водой из природных источников, чтобы смыть тоску и печаль.

Под запретом были ругань и ссоры, особенно возле водоемов, это могло навлечь беду. Считалось, что нельзя начинать уборку в доме, чтобы не потревожить домового. Охотникам советовали не ходить в лес, так как медведи, проснувшиеся после спячки, особенно опасны.

Приметы

Ясная и теплая погода в этот день предвещает хороший урожай.

Дождь указывает на дождливое начало мая.

Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима окончательно отступила.

Утренний холод и ясный день — к сухому и неурожайному лету.

Какие исторические события произошли 25 апреля

1719 год — в Лондоне выпущено первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

1783 год — в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека. Этот полет стал важным шагом в развитии воздухоплавания и предвестником будущих достижений в авиации.

1792 год — во Франции в качестве орудия казни впервые применена гильотина. Это произошло во время Французской революции, и гильотина стала символом этого бурного периода в истории страны. Гильотину во Франции отменили лишь в сентябре 1981 года, а последняя казнь с ее применением произошла незадолго до отмены — в 1977 году.

1826 год — в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это изобретение стало основой для развития современного автомобилестроения и изменило облик транспорта.

1931 год — Фердинанд Порше основал компанию Porsche. Она стала одним из ведущих производителей спортивных автомобилей и символом немецкого инженерного искусства.

1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введенная в 1940 году.

1980 год — на острове Тенерифе потерпел крушение самолет Boeing 727 компании Dan-Air, погибли 146 человек. Это стало крупнейшей катастрофой в истории британской авиации.

2015 год — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, более 17 тыс. ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.

2022 год — Илон Маск купил Twitter (теперь — X) за $44 млрд (более 3 трлн рублей). Сделка стала одной из крупнейших в истории социальных сетей. Для сравнения: стоимость американской версии TikTok вдвое меньше — около $20 млрд.

Дни рождения и юбилеи 25 апреля

В 1842 году родился Федор Плевако — российский адвокат и юрист, выдающийся судебный оратор. Он участвовал в более чем 200 судебных процессах, часто защищая простых людей, и стал символом справедливости в дореволюционной России.

В 1843 году родилась Алиса-Мод-Мэри — дочь британской королевы Виктории, ставшая великой герцогиней Гессенской и тещей российского императора Николая II. Она была матерью императрицы Александры Федоровны и известна своей благотворительной деятельностью.

В 1883 году родился Семен Буденный — советский военачальник, герой Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Он сыграл ключевую роль в создании Красной кавалерии и был близким соратником Иосифа Сталина.

В 1903 году родился Андрей Колмогоров — советский математик, академик АН СССР, основоположник современной теории вероятностей. Его работы оказали значительное влияние на развитие математики, включая топологию, теорию информации и турбулентности.

В 1917 году родилась Элла Фицджеральд — американская джазовая певица, обладательница 13 премий «Грэмми». Ее чистый голос и мастерство импровизации сделали ее одной из самых влиятельных вокалисток в истории джаза.

В 1946 году родился Владимир Жириновский — российский политик, основатель и председатель ЛДПР. Был известен своими яркими выступлениями и активной политической деятельностью в постсоветской России.

Кто отмечает дни рождения

85 лет исполняется Аль Пачино — американскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и других наград.

73 года исполняется Владиславу Третьяку — советскому и российскому хоккейному вратарю. Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР. Пять раз был признан лучшим хоккеистом СССР, трижды — лучшим хоккеистом Европы, дважды — лучшим вратарем мира на чемпионатах мира.

56 лет исполняется Рене Зеллвегер — американской актрисе и продюсеру, обладательнице двух «Оскаров» и других наград.

41 год исполняется Симону Фуркаду — французскому биатлонисту, чемпиону мира 2009 года в смешанной эстафете, трехкратному призеру чемпионатов мира в мужской эстафете.