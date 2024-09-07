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Под Воронежем закрыли 54 км трассы из-за детонации «взрывоопасных предметов»

В Воронежской области перекрыли дорогу из-за взрывов после атаки БПЛА

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Денис Воронин/vk.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале о введении в Острогожском районе дополнительных мер безопасности из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов.

По его словам, из расположенных поблизости населенных пунктов эвакуировано несколько сотен жителей. Сейчас они находятся у родственников, знакомых или в двух пунктах временного размещения.

«Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия, где был ночью сбит дрон, продолжает гореть сухая растительность. Из-за детонации сложно справиться с возгоранием, однако для этого создана необходимая группа сил и средств.

В трех населенных пунктах действует режим ЧС. Он был введен около 8:00 7 сентября после того, как в Острогожском районе был подавлен беспилотник. Когда дрон упал, начался пожар, распространившийся на взрывоопасные предметы, и детонация.

Ранее в Воронежской области ввели дополнительные меры из-за продолжающихся пожаров.

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