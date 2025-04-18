Секс приводит к абортам. Демограф попросил россиянок «не раздвигать ноги» перед мужчинами

Демограф Руслан Ткаченко, выступая в радиоэфире, призвал россиянок «не раздвигать ноги перед кем попало», пока брак официально не зарегистрирован. После этого Ткаченко назвали «фиктивным демографом», а его высказывание вредным «хайпом» и «хамством» по отношению к женщинам и девушкам. При этом в Союзе женщин России признали, что суть его слов «где-то правильная». Сам Ткаченко заявил, что критики просто не дружат с логикой, историей и естеством, а он — не девиантолог.

Скандальное заявление демографа Ткаченко

Директор Института демографического развития Руслан Ткаченко выступил в прямом эфире «Радио России», где заявил, что проблема абортов не стояла бы так остро, если бы женщины «не раздвигали ноги перед кем попало».

«Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — отметил он, призвав начинать сексуальную жизнь лишь после официальной регистрации брака.

Ткаченко подчеркнул, что женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность.

В тот же день в разговоре с «Газетой.Ru» он вновь призвал россиянок более ответственно подходить к половым связям, что, по его мнению, сократит число абортов.

«То, что количество абортов сократится, если женщины будут более ответственно подходить к случайным половым связям — неоспоримый очевидный тезис. Я не могу придумать логическую конструкцию, в которой этот тезис требует защиты. Аборт возможен только при беременности, беременность в норме и повсеместно наступает после сексуального контакта с мужчиной. Сокращая ненужные контакты, сокращается число ненужных беременностей и, следовательно, абортов. Необходимость доказывать этот тезис также является диагнозом для общества, которое этого не понимает », — сказал демограф.

Ткаченко добавил также, что не видит смысла обсуждать ранее сказанную им фразу о «раздвигании ног», потому что критикующие его за нее люди «не дружат с логикой».

«Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя . Вы вряд ли сможете без особого исследования назвать мне период и страну в истории человечества до XX века, где это не было бы общепризнанным табу, скрепой, законом — как хотите, так и называйте. Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», — резюмировал Ткаченко.

Демограф ли Ткаченко и каким институтом он руководит

Директор Института демографического развития в Нижегородской области Евгений Журавлев раскритиковал призыв Ткаченко «не раздвигать ноги» до брака, а его самого назвал «фиктивным демографом».

«Морализаторство и негативные высказывания только усугубляют проблему, вызывая отвращение к теме семьи. В этом и есть главная проблема таких высказываний — они вредят. Вместо разговора по сути мы слышим громкие формулировки, не имеющие ничего общего с реальностью. А реальность такова: молодые семьи хотят детей, но сталкиваются с конкретными барьерами — финансовыми, психологическими, бытовыми. И при этом остро чувствуют нехватку стабильности и поддержки.

То, что транслирует господин Ткаченко, — это профанация и манипуляция. Ни понимания темы, ни уважения к людям», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев добавил, что спровоцированный Ткаченко общественный резонанс нанес репутационный ущерб Институту демографического развития в Нижегородской области из-за схожести названия с организацией, которой руководит Ткаченко.

«Он называет свое «учреждение» «Институтом демографического развития», что сильно похоже на название государственного учреждения «Государственный института демографического развития в Нижегородской области». При этом он представляет себя как эксперт в области демографии, хотя на самом деле не имеет опыта в демографической политике . Это приводит к путанице, и многие ошибочно считают, что Руслан Т. является директором государственного института. Институт получает из-за него негатив», — пояснил он.

«Подобные заявления от фиктивных спикеров дискредитируют и тему, и труд людей, которые действительно занимаются решением сложных демографических задач. Мы такими методами не работаем», – заключил Журавлев.

На личной странице Ткаченко указано, что он руководит двумя организациями — это «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» и «Агентство позитивного развития общества и социальных институтов». Он закончил вуз по специальности «Электротехника и информационные системы» . В статусе также указано, что он женат.

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Заявления Ткаченко не понравились Союзу женщин и Милонову

Высказывания Ткаченко не оценил даже рьяно выступающий за традиционные ценности депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, этот вопрос — не конек Ткаченко, а от экспертов ждут «более обоснованной, серьезной позиции».

«Я думаю, что иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом «хайп». Но он не полезен иногда бывает», — сказал депутат.

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в интервью изданию «Подъём» подчеркнула, что высказывание Ткаченко нельзя считать нормальным.

«Суть где-то правильная, извиняюсь, но разве так излагают? Хамство какое-то по отношению ко всем девушкам и женщинам. Я не знаю, что это за институт и не знаю такого директора. Проблема есть, и надо о проблеме говорить, она очень многогранная, и одна есть там проблема, которую он пытается, может быть, изложить, потому что частые половые связи и смена партнеров влияют на репродуктивное здоровье женщины в первую очередь и на здоровье ребенка. Есть такие моменты. Но по-другому надо говорить», — заключила Лахова.