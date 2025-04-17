Демографа Ткаченко осудили за фразу о «раздвигании ног до брака»

Директор Института демографического развития в Нижегородской области Евгений Журавлев раскритиковал высказывание демографа Руслана Ткаченко, призвавшего девушек «не раздвигать ноги» до брака. В беседе с «Газетой.Ru» Журавлев заявил, что Ткаченко — фиктивный демограф, а его высказывания — профанация и манипуляция.

«Последние дни общественность была потрясена шокирующими высказываниями Руслана Ткаченко, который призвал молодых россиянок «не раздвигать ноги» до брака. Морализаторство и негативные высказывания только усугубляют проблему, вызывая отвращение к теме семьи. В этом и есть главная проблема таких высказываний — они вредят. Вместо разговора по сути мы слышим громкие формулировки, не имеющие ничего общего с реальностью. А реальность такова: молодые семьи хотят детей, но сталкиваются с конкретными барьерами — финансовыми, психологическими, бытовыми. И при этом остро чувствуют нехватку стабильности и поддержки. То, что транслирует господин Ткаченко, — это профанация и манипуляция. Ни понимания темы, ни уважения к людям», — сказал он.

По словам Журавлева, скандал вокруг слов демографа вызвал не только общественный резонанс, но и нанес репутационный ущерб Институту демографического развития в Нижегородской области из-за схожести названия с организацией, которой руководит Ткаченко. Журавлев считает, что подобные заявления дискредитируют труд настоящих демографов.

«Он называет свое «учреждение» «Институтом демографического развития», что сильно похоже на название государственного учреждения «Государственный института демографического развития в Нижегородской области.» При этом он представляет себя как эксперт в области демографии, хотя на самом деле не имеет опыта в демографической политике. Это приводит к путанице, и многие ошибочно считают, что Руслан Т. является директором государственного института. Институт получает из-за него негатив. Когда в публичном поле звучат провокационные резкие заявления, страдает не только профессиональное сообщество, которое всерьез занимается демографией. Подрывается доверие к самой теме семьи. Люди начинают воспринимать ее с недоверием, и это мешает относиться всерьез к той поддержке, которую старается выстроить государство. Подобные заявления от фиктивных спикеров дискредитируют и тему, и труд людей, которые действительно занимаются решением сложных демографических задач. Мы такими методами не работаем», — пояснил он.

Накануне глава АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Ткаченко заявил, что во избежание абортов женщинам не следует «раздвигать ноги» до вступления в брак. Он считает, что если бы женщины воздерживались от близости до свадьбы, абортов бы не было.

На личной странице Ткаченко указано, что он руководит двумя организациями — это «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» и «Агентство позитивного развития общества и социальных институтов». Он закончил вуз по специальности «Электротехника и информационные системы». В статусе также указано, что он женат.

Ранее автор фразы про «раздвигание ног» заявил, что женщинам нужно целомудрие.