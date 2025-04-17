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Демограф раскрыл, что повышает вероятность развода

Демограф Ткаченко: аборт повышает вероятность развода
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cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Аборты зачастую влекут за собой развод. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко. По его словам, 90% взаимоотношений после прерывания беременности разрываются в первый год.

«Также известно, что если у женщины до брака не было партнера или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два — три половых партнера, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три — четыре и больше половых партнеров, то в 90% прогнозирован развод», — отметил эксперт.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов до этого высказал мнение, что в России необходимо увеличить срок расторжения брака, а также повысить размер пошлины, чтобы сократить число разводов.

Парламентарий полагает, что три месяца — достаточное время, чтобы пара передумала расторгать брак. Также он предложил для урегулирования конфликтов между мужем и женой ввести обязательное посещение психотерапии, после которой супруги поймут, что «развод — это не выход».

Ранее психолог высказалась об отличиях в изменах мужчин и женщин.

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