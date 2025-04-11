Три происшествия за три месяца: в аэропорту Вашингтона столкнулись два самолета

Самолет с конгрессменами США на борту столкнулся с другим лайнером в Вашингтоне

В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне самолет American Airlines задел крылом другой лайнер этой же авиакомпании во время руления. На борту одного из них находились трое конгрессменов США. В FAA сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал, инцидент также не повлиял на работу авиагавани. Однако это уже не первое происшествие в данном аэропорту — в январе именно здесь столкнулись вертолет ВВС США и пассажирский лайнер, что привело к гибели 67 человек. В марте едва не произошла аналогичная трагедия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Самолет American Airlines во время руления в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне задел крылом другой борт этой же авиакомпании. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что данных о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Инцидент произошел 10 апреля в 12:45 по местному времени (19:45 мск). Лайнер, вылетающий в Южную Каролину, при рулении задел крылом самолет, который направлялся в Нью-Йорк. Как уточнили в авиакомпании, на борту первого лайнера находились четверо членов экипажа и 76 пассажиров, на борту второго — четверо членов экипажа и 67 пассажиров.

Самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 были заменены и отправлены на техническую проверку. В FAA также добавили, что на работу аэропорта инцидент не повлиял.

На борту были конгрессмены

Газета The Washington Post позднее сообщила, что на борту одного из лайнеров находились конгрессмены Ник Лалота и Грэйс Мэн. Лалота подтвердил эту информацию на своей странице в соцсети X. Телеканалу ABC News он также рассказал, что самолет, в котором он находился, «ударило в правое крыло».

Кроме Лалоты и Мэна, на борту также находился еще один конгрессмен — Джош Готтхаймер. Он уточнил, что при столкновении лайнер сильно тряхнуло и было очевидно, что в него врезались.

«Пилот вышел на связь и сообщил нам, что мы никуда не полетим, кроме как [вернемся] обратно к выходу на посадку. Затем мы ждали около 45 минут, прежде чем нас смогли отбуксировать», — отметил Готтхаймер.

Он также назвал инцидент неприемлемым и заявил, что сейчас важно убедиться, что FAA сделает все возможное не только для расследования произошедшего, но для дальнейшей защиты всех американских аэропортов.

«Сейчас не время сокращать рабочие места в FAA, когда там и так не хватает персонала», — добавил Готтхаймер, назвав увольнения из FAA, тревожным знаком.

Ранее СМИ сообщали, что под сокращения в Федеральном управлении гражданской авиации США попали около 400 сотрудников, среди которых помощники инспекторов по авиационной безопасности, специалисты по навигационной информации и механики.

Аэропорт имени Рейгана

Это уже не первое происшествие в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в этом году. С тех пор, как 29 января в авиагавани столкнулись вертолет Black Hawk Сухопутных войск США и самолет Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито, к ней было приковано повышенное внимание. Тогда в результате столкновения и последующего падения воздушных судов в реку Потомак погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера. Трое военнослужащих, находящихся в вертолете, также не выжили. Всего жертвами трагедии стали 67 человек, среди них 28 фигуристов, тренеров и членов их семей.

«Летел слишком высоко». Почему вертолет Black Hawk врезался в самолет в Вашингтоне Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне, летел на высоте 400 футов... 31 января 21:12

28 марта в аэропорту могла случиться аналогичная трагедия — Airbus A319 авиакомпании Delta едва не столкнулся с реактивным самолетом Northrop T-38 Talon ВВС США. По данным телеканала CNN, причиной стало нарушение связи.