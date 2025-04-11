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Была на ИВЛ: умерла девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

«Известия»: пострадавшая при крушении батискафа в Хургаде девочка умерла
Пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» в Египте девочка скончалась. Об этом сообщил ее отец, рассказав, что смерть ребенка констатировали 9 апреля. Число погибших в результате трагедии увеличилось до семи — среди них трое детей. По данным газеты Al Masry Al Youm, судно не сталкивалось с рифом, как ранее передавали СМИ. На корпусе «Синдбада» не нашли трещин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Девочка, пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» с российскими туристами в Хургаде 27 марта, скончалась. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ее отца.

По словам мужчины, смерть ребенка была констатирована 9 апреля. Точную причину отец не уточнил, однако добавил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, число погибших в результате происшествия возросло до семи, среди них трое детей.

Ранее в российском генконсульстве в Хургаде сообщали, что на лечении остается один ребенок. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что девочку планировали перевезти на лечение в Россию, однако состояние ребенка не позволяло это сделать.

«Девочке четыре года, сейчас дышит самостоятельно, уже открывает глаза. Хорошая динамика. Мы, конечно, планируем, как только это будет возможно, перевести девочку в нашу федеральную клинику. Но пока, собственно, состояние не дает такой возможности», — говорила омбудсмен.

Новые подробности крушения

Предварительной причиной крушения «Синдбада» ранее называли столкновение с рифом. Однако газета Al Masry Al Youm сообщила, что это не так.

«Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению», — говорится в публикации.

По данным издания, техническая комиссия осмотрела затонувшее судно под водой и не обнаружила трещин на корпусе батискафа.

Капитан «Синдбада» также утверждал, что вода начала заливаться в салон в момент посадки пассажиров, когда часть людей еще оставалась на платформе. Кроме этого, его адвокат сообщал, что капитан неоднократно требовал отправить батискаф на техническое обслуживание, однако компания-судовладелец игнорировала эти просьбы.

Сами туристы при этом рассказывали, что «Синдбад» начал погружение внезапно — еще до того, как все россияне оказались на борту.

Что конкретно стало причиной крушения, на данный момент неизвестно.

Крушение батискафа «Синдбад» в Египте

Туристический батискаф «Синдбад» затонул у побережья Хургады 27 марта. Изначально судно должно было погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф, однако «Синдбад» начал тонуть. На борту в тот момент находились 45 российских туристов.

На месте трагедии погибли шестеро россиян, включая двух детей. Среди погибших оказался анестезиолог-реаниматолог из Татарстана Равиль Валиуллин, который скончался, спасая других людей. Об этом «Известиям» сообщила его супруга — врач Уруссинской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина. Она сама в результате крушения батискафа пережила клиническую смерть, их дети 10 и 15 лет также пострадали.

Всего пострадавшими в результате трагедии стали более 20 россиян. Многих из них уже выписали из местных учреждений, где туристы проходили лечение после крушения «Синдбада».

После крушения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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