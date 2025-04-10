«Дикость и средневековье»: тело атаковавшего пост ДПС чеченца выставили на площади

В Чечне тело подростка, который атаковал пост ДПС, выставили на площади. Молодого человека ликвидировали еще 7 апреля — ответным огнем во время нападения. Двое членов СПЧ раскритиковали демонстрацию тела: Ева Меркачева назвала произошедшее «дикостью», а Кирилл Кабанов напомнил, что во всех регионах России действует единый закон. В Кремле комментировать инцидент отказались, заявив, что не верят оппозиционным каналам.

Тело 17-летнего подростка, который 7 апреля напал с ножом на пост ДПС в Ачхой-Мартане в Чечне, выставили на всеобщее обозрение на городской площади, сообщил Telegram-канал Baza. Правоохранители ликвидировали молодого человека ответным огнем во время нападения.

Два видео с телом распространились в соцсетях. Официальной информации о произошедшем нет. Судя по кадрам, сначала тело лежало на одной из улиц, затем его перенесли к зданию администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. На молодом человеке надеты синий свитер и темные брюки, у него нет обуви и носков, а руки как будто связаны. Вокруг тела собрались люди преимущественно в темной одежде, рядом работает телевидение. Baza пишет, что некоторые из собравшихся — родственники подростка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что близкие злоумышленника должны ответить за его действия. Кроме этого, родственники погибшего сотрудника полиции в эфире ЧГТРК «Грозный» выступили против дальнейшего проживания в регионе близких нападавшего.

Средневековье и нарушение закона

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала произошедшее «дикостью» и «средневековьем».

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад. И, главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», — заявила она.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ и член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с «Подъемом» призвал помнить, что Россия хоть и многонациональная страна, но всех объединяет закон.

«Мы можем сколько угодно говорить о национальных традициях, специфике региона. Мы можем говорить о том, что благодаря определенным практикам в Чечне был побежден терроризм, да, может быть жестким подходом, но сегодня мы живем в едином правовом пространстве. У нас есть единая позиция, единая Конституция, единый закон. <...> Наша сила, наша правда — в соблюдении закона», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать происходящее. Он заявил, что у Кремля нет проверенной информации об инциденте.

«Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем», — сказал он.

Выгонят из Чечни без имущества

9 апреля Кадыров обсудил с руководителями силовых ведомств нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. По словам главы Чечни, полицейские установили, что действиями нападавшего руководила группа лиц: некоторые из них, уточнил Кадыров, находятся в Турции, а возглавляет их гражданин Украины.

«Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия. Правоохранителям поставлена четкая задача — покарать каждого виновного по всей строгости закона», — подчеркнул Кадыров.

«Покарать каждого»: Кадыров приказал выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС Отцов и братьев тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, следует выдворить... 09 апреля 10:17

Глава Чечни поручил сотрудникам правоохранительных органов выдворить за пределы республики «отцов и братьев» организаторов и исполнителя преступления, а их имущество изъять. Если после такого наказания они не перестанут «работать на Украину», тогда из Чечни вышлют и других родственников.

«Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия», — заявил Кадыров.

Вечером 7 апреля 17-летний подросток подошел к посту ДПС и ударил ножом в грудь 38-летнего полицейского, а затем набросился на его 20-летнего коллегу. Сотрудники ДПС ликвидировали нападавшего на месте. Полицейских экстренно доставили в больницу, однако один из них не выжил. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.