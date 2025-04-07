«Смягчить наказание»: суд в Приморье снизил срок осужденному за угрозу убийством солдату из США

Девятый кассационный суд в Приморье смягчил приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному за угрозу убийством и кражу. Срок его наказания сократили до трех лет и двух месяцев колонии общего режима. За решетку военный попал летом 2024 года — прошлой весной он приехал к своей возлюбленной во Владивосток, поссорился с ней, схватил за шею и украл у нее деньги. Что известно о деле военнослужащего из США — в материале «Газеты.Ru».

Суд пошел навстречу

В середине марта защита Гордона Блэка подала кассационную жалобу на приговор Первомайского районного суда Владивостока. Адвокаты просили оправдать американца по статье об угрозе убийством и смягчить наказание по статье о краже. Заседание назначили на понедельник, 7 апреля. Дело рассмотрел Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Сам Блэк в судебном зале не находился, принимал участие по видеосвязи.

«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту «в» части 2 статьи 158 до трех лет двух месяцев лишения свободы», — огласила решение судья Галина Познер.

Американец будет отбывать наказание в колонии общего режима. Адвокат Блэка не стал отвечать на вопрос о том, будет ли обжаловать решение.

Что известно о деле солдата из США

Старший сержант Гордон Блэк проходил военную службу в Южной Корее. Там он познакомился с россиянкой Александрой Ващук из Владивостока. Девушка уехала, однако они продолжали поддерживать общение онлайн.

В апреле 2024 года военный возвращался домой в Техас. По пути он решил заехать к возлюбленной.

Девушка рассказала, что начало их совместной жизни было похоже на сказку, однако сказка оказалась с печальным концом. По словам Ващук, Блэк не раз избивал ее, однако пара продолжала отношения. Закончились они в ночь с 1 на 2 мая, когда между молодыми людьми произошла ссора. Ващук пыталась уйти из арендованной квартиры, но Блэк схватил ее за шею правой рукой, повалил на пол и начал душить. Девушка потеряла сознание .

«Я чувствовала ужас и сильную боль, когда пришла в себя. Он заломил мне руки и продолжил сидеть на мне. Я просила дать мне телефон, чтобы вызвать скорую, но он продолжал меня держать», — рассказала пострадавшая.

Очнувшись, она отправилась в магазин. Когда вернулась домой, там уже не было Блэка. Ващук вызвала скорую, медики оказали ей помощь, после этого она уснула. Проснувшись, она обнаружила открытый кошелек, в нем не хватало 10 тыс. рублей .

«С учетом моего дохода это существенная сумма. Мне для него вообще ничего не было жалко. Ты скажи по-человечески, что нужны деньги на гостиницу, я дам», — отмечала она.

Во Владивостоке приговорили американского военного. Он поссорился с возлюбленной из России Суд Владивостока приговорил американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии... 19 июня 09:18

Суд, взвесив все доводы и заслушав свидетельские показания, отправил Блэка за решетку на три года и девять месяцев. Александра Ващук заявляла журналистам, что не хочет жестокого наказания для американца, однако он должен ответить в соответствии с нормами закона. Она добавила, что молодой человек психически нездоров, что связала в том числе с прохождением военной службы .

Кто такой Гордон Блэк

Американскому солдату на момент знакомства с россиянкой было 34 года, он служил в Южной Корее. В ходе судебных разбирательств в прошлом году выяснилось, что он вступил в романтические отношения с Ващук, будучи женатым. Супруга и шестилетний ребенок Блэка живут в Техасе. Несмотря на это, военный предлагал россиянке узаконить их отношения. По данным телеканала NBC News, Блэк приехал в Россию из Южной Кореи без разрешения начальства.

«Я сказала, что пойду на примирение, если он мне заплатит, к примеру, тысячу долларов. Я бы пошла на примирение, если бы он хотя бы просто извинился, а не начал в суде устраивать клоунаду о том, как он меня душил, как он меня не отпускал, как он творил всю эту [ерунду], причем смакуя это на суде. Потом сказал, что я во всем виновата. Человек не понимает, до него не доходит от слова совсем», — отмечала после вынесения приговора в прошлом году Александра Ващук.

Она предположила, что колония не изменит Блэка, однако он выйдет оттуда хоть и таким же, но «подучит русский и поработает».