Бывшая девушка американца Гордона Блэка надеется, что в колонии он «подучит русский язык»

Американского солдата Гордона Блэка, который обвинялся в угрозе убийством и краже, приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Потерпевшая по делу Александра Ващук в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее бывшему возлюбленному дали большой, но справедливый и гуманный срок. Она считает, что тюрьма не исправит Блэка, и он выйдет оттуда таким же, но «подучит русский и поработает».

«Это много, но так решил суд. Ему грозило вообще до 5 лет. Достаточно гуманно поступил [суд]. Я думаю, его адвокат будет подавать апелляцию. После апелляции ему еще снизят срок, я думаю. Нет, тюрьма никому никогда не помогала. Он такой, какой есть: буйный, неуправляемый, не контролирующий себя. Если, конечно, сторона защиты не будет настаивать на лечении, на обследовании его. Я с ними об этом разговаривала, не знаю, что думает адвокат. Посидит он за наши налоги, за счет России покормится, поработает, русский подучит. Женщины, которые могут попасть под прицел, на четыре года свободны. Дальше будет то же самое, но это уже будет проблема Штатов», — сказала она.

Ващук добавила, что готова была примириться с Блэком, если бы тот выплатил ей 1000$ или извинился бы перед ней. Девушка отметила, что ей жаль молодого человека, но по-другому Блэка «было не остановить».

«Я сказала, что пойду на примирение, если он мне заплатит, к примеру, тысячу долларов. Я бы пошла на примирение, если бы он хотя бы просто извинился, а не начал в суде устраивать клоунаду о том, как он меня душил, как он меня не отпускал, как он творил всю эту [ерунду], причем смакуя это на суде. Потом сказал, что я во всем виновата. Человек не понимает, до него не доходит от слова совсем. Я думаю, если до тебя не доходит, может быть, там через три года дойдет, в процессе. Если до человека не доходит, то его только изолировать. Пускай мои слова звучат грубо, ужасно. Пускай люди, которые думают, что я аморальная, с таким же поживут. Пару раз [ударит] об стену, чтобы мозги вытекли, может, тогда дойдет. Мне не стыдно, меня не смущает, что сор из избы вынесла. Это не сор из избы, а проблема, которая охватывает уже мировой масштаб, — абьюзеры, садисты и психбольные люди. Такую проблему не надо утаивать и не надо скрывать. Я дала человеку последний шанс, он вытер об меня ноги, пускай получает. Суд правильно ему назначил. Да, мне его жалко, я считаю, что много, но это правильно — по-другому его не остановить», — заключила она.

До этого адвокат Блэка сообщила журналистам, что планирует обжаловать наказание. Согласно приговору, помимо тюремного заключения Гордон Блэк должен выплатить потерпевшей материальную компенсацию в размере 10 тыс. руб.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. 17 июня в суде мужчина не признал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, а вину в краже американец признал частично.

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