3 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 апреля во всем мире отмечают неофициальный День вечеринки. Также этот четверг посвящен дню рождения самого популярного гаджета XXI века — мобильного телефона. В старину на Руси 3 апреля чистили санки и убирали подальше до следующего сезона. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 3 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 апреля

День рождения мобильного телефона

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. Сегодня он аккумулирует в себе массу функций: от непосредственно связи до управления «умным» домом. Но, конечно, первые мобильные телефоны были далеки от современных мини-компьютеров размером с ладонь. Первый в истории звонок по мобильному телефону совершил 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер. Аппарат, по которому он звонил, был действительно мобильным и весил около килограмма. Вес разработок конкурентов в то время составлял около 14 кг. Спустя десятилетия 3 апреля было объявлено Днем рождения мобильного телефона. Сегодня эту неофициальную дату широко отмечают компании-производители гаджетов.

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Всемирный день вечеринки

Этот неофициальный праздник появился в 1996 году в США. Толчком к его созданию стал выход фантастического романа «Полет» писательницы Ванны Бонты. В своем произведении автор описала идею общемировой вечеринки, которая объединит все человечество. Эта мысль так понравилась читателям, что в США вскоре появился неофициальный День вечеринки. Эту идею подхватили и другие страны, в том числе и Россия. По традиции 3 апреля — день зажигательных вечеринок в клубах.

Всемирный день водных животных

Этот международный экологический праздник, посвященный защите морских и пресноводных животных, отмечается с 2020 года. Его цель — привлечь внимание к таким проблемам как загрязнение океанов, чрезмерный вылов рыбы и браконьерство, разрушение естественных мест обитания и жестокое обращение с водными животными в индустрии развлечений (в дельфинариях и океанариумах). В этот день поводятся просветительские лекции и экологические акции, такие как уборка пляжей и других прибрежных зон от мусора.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 апреля в других странах

День дурака — Эстония. В отличие от всего мира эта страна отмечает День смеха 3 апреля. Есть мнение, что таким образом эстонцы решили саркастически обыграть многочисленные шутки о прибалтийской медлительности. В День дурака в Эстонии традиционно разыгрывают друзей и коллег, устраивают юмористические шоу и баттлы.

День рыбных палочек и заварного крема — США. Этот необычный праздник вдохновлен легендарным эпизодом научно-фантастического сериала «Доктор Кто». В одной из сцен доктор наслаждается жареными рыбными палочками с ванильным кремом. Несмотря на то, что блюдо может показаться странным или даже отвратительным, многие поклонники сериала решили попробовать его на вкус и оценили. В 2012 году в честь него него учредили отдельную дату.

День отказа от скучной работы — США Еще один странный праздник, идея которого заключается в том, чтобы не ходить на работу, если она не предвещает веселья и удовольствия. Откуда он появился — не очень понятно, и свидетельств того, что американцы с их строгой рабочей культурой его активно отмечают, найти не удалось.

День бухгалтера и аудитора — Киргизия. В этот день в стране отмечают свой профессиональный праздник те, кто отвечает за то, чтобы дебет сошелся с кредитом и в сфере финансов было все прозрачно и стабильно.

Религиозные праздники 3 апреля

День памяти Святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского)

Святитель Кирилл родился в Антиохии — древнем городе на Ближнем Востоке, на юге современной Турции. Он был учеником апостола Петра и был назначен им епископом сицилийского города Катаны. Святитель Кирилл прославился своим благочестием, мудростью и чудесами. По легенде однажды, благодаря молитве святого в источнике очистилась вода, превратившись из горькой в чистую и сладкую. После кончины Святого Кирилла в глубокой старости его погребли на Сицилии.

День памяти преподобного Серафима Вырицкого (Муравьева)

Серафим Вырицкий — иеросхимонах Русской православной церкви, широко почитаемый как старец и прозорливец. В начале 20-х годов ХХ века у старца Серафима проявился дар исцеления. До конца своих дней он помогал больным. В августе 2000 года канонизирован РПЦ в лике преподобных в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских.

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Православная церковь 3 апреля чтит память: • преподобного Иакова исповедника, епископа Катанского;

• святого Фомы, патриарха Константинопольского;

• священномученика Владимира Введенского, пресвитера.



Католическая церковь 3 апреля вспоминает:



• Марию Египетскую;

• святых Агапию, Ирину и Хионию;

• Ричарда Чичестерского;

• святую Бургондофару;

• Панкратия Таорминского;

• папу Римского Сикста I.

Народные праздники и приметы 3 апреля

Кирилл Катаник

С давних времен на Руси чествовали епископа Кирилла Катанского. В народе считалось, что в этот день погода окончательно разворачивается в сторону весеннего тепла. Также этот день считался последним, когда можно прокатиться на санках с горы. После чего сани очищали и прятали подальше — до следующей зимы. «Реви — не реви, Катаник санки унес», — объясняли детям причину расставания с зимней забавой.

В народе считалось, что в этот день нельзя смотреть на небо: если заметишь падающую звезду — жди несчастья.

Приметы

Если птицы плещутся в лужах — погода будет теплой, а небо — ясным.



Расцвела мать-и-мачеха — ждать скорого потепления.



Услышали гром — летний урожай будет богатым.



Появились комары — идет стабильное тепло.

Какие исторические события произошли 3 апреля

1502 год — стартовала четвертая экспедиция Христофора Колумба.



— стартовала четвертая экспедиция Христофора Колумба. 1829 год — англичанин Джеймс Каррингтон запатентовал кофемолку.



— англичанин Джеймс Каррингтон запатентовал кофемолку. 1836 год — принято решение о строительстве первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги.



— принято решение о строительстве первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги. 1860 год — в США запустили трансконтинентальную почтовую службу: десятки килограммов писем перевозили курьеры верхом на лошадях.



— в США запустили трансконтинентальную почтовую службу: десятки килограммов писем перевозили курьеры верхом на лошадях. 1885 год — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал двигатель мощностью в половину лошадиной силы.



— немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал двигатель мощностью в половину лошадиной силы. 1922 год — Иосиф Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКП(б).



— Иосиф Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКП(б). 1933 год — советский хирург Юрий Вороной впервые в мире провел в Херсоне операцию по пересадке почки.



— советский хирург Юрий Вороной впервые в мире провел в Херсоне операцию по пересадке почки. 1966 год — советская автоматическая станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.



— советская автоматическая станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны. 1967 год — на киноэкраны вышла картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».



— на киноэкраны вышла картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 1968 год — в США прошла премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», пригнанного лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.



— в США прошла премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», пригнанного лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики. 2017 год — в результате теракта в Петербургском метрополитене погибли 16 человек, 87 ранены.

Дни рождения и юбилеи 3 апреля

В 1694 году родился Джордж Эдвардс — английский натуралист, «отец британской орнитологии».



— английский натуралист, «отец британской орнитологии». В 1776 году родился Матвей Мудров — врач, один из основателей русской клинической школы.



— врач, один из основателей русской клинической школы. В 1783 году родился Вашингтон Ирвинг — американский писатель, автор «Легенды о Сонной Лощине».



— американский писатель, автор «Легенды о Сонной Лощине». В 1862 году родился Леонид Пастернак — российский живописец и график.



— российский живописец и график. В 1863 году родился Анри ван де Велде — бельгийский архитектор, один из родоначальников стиля ар-нуво.



— бельгийский архитектор, один из родоначальников стиля ар-нуво. В 1873 году родился Ян Янский — чешский врач, предложивший современную классификацию групп крови.



— чешский врач, предложивший современную классификацию групп крови. В 1920 году родился Юрий Нагибин — русский советский писатель-прозаик, журналист и сценарист.



— русский советский писатель-прозаик, журналист и сценарист. В 1924 году родился Марлон Брандо — американский актер, обладатель двух «Оскаров», звезда «Крестного отца».



— американский актер, обладатель двух «Оскаров», звезда «Крестного отца». В 1932 году родился Михаил Шатров — драматург и сценарист.



— драматург и сценарист. В 1971 году родилась Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня».

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