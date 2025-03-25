Надо ли платить школьницам за беременность

Прошлым летом все стали говорить о том, что Россия оказалась в демографической яме. В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что коэффициент рождаемости составляет 1,4 рождения на одну женщину. Этот показатель близок к данным 2006 и 1999 годов — тогда он составлял 1,3 и 1,2 соответственно. Для простого воспроизводства населения коэффициент должен быть не менее 2,1. Вслед за этой новостью вступил в силу закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения, а многие частные клиники отказались от услуги медикаментозного аборта.

Закапывать демографическую яму обязали женщин, при этом «закидывать» ее им, видимо, придется своими мечтами, амбициями и планами. Хочешь не хочешь, а если забеременела, то рожать придется.

Я сидела и читала это, будучи в ожидании ребенка. Если у нас с мужем это было осознанным решением, к которому мы подготовились морально, материально и физически, то случайная беременность у школьниц и студенток явно не входит в разряд счастливых событий. Нередко она заканчивается новостями о том, что очередная несовершеннолетняя мать родила дома, а затем убила или выкинула младенца.

По мнению государства, девушки должны выносить, родить и поднять на ноги ребенка, не имея образования, работы, супруга и жилья, а потом вернуться в строй и поднимать экономику страны. Или не поднимать и рожать снова и снова, ведь государство обещает «лужайку», что должно предотвратить появление жутких заголовков в новостях.

Действительно, во многих регионах положены выплаты за раннюю постановку на учет. Больше всех в этом плане выигрывает столица, где есть множество льгот, а вместе с ребенком из роддома можно унести коробку со всеми необходимыми на первое время вещами или же обменять ее на 20 000 рублей. А уж если ребенок прописан в столице, то мама может получать питание на молочной кухне для себя или для младенца. Хорошая помощь, когда уже есть работа, муж и своя «лужайка», а вот для тех, кто только покинул родительский дом или еще проживает в нем — бесполезная история.

И вот сейчас натыкаюсь на новость о том, что губернатор Орловской области подписал указ о выплате 100 000 рублей беременным школьницам за постановку на учет. Регион вымирает и борется с этим. Судя по статистике, через пять лет численность его населения сократится с 690 тыс. до 656 тыс. Практика с выплатами не новая, а уже применяемая в Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях, а также Республике Чувашия.

Так регионы латают демографические дыры, лишая женщин права выбора и прикрывая это деньгами. И какая низость — мотивировать школьниц рублями! — скажете вы. Какое счастье, что денежная мотивация может спасти одну или две жизни, — скажу я.

Ведь говорят, что беременность — не болезнь, но у нее есть код — МКБ-10. Симптоматика такая, что можно и не заметить. Это не ОРВИ, где все просто и понятно, а сложный процесс, где на кону жизнь матери и ребенка.

За время моей беременности я поняла, что эти 40 недель редко проходят просто. У меня они прошли и успешно завершились родами только благодаря кроворазжижающим уколам, иглами которых я 260 дней подряд тыкала в свой живот. Если бы не они, то в любой момент мог образоваться тромб, который привел бы к гибели плода. Могла ли я знать об этом без врачей? Нет. Рисковала бы я своей жизнью и жизнью ребенка, если бы не пришла в женскую консультацию сразу после положительного теста? Да.

В каждом триместре свои риски как для матери, так и для плода. Внематочная беременность без оперативного вмешательства в первом триместре — летальный исход. Отслойки и кровотечения без контроля врача — риск гибели плода. Недиагностированный гестационный диабет — риск развития сахарного диабета 2 типа у матери и крупный плод и кесарево сечение как следствие.

Лично для меня самым страшным осложнением была преэклампсия. Диагностировать ее самостоятельно невозможно. Отеки легко принимаются за лишний вес, когда «ешь за двоих», скачки давления не отслеживаются, а белок в моче можно обнаружить лишь с помощью лабораторного исследования. Развивается преэклампсия быстро, а без оперативного родоразрешения приводит к гибели матери и ребенка.

Все это можно диагностировать, предотвратить или проконтролировать только с помощью врача. Да, он может осудить, рассказать родителям и сделать много других неэтичных вещей, но без своевременной медицинской помощи и судить будет некого.

Обещанную выплату беременная может потратить как на себя, так и на будущего ребенка. Далеко не факт, что она оставит новорожденного, ведь детские дома России регулярно пополняются здоровыми и больными малышами. Но как бы ни поступила будущая мать, благодаря своевременной постановке на учет и выплате она может помочь себе остаться здоровой.

Так может, выплата 100 000 рублей сделана не только для увеличения рождаемости, но и для снижения смертности? Если у нас нет возможности выбирать, то пусть будет возможность сохранить жизнь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.