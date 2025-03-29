29 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 марта свой профессиональный праздник отмечают военные юристы. Пианисты и любители музыки празднуют День фортепиано. У мусульман вечером, после захода солнца, начинается Ураза-байрам. Православные верующие поминают умерших родных и близких: на этот день приходится Родительская суббота. Какие еще даты отмечают 29 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 марта

День специалиста юридической службы Вооруженных сил России

Впервые этот праздник отмечали в российской армии в 2007 году, после выхода указа президента о праздничных датах в Вооруженных Силах РФ. В этот день поздравления принимают сотрудники правового департамента Министерства обороны РФ, юридических отделов органов военного управления, военных комиссариатов и т.д. Дата празднования выбрана не случайно: 29 марта 1836 года в Военном министерстве появилась должность юридического консультанта.

Всемирный день фортепиано

Дата этого праздника символична: он приходится на 88-й день года — по количеству клавиш стандартного фортепиано. В обычный год это 29 марта, в високосный — 28-е. С идеей праздника в 2015 году выступил немецкий пианист и композитор Нильс Фрам. В этот день поздравляют исполнителей, композиторов, настройщиков фортепиано, преподавателей и учащихся музыкальный школ, училищ и вузов. И, конечно, всех любителей фортепианной музыки. Сходите в этот праздник на концерт или просто послушайте любимые записи с произведениями Моцарта, Шопена, Рахманинова, Чайковского и других великих классиков, а также современную фортепианную музыку.

День самопознания

Кто придумал этот необычный праздник — точно неизвестно. Тем не менее, ежегодно многие люди, увлеченные психологией и исследованием природы человека, отмечают День самопознания. Это хороший повод уделить время изучению своей личности, подумать о своих ценностях, мечтах, целях. Психологи утверждают, что самопознание — ключ к личностному росту, улучшению отношений с окружающими и достижению гармонии с собой. Используйте этот день, чтобы поразмышлять о своих сильных и слабых сторонах, определить приоритеты и наметить путь к самосовершенствованию.

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Международный день русалки

Праздник предложил учредить американский телеканал Freeform в связи с премьерой телесериала «Сирена», посвященного русалкам. Первый эпизод шоу вышел на экраны 29 марта 2018 года. В центре сюжета, естественно, легенды о русалках. Но это совсем не те мечтательные, нежные создания, которых мы знаем по детским мультфильмам и сказкам, а мистические, жуткие существа. Отметить этот праздник можно не только просмотром фильмов о русалках или знакомством с фольклором, но и, например, визитом в океанариум.

День шампиньонов

Праздник отмечается в честь русского селекционера-овощевода Ефима Грачева, родившегося 29 марта 1826 года. Выходец из крестьянской семьи, Грачев рано узнал, что такое нужда. Но он упорно шел к своей цели. Скопив нужную сумму, организовал на окраине Санкт-Петербурга хозяйство по выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей. Грибное производство Грачева давало четыре тонны продукта в год, что покрывало треть потребностей столицы. Селекционер охотно делился с другими секретами ведения своего хозяйства, публиковал статьи и даже издал первое в России руководство по разведению шампиньонов. На Всемирной выставке в Париже 1875 года Ефим Грачев стал мировой знаменитостью. Публика восхищалась его живой зеленой шубой из проросшего ячменя, а также гигантскими экземплярами плодов, выращенных овощеводом.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 марта в других странах

Национальный день сыра — Франция. Праздник учрежден в честь одного из символов французской кухни. По некоторым данным, во Франции производят более 500 сортов сыра. В этот день кафе и рестораны страны предлагают особое «сырное меню».

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День молодежи — Тайвань. Праздник отмечается в стране с 1934 года в память о Хуахуаганском восстании в Гуанчжоу, в ходе которого погибло много молодых людей. В этот день чествуют достижения молодежи в разных сферах, проходят концерты, представления, танцевальные флешмобы.

День ветеранов Вьетнамской войны — США. Национальный праздник, посвященный участникам войны во Вьетнаме. Отмечается с 2012 года. В этот день в 1973 году последние американские боевые подразделения покинули Республику Вьетнам.

День памяти героев — Мадагаскар. Дата установлена в память о вооруженном восстании малагийского народа против французских колонизаторов в 1947 году. Оно было жестоко подавлено в 1948 году, но заложило основу будущей независимости республики.

Религиозные праздники 29 марта

Один из двух главных праздников в исламе, знаменующий собой завершение священного месяца Рамадан. В 2025 году праздник начнется 29 марта с заходом солнца и продлится весь следующий день. Это день радости, мира и помощи ближним. Накануне праздника верующие проводят обряд очищения — гусль. В ночь принято читать Коран, восхвалять Всевышнего, в молитвах просить у него поддержки. Еще одна важная традиция — закят аль-фитр, пожертвование нуждающимся.

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close Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года Павел Бедняков/РИА Новости

Поминовение усопших. Родительская суббота

В период Великого поста дни особого поминовения приходятся на вторую, третью и четвертую субботы. 29 марта — один из родительских дней. В этот день на литургии звучит заупокойная ектения, а после служится общая панихида. Если вы хотите помянуть умерших в родительскую субботу, необходимо подать в храме записку с их именами.

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День памяти святого мученика Савина

Святой Савин жил в III веке и был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан он вместе с единомышленниками скрывался в отдаленной деревне. Его местонахождение раскрыл за две золотых монеты неблагодарный нищий, которому Савин постоянно оказывал помощь. Святого схватили, пытали и вместе с другими шестью христианами утопили в Ниле.

Православная церковь 29 марта чтит память: • мученика Папы Ларандского;

• святого Серапиона, архиепископа Новгородского;

• апостола от 70-ти Аристовула, епископа Вританийского;

• священномученика Александра I, папы Римского;

• мученика Иулиана Аназарвского;

• священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.



Католическая церковь 29 марта вспоминает:



• святого Бертольда;

• святого Евстахия, аббата монастыря Люксей;

• Глэдис, королеву, валлийскую святую;

• святого Гвинллиу, правителя Гвинлуга.

Народные праздники и приметы 29 марта

Саввин день

В народе у этого праздника было еще одно название — Тележный день: было принято после зимы осмотреть, починить и смазать телегу. После ремонта телеги в нее запрягали лошадь и обязательно делали круг по деревне, проверяя надежность повозки.

Приметы

Облака плывут высоко — будет тепло.

Воробьи расчирикались — к хорошей погоде.

Туман поутру — лето будет дождливым.

close Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Какие исторические события произошли 29 марта

1461 год — битва при Таутоне, самое кровопролитное сражение в ходе войны Алой и Белой розы, в ней погибло около 28 тыс. человек.



битва при Таутоне, самое кровопролитное сражение в ходе войны Алой и Белой розы, в ней погибло около 28 тыс. человек. 1778 год — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.



— английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер. 1848 год — Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования на реке Ниагара ледяных пробок.



— Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования на реке Ниагара ледяных пробок. 1873 год — Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».



— Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». 1940 год — Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.



— Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге. 1945 год — начало Надьканижско-Кермендской наступательной операции советских и болгарских войск против немецких подразделений в Венгрии.



— начало Надьканижско-Кермендской наступательной операции советских и болгарских войск против немецких подразделений в Венгрии. 1955 год — в Москве состоялась защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность майя. Ученому была сразу присвоена степень доктора наук.



— в Москве состоялась защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность майя. Ученому была сразу присвоена степень доктора наук. 1968 год — в Москве прошли похороны Юрия Гагарина и инструктора Владимира Серегина, они погибли в результате крушения тренировочного самолета МиГ-15УТИ.



— в Москве прошли похороны Юрия Гагарина и инструктора Владимира Серегина, они погибли в результате крушения тренировочного самолета МиГ-15УТИ. 2010 год — в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли теракты, в результате которых погиб 41 человек.

Дни рождения и юбилеи 29 марта

В 1561 году родился Санторио Санторио — итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовавший термометр и измеритель пульса.



— итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовавший термометр и измеритель пульса. В 1784 году родился Кирилл Хлебников — этнограф, этнолог и путешественник, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей Русской Америки.



— этнограф, этнолог и путешественник, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей Русской Америки. В 1899 году родился Лаврентий Берия — советский государственный и партийный деятель, руководитель органов госбезопасности.



— советский государственный и партийный деятель, руководитель органов госбезопасности. В 1918 году родился Александр Довженко — советский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.



— советский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования. В 1935 году родился Николай Анфимов — ученый-ракетостроитель, академик РАН, в 2000—2008 годах директор ЦНИИМАШ Росавиакосмоса.



— ученый-ракетостроитель, академик РАН, в 2000—2008 годах директор ЦНИИМАШ Росавиакосмоса. В 1936 году родился Станислав Говорухин — кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политик и общественный деятель, народный артист РФ.



— кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политик и общественный деятель, народный артист РФ. В 1951 году родился Александр Фатюшин — актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения

close Певец Владимир Пресняков Кирилл Каллиников/РИА Новости