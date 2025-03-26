«В скорой сказали: таких уже не забираем». В Пятигорске толпа насмерть забила 20-летнего юношу

В парке Пятигорска насмерть забили 20-летнего юношу. В его смерти обвиняют 14-летнего подростка, хотя мать убитого настаивает, что ее сына растерзала целая толпа, а один школьник с ним бы просто не справился. По предварительной информации, юноша не был знаком со своими убийцами, и непонятно, почему именно он стал их жертвой. В этом же месяце семья потеряла старшего сына, он погиб на СВО.

В парке Пятигорска нашли убитым 20-летнего юношу, он был забит до смерти, сообщили в управлении СК России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Тело Егора было найдено в Парке культуры и отдыха имени Кирова вечером 17 марта.

«Он был весь избит, все лицо в крови, рядом находилась дубинка, а на животе маркером нанесена непристойная надпись», — рассказала мама погибшего.

В СК уточнили, что на шее у юноши были зафиксированы следы механической асфиксии.

«Выяснилось, что к убийству причастен 14-летний местный житель. В настоящий момент он задержан и находится под стражей», — говорится в сообщении следователей.

По версии следствия, между ним и Егором начался конфликт, несовершеннолетний задушил парня, и тот скончался.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимир Хорольский изъял дело из производства следственного отдела по Пятигорску и передал его для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Перед смертью кричал: «За что?»

Мать погибшего утверждает, что нападавших было несколько. Семья будет настаивать на переквалификации дела по статье об убийстве группой лиц.

Родственники уже обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности всех соучастников преступления.

По словам мамы погибшего юноши, сын позвонил ей в момент нападения, и она слышала в трубке голоса посторонних людей, в том числе девушек, которые просили «не убивать его». Сам Егор кричал «За что?».

Женщина считает, что «следствие почему-то покрывает» участников расправы.

«Я понимаю, что сына не верну, но не позволю, чтобы имя его смешали с грязью только потому, что он мертв и не может постоять за себя. Мы хотим, чтобы все участники этой кровавой расправы понесли ответственность, а не спихнули ее на одного, дабы избежать более серьезной квалификации за убийство, совершенное группой лиц», — подчеркивает Оксана Николаевна.

Информацию о том, что Егора избивала группа подростков, может подтвердить и очевидица, которая вызвала полицию, увидев дерущуюся толпу, добавляет мать погибшего.

Всего в семье было четверо детей. Недавно старший брат Егора Захар погиб на СВО. Оставшиеся двое боятся выходить на улицу после нападения.

«Моя дочка боится выходить на улицу, думает, что может умереть. Я пытаюсь ее успокоить, но это сложно. Младший сын замкнулся в себе, он обожал своих братьев», — рассказывает пятигорчанка.

«Хватит меня бить»

Дедушка убитого Егора Николай рассказал «Газете.Ru», что внук звонил ему с просьбой забрать его на машине, но потом почему-то передумал и решил пойти домой пешком.

«В тот день в 17:15 мне позвонил Егор, он попросил забрать его от галереи. Я спросил, что случилось. Он сказал, что подвернул ногу. Я выехал на машине, Егор мне перезвонил и сказал, что доберется сам. Я ему сказал, что уже выехал, и предложил забрать. Нет, он мне говорит, я сам доберусь. Я его три раза упрашивал, говорю, что так не делается, Егор, я работал, переоделся, давай все-таки заберу. Он отказался и положил трубку», – вспоминает мужчина.

Позже Егору позвонила бабушка, и он сообщил ей, что уже идет домой через парк. Потом юноша долго не отвечал на звонки, а когда мать все-таки дозвонилась, то услышала, что сын в опасности.

«Он говорил кому-то: «Хватит меня бить, зачем вы меня бьете». Оксана позвонила мне и сказала, что Егора в парке кто-то толпой бьет. Я спросил, почему толпой, откуда ты это узнала. Она говорит, что слышала много голосов как мужских, так и женских, и топот ног вокруг него.

Я забрал Оксану, и мы поехали в парк», — рассказывает дедушка погибшего.

В парке мать и дедушка практически сразу нашли тело Егора: он лежал под козырьком возле забора.

«У него лицо было в крови и голова была пробита. Приехала скорая, они посмотрели его и сказали, что «мы таких уже не забираем», и уехали. Подошли полицейские, сказали ничего не трогать и стали собирать улики», — говорит мужчина.

Родственники настаивают, что Егор был крепким парнем, и его просто физически не мог убить 14-летний подросток.

«Я слышал, что ему сначала обрызгали перцовым баллончиком в глаза, что там было до 15 человек, они его держали. А тут парень, которого задержали, сломал ему шейные позвонки, потом они били его уже мертвого. Они были совершенно незнакомы», — отмечает дедушка убитого.

Двоюродный дядя Егора, Николай, добавляет, что на него напали практически у самого входа в парк.

«Самое страшное, что это произошло буквально в сотне метров от отдела МВД, даже это не остановило убийц», — ужасается он.

По словам мужчины, по характеру повреждений на теле на теле убитого очевидно, что это сделал не один человек: на нем буквально не было живого места.