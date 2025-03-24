«Меня ослепило солнце». Автобус влетел в грузовик в Крыму, погибли шесть человек

Обстоятельства ДТП
Авария с участием рейсового автобуса КАвЗ и стоявшего грузовика произошла около 07:30 на дороге Евпатория — Симферополь недалеко от села Укромное, сообщили в пресс-службе крымского МВД.
«Водитель рейсового автобуса КАвЗ 1963 года рождения, двигаясь по маршруту «Аркадьевка — Симферополь» в направлении города Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство», — уточнили в полиции.
Стоявший грузовик был гружен зерном, следует из видео, опубликованном с места ДТП. В момент аварии в автобусе находились 32 человека.
«Кристина в скорой, не знаю, без сознания вроде бы. Кристина без сознания, но хоть целая относительно. Другие совсем не целые. Въехал автобус [в грузовик] с зерном, это жесть», — рассказал находящийся на месте аварии очевидец.
Он снял видео с места аварии. На кадрах — тела погибших на обочине. Медики оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники МЧС деблокируют пассажиров.
Водитель выжил, он дает показания. В МВД уточнили, что мужчина был трезв.
«Меня ослепило солнце, в связи с этим я не заметил прицеп, произошло ДТП», — объяснил водитель.
На месте аварии затруднено движение. Туда отправилась машина регионального МЧС, она проехала с включенными проблесковыми маяками и сиреной на красный сигнал светофора и врезалась в Lada Largus. Пострадали водитель и пассажир легковушки.
Погибшие и пострадавшие
На месте происшествия работают 25 спасателей, задействованы девять единиц техники, сообщили в МЧС. Информация о жертвах аварии постоянно обновлялась. МЧС и МВД сообщали о пяти погибших и 18 пострадавших, однако сейчас известно о шести погибших.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медицинскую организацию», — рассказывали ТАСС в региональном минздраве.
Чуть позже в оперативных службах уточнили, что число пострадавших выросло до 28, из них восемь — дети. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Крыма.
Водитель грузовика выжил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Что говорят силовики
СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту не отвечающих требованиям жизни и здоровья оказания услуг, а также нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более человек.
«В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства ДТП и дана оценка действиям всех участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи осматривают место происшествия, автобус и грузовик. Специалисты назначили автотехнические и другие экспертизы, а также допросили в качестве свидетелей и потерпевших очевидцев аварии и пассажиров.
Крымская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовных дел.