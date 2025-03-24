«Меня ослепило солнце». Автобус влетел в грузовик в Крыму, погибли шесть человек

Минздрав Крыма: число погибших в ДТП с грузовиком и автобусом возросло до шести

Рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик с зерном на трассе Симферополь — Евпатория. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших, их отправили в больницы, правоохранители устанавливают причины случившегося.

Обстоятельства ДТП

Авария с участием рейсового автобуса КАвЗ и стоявшего грузовика произошла около 07:30 на дороге Евпатория — Симферополь недалеко от села Укромное, сообщили в пресс-службе крымского МВД.

«Водитель рейсового автобуса КАвЗ 1963 года рождения, двигаясь по маршруту «Аркадьевка — Симферополь» в направлении города Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство», — уточнили в полиции.

Стоявший грузовик был гружен зерном, следует из видео, опубликованном с места ДТП. В момент аварии в автобусе находились 32 человека.

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«Кристина в скорой, не знаю, без сознания вроде бы. Кристина без сознания, но хоть целая относительно. Другие совсем не целые. Въехал автобус [в грузовик] с зерном, это жесть», — рассказал находящийся на месте аварии очевидец.

Он снял видео с места аварии. На кадрах — тела погибших на обочине. Медики оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники МЧС деблокируют пассажиров.

Водитель выжил, он дает показания. В МВД уточнили, что мужчина был трезв.

«Меня ослепило солнце, в связи с этим я не заметил прицеп, произошло ДТП», — объяснил водитель.

На месте аварии затруднено движение. Туда отправилась машина регионального МЧС, она проехала с включенными проблесковыми маяками и сиреной на красный сигнал светофора и врезалась в Lada Largus. Пострадали водитель и пассажир легковушки.

Погибшие и пострадавшие

На месте происшествия работают 25 спасателей, задействованы девять единиц техники, сообщили в МЧС. Информация о жертвах аварии постоянно обновлялась. МЧС и МВД сообщали о пяти погибших и 18 пострадавших, однако сейчас известно о шести погибших.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медицинскую организацию», — рассказывали ТАСС в региональном минздраве.

Чуть позже в оперативных службах уточнили, что число пострадавших выросло до 28, из них восемь — дети. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Крыма.

Водитель грузовика выжил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Что говорят силовики

СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту не отвечающих требованиям жизни и здоровья оказания услуг, а также нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более человек.

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства ДТП и дана оценка действиям всех участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи осматривают место происшествия, автобус и грузовик. Специалисты назначили автотехнические и другие экспертизы, а также допросили в качестве свидетелей и потерпевших очевидцев аварии и пассажиров.

Крымская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовных дел.