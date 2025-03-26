«Нашли обезображенное тело»: семья — о жестоком убийстве юноши у отдела МВД в Пятигорске

20-летнего жителя Пятигорска Егора Черемыслова до смерти избили в парке, по подозрению в преступлении задержали 14-летнего подростка. Как рассказал «Газете.Ru» дедушка убитого Николай, семья не верит в то, что на юношу напал один человек. По его словам, во время избиения молодой человек смог позвонить матери — она слышала просьбы сына не избивать его и «много голосов» вокруг.

«В тот день в 17:15 мне позвонил Егор, он попросил забрать его от галереи. Я спросил, что случилось. Он сказал, что подвернул ногу. Я выехал на машине, в 17:21 Егор мне перезвонил и сказал, что доберется сам. Я пришел домой и рассказал своей жене, она ему позвонила спросила, где он. Он сказал, что уже идет домой через парк. Моя жена позвонила его маме Оксане. Оксана стала звонить Егору, он долго не брал трубку, непонятно как — то ли он сам включил телефон, то ли сам телефон включился, но она услышала голос Егора. Он говорил кому-то: «Хватит меня бить, зачем вы меня бьете». Оксана позвонила мне и сказала, что Егора в парке кто-то толпой бьет. Я спросил, почему толпой, откуда ты это узнала. Она говорит, что слышала много голосов как мужских, так и женских, и топот ног вокруг него», — сказал он.

Николай уточнил, что после звонка забрал мать юноши и поехал с ней в парк — там они обнаружили тело родственника с пробитой головой.

«Я забрал Оксану, и мы поехали в парк. Когда мы приехали, уже стемнело. Возле планетария мы увидели, как кто-то ходит с фонариком. Мы подошли, это оказалась женщина. Она спросила у нас, кто мы. Мы сказали, что ищем парня. Она нам показала под козырьком возле забора лежащего человека. Я узнал в нем Егора, у него лицо было в крови и голова была пробита. Приехала скорая, они посмотрели его и сказали, что таких уже не забирают, и уехали. Подошли полицейские, сказали ничего не трогать и стали собирать улики. Мы помогали им собирать улики, пока не приехала машина, Егора увезли. Я не верю, что его убил один подросток. Егор был крепким парнем. Я слышал, что ему сначала брызгали перцовым баллончиком в глаза, что там было до 15 человек, они его держали. А тот парень, которого задержали, сломал ему шейные позвонки, потом они били его уже мертвого. Они были совершенно незнакомы», — добавил он.

Двоюродный дядя убитого Николай в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что преступление произошло рядом с отделом полиции. Он отметил, что на убитом «не было целого» места, поэтому нанести такие травмы в одиночку подросток точно бы не смог.

«Насколько мне известно, он вечером возвращался домой через парк Кирова. В районе планетария, это практически у самого входа в парк, на него напали. Он успел позвонить родным, разобрали только слова вроде «не бейте меня». Но на месте его мать и дедушка нашли уже только обезображенное тело. Самое страшное, что это произошло буквально в сотне метров от отдела МВД, даже это не остановило убийц. Я был на похоронах, могу сказать, что на нем буквально не было целого места. Явно это сделал не один человек (тем более, как пытаются доказать, 14-летний подросток), а толпа, причем, довольно внушительная. Насчет того, знал ли он кого-то из них, точно не в курсе. На этот счет мнения разнятся», — заявил мужчина.

Тело 20-летнего Егора Черемыслова нашли в парке имени Сергея Кирова в Пятигорске в ночь с 17 на 18 марта. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, молодой человек был сильно избит, на его теле маркером написали оскорбительное слово.

Следком уточнял, что смерть наступила в результате удушья, по подозрению в убийстве был задержан 14-летний подросток. Позднее мать потерпевшего заявила, что не верит следствию — она уверена, что с ее сыном расправилась толпа.

Ранее жители Калужской области пожаловались на компанию подростков, избивающую людей.