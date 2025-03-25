25 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 25 марта
- День работника культуры России
Профессиональный праздник, который отмечают представители творческих профессий, деятели культуры и искусства, хранители и популяризаторы культурного наследия. Он был учрежден в 2007 году указом президента и объединил все ранее существовавшие в сфере культуры праздники: День печати, День музеев, День писателя, День памятников и исторических мест и т.д.
Кстати, в России более 90 тыс. учреждений культуры. В креативных индустриях работает более 4 млн человек.
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Эта дата — повод для переосмысления трагических страниц мировой истории. С XV по конец XIX века миллионы женщин, мужчин и детей, в основном жителей Западной Африки, были насильственно перемещены в другие страны для подневольного труда. 25 марта 1807 года в Великобритании был принят закон об отмене работорговли. Однако рабство продолжалось еще многие десятилетия. Для напоминания об ужасах этого явления и о необходимости искоренения расизма и предрассудков ООН в 2007 году учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Мероприятия и акции в эту дату направлены на борьбу с последствиями расизма.
- Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
Дата отмечается ежегодно ООН в память о сотрудниках организации, пропавших или задержанных во время исполнения своих обязанностей. С 1945 года организация потеряла несколько десятков своих работников. Среди них — бывший журналист Алек Коллетт, который занимался организацией помощи палестинским беженцам. 25 марта 1985 года он был похищен вооруженным бандитом. Тело Коллетта нашли спустя 24 года в долине Бекаа на востоке Ливана.
Какие праздники отмечаются 25 марта в других странах
День независимости — Греция. В этот общенациональный праздник греки отдают дань памяти героям Революции 1821—1829 годов (войны за независимость Греции от Османской империи). В Афинах проходят массовые праздничные мероприятия, военный парад и торжественное шествие.
День воли — Белоруссия. Неофициальный праздник отмечается в годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики: 25 марта 1918 года была принята 3-я Уставная грамота, согласно которой БНР провозглашалась независимым государством. В последние годы оппозиция использует этот праздник для проведения своих акций.
День журавля — Швеция. В это время в юго-восточные районы страны возвращаются журавли. Праздник знаменует прибытие первых птиц и приближение тепла. Он также связан с Благовещением, которое западные христиане празднуют 25 марта.
Религиозные праздники 25 марта
- Благовещение Девы Марии у западных христиан
Христианский праздник, посвященный явлению архангела Гавриила Деве Марии. Он возвестил о будущем рождении от нее Спасителя мира — Иисуса Христа. Это стало первой благой вестью для человечества после его грехопадения. Событие описано евангелистом апостолом Лукой. Католическая церковь и протестантские деноминации, а также некоторые православные церкви, например, Болгарская и Греческая, отмечают этот праздник 25 марта. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви празднуют Благовещение 7 апреля.
- День Лиддской иконы Божией матери
Нерукотворный первообраз почитаемой иконы появился в израильском городе Лидда, современное название Лод, где апостолами Петром и Иоанном был сооружен храм в честь Пресвятой Богородицы. Согласно преданиям Божия Матерь посетила Лиддский храм и наделила свой образ благодатью и чудотворной силой. В период иконоборчества святыне не раз грозило уничтожение. На Руси в XVI веке эта икона стала отождествляться с Тихвинской иконой Божией Матери.
Народные праздники и приметы 25 марта
- Феофанов день
В этот день принято было угощать птиц семенами льна и конопли. Считалось, что чем больше пернатых слетится на двор, тем богаче будет урожай этих культур.
На Феофана старались дать особенно хороший уход лошадям. Их водили на водопой и поили из серебряной чаши. В родники и водоемы погружали серебряные предметы, чтобы животные, попив «особой» воды, не болели.
Плохой приметой считалось сквернословить и ругаться в Феофанов день. Не приветствовался сон до обеда — считалось, что это сулит неудачный год.
- Приметы
Если лошадь громко заржет в этот день — к радости и счастью.
Если туман утром застилает дорогу — будет хороший урожай льна и конопли.
Если снег тает с северной стороны муравейника — лето будет теплым и длинным, если с южной — холодным и коротким.
Какие исторические события произошли 25 марта
- 1238 год — начало героической обороны Козельска от войск Батыя. Спустя 50 дней город пал, и враги уничтожили всех его жителей, включая младенцев и стариков.
- 1814 год — сражение при Фер-Шампенуазе: союзные войска, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, разбили армии маршалов Мармона и Мортье, которые намеревались соединиться с корпусами Наполеона.
- 1917 год — Временное правительство в России издало постановление об отмене смертной казни.
- 1938 год — начато регулярное вещание Московского телецентра, в этот день показали советский фильм «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова.
- 1957 год — главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили в Риме договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).
- 1985 год — по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего».
- 1996 год — инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина на второй срок, представила более 1,3 млн подписей для его регистрации на выборах.
- 2002 год — обнаружен ген эпилепсии.
- 2018 год — в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 60 человек.
Сквер Ангелов в Кемерове на месте торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человекПресс-служба администрации Кемеровской области
Дни рождения и юбилеи 25 марта
- 1479 год — родился Василий III Иванович, великий князь владимирский и московский.
- 1867 год — родился Джон Гутзон Борглум, американский скульптор и архитектор, автор Рашморского мемориала — барельефа на горе Рашмор со скульптурными портретами четырех президентов США.
- 1881 год — родился Бела Барток, венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.
- 1921 год — родилась Симона Синьоре, французская актриса кино и театра, обладательница премий «Оскар» и «Сезар».
- 1925 год — родился Александр Чекалин, юный советский партизан-разведчик, схваченный и замученный фашистами в 1941 году, Герой Советского Союза.
Кто отмечает дни рождения
Музыкант Элтон ДжонVianney Le Caer/AP
- 85 лет исполняется Александру Прошкину — кинорежиссеру, сценаристу, Народному артисту Российской Федерации.
- 78 лет исполняется Элтону Джону — британскому певцу, пианисту и композитору.
- 69 лет исполняется Ефиму Шифрину — актеру театра, кино, телевидения, юмористу, артисту эстрады.
- 68 лет исполняется Тамаре Акуловой — актрисе театра и кино, педагогу, заслуженной артистке Российской Федерации.
- 60 лет исполняется Саре Джессике Паркер — американской актрисе и продюсеру, звезде телесериала «Секс в большом городе».
- 52 года исполняется Андрею Николишину — хоккеисту, тренеру, чемпиону мира 1993 года и бронзовому призеру Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России.
- 51 год исполняется Ксении Раппопорт — актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации.