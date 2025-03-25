25 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Посетители у картины «Неравный брак» художника В. Пукирева во время экскурсии в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке

25 марта в России отмечается День работника культуры. Католическая церковь празднует Благовещение Девы Марии. А по народному календарю сегодня Феофанов день. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 25 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 марта

День работника культуры России

Профессиональный праздник, который отмечают представители творческих профессий, деятели культуры и искусства, хранители и популяризаторы культурного наследия. Он был учрежден в 2007 году указом президента и объединил все ранее существовавшие в сфере культуры праздники: День печати, День музеев, День писателя, День памятников и исторических мест и т.д.

Кстати, в России более 90 тыс. учреждений культуры. В креативных индустриях работает более 4 млн человек.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Эта дата — повод для переосмысления трагических страниц мировой истории. С XV по конец XIX века миллионы женщин, мужчин и детей, в основном жителей Западной Африки, были насильственно перемещены в другие страны для подневольного труда. 25 марта 1807 года в Великобритании был принят закон об отмене работорговли. Однако рабство продолжалось еще многие десятилетия. Для напоминания об ужасах этого явления и о необходимости искоренения расизма и предрассудков ООН в 2007 году учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Мероприятия и акции в эту дату направлены на борьбу с последствиями расизма.

Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Дата отмечается ежегодно ООН в память о сотрудниках организации, пропавших или задержанных во время исполнения своих обязанностей. С 1945 года организация потеряла несколько десятков своих работников. Среди них — бывший журналист Алек Коллетт, который занимался организацией помощи палестинским беженцам. 25 марта 1985 года он был похищен вооруженным бандитом. Тело Коллетта нашли спустя 24 года в долине Бекаа на востоке Ливана.

Какие праздники отмечаются 25 марта в других странах

День независимости — Греция. В этот общенациональный праздник греки отдают дань памяти героям Революции 1821—1829 годов (войны за независимость Греции от Османской империи). В Афинах проходят массовые праздничные мероприятия, военный парад и торжественное шествие.

close Lynne2509/Shutterstock/FOTODOM

День воли — Белоруссия. Неофициальный праздник отмечается в годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики: 25 марта 1918 года была принята 3-я Уставная грамота, согласно которой БНР провозглашалась независимым государством. В последние годы оппозиция использует этот праздник для проведения своих акций.

День журавля — Швеция. В это время в юго-восточные районы страны возвращаются журавли. Праздник знаменует прибытие первых птиц и приближение тепла. Он также связан с Благовещением, которое западные христиане празднуют 25 марта.

Религиозные праздники 25 марта

Благовещение Девы Марии у западных христиан

Христианский праздник, посвященный явлению архангела Гавриила Деве Марии. Он возвестил о будущем рождении от нее Спасителя мира — Иисуса Христа. Это стало первой благой вестью для человечества после его грехопадения. Событие описано евангелистом апостолом Лукой. Католическая церковь и протестантские деноминации, а также некоторые православные церкви, например, Болгарская и Греческая, отмечают этот праздник 25 марта. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви празднуют Благовещение 7 апреля.

День Лиддской иконы Божией матери

close Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль», 1588 год

Нерукотворный первообраз почитаемой иконы появился в израильском городе Лидда, современное название Лод, где апостолами Петром и Иоанном был сооружен храм в честь Пресвятой Богородицы. Согласно преданиям Божия Матерь посетила Лиддский храм и наделила свой образ благодатью и чудотворной силой. В период иконоборчества святыне не раз грозило уничтожение. На Руси в XVI веке эта икона стала отождествляться с Тихвинской иконой Божией Матери.

Православная церковь 25 марта чтит память: • преподобного Феофана Сигрианского, исповедника;

• праведного Финееса, первосвященника Израильского;

• святителя Григория Двоеслова, папы Римского;

• преподобного Симеона Нового Богослова;

• исповедника Александра Державина;

• священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, Сергия Скворцова, преподобномученика Владимира (Волкова).



Католическая церковь 25 марта вспоминает:



• святого Эльфвода, епископа Солсбери;

• святых отшельников Баронтия и Дезидерия;

• святого Дисмаса.

Народные праздники и приметы 25 марта

Феофанов день

В этот день принято было угощать птиц семенами льна и конопли. Считалось, что чем больше пернатых слетится на двор, тем богаче будет урожай этих культур.

На Феофана старались дать особенно хороший уход лошадям. Их водили на водопой и поили из серебряной чаши. В родники и водоемы погружали серебряные предметы, чтобы животные, попив «особой» воды, не болели.

Плохой приметой считалось сквернословить и ругаться в Феофанов день. Не приветствовался сон до обеда — считалось, что это сулит неудачный год.

Приметы

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Если лошадь громко заржет в этот день — к радости и счастью.

Если туман утром застилает дорогу — будет хороший урожай льна и конопли.

Если снег тает с северной стороны муравейника — лето будет теплым и длинным, если с южной — холодным и коротким.

Какие исторические события произошли 25 марта

1238 год — начало героической обороны Козельска от войск Батыя. Спустя 50 дней город пал, и враги уничтожили всех его жителей, включая младенцев и стариков.



— начало героической обороны Козельска от войск Батыя. Спустя 50 дней город пал, и враги уничтожили всех его жителей, включая младенцев и стариков. 1814 год — сражение при Фер-Шампенуазе: союзные войска, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, разбили армии маршалов Мармона и Мортье, которые намеревались соединиться с корпусами Наполеона.



— сражение при Фер-Шампенуазе: союзные войска, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, разбили армии маршалов Мармона и Мортье, которые намеревались соединиться с корпусами Наполеона. 1917 год — Временное правительство в России издало постановление об отмене смертной казни.



— Временное правительство в России издало постановление об отмене смертной казни. 1938 год — начато регулярное вещание Московского телецентра, в этот день показали советский фильм «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова.



— начато регулярное вещание Московского телецентра, в этот день показали советский фильм «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова. 1957 год — главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили в Риме договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).



— главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили в Риме договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 1985 год — по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего».



— по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего». 1996 год — инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина на второй срок, представила более 1,3 млн подписей для его регистрации на выборах.



— инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина на второй срок, представила более 1,3 млн подписей для его регистрации на выборах. 2002 год — обнаружен ген эпилепсии.



— обнаружен ген эпилепсии. 2018 год — в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 60 человек.

close Сквер Ангелов в Кемерове на месте торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек Пресс-служба администрации Кемеровской области

Дни рождения и юбилеи 25 марта

1479 год — родился Василий III Иванович , великий князь владимирский и московский.



, великий князь владимирский и московский. 1867 год — родился Джон Гутзон Борглум , американский скульптор и архитектор, автор Рашморского мемориала — барельефа на горе Рашмор со скульптурными портретами четырех президентов США.



, американский скульптор и архитектор, автор Рашморского мемориала — барельефа на горе Рашмор со скульптурными портретами четырех президентов США. 1881 год — родился Бела Барток , венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.



, венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. 1921 год — родилась Симона Синьоре , французская актриса кино и театра, обладательница премий «Оскар» и «Сезар».



, французская актриса кино и театра, обладательница премий «Оскар» и «Сезар». 1925 год — родился Александр Чекалин, юный советский партизан-разведчик, схваченный и замученный фашистами в 1941 году, Герой Советского Союза.

Кто отмечает дни рождения

close Музыкант Элтон Джон Vianney Le Caer/AP