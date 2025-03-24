«Помочь сохранить жизнь». Беременным школьницам в Орловской области выплатят по 100 тыс. рублей

Беременным школьницам в Орловской области будут платить по 100 тыс. рублей, указ подписал губернатор Андрей Клычков. Представители общественности раскритиковали принятие законопроекта, назвав его аморальным. Глава региона в ответ заявил, что мера направлена на сохранение жизни ребенка и здоровье молодых матерей. Подобные законы приняли уже в 40 регионах, подчеркнул Клычков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Школьниц поощрят за роды

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, распространяющий выплаты до 100 тыс. рублей за постановку на учет по беременности и родам на школьниц . Ранее меру поддержки оказывали студенткам вузов и средних профессиональных учебных заведений.

«Внести изменения в указ о единовременной выплате женщинам, обучающимся на очной форме», — следует из указа, подписанного Клычковым.

Программа рассчитана на 2025–2027 годы.

Реакция на закон

Новость о введении мер поддержки орловских школьниц вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то положительно оценил решение о выплате за постановку на учет по беременности и родам, а кто-то раскритиковал идею.

«Я считаю, что провоцировать беременность и поощрять ее деньгами в школьном возрасте — это безумие. Понимаю, что это случается, но это безумие. Наверное, лучшая мера по поддержке девушек, которые попали в такую ситуацию — это было бы государственная поддержка до совершеннолетия ребенка», — заявил «Газете.Ru» актер и телеведущий Оскар Кучера.

Он объяснил — поддержка должна заключаться в том, чтобы молодые мамы могли спокойно учиться и растить детей. Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей он назвал смешной .

Я сейчас нахожусь в Краснодаре, позавтракать, перекусить — минимум 700 рублей. Это 100 раз позавтракать? Что за бред? Оскар Кучера Актер, телеведущий

Раскритиковала указ орловского губернатора и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, школьницам нужно учиться, а не рожать детей.

«Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование. Не надо поощрять детей становиться родителями в школе», — объяснила она «Газете.Ru».

Останина добавила, что никогда не выступала за прерывание беременности, и, если школьницы уже родили — «от этого никуда не уйти, и поддерживать надо» .

«Но поощрять это не нужно», — подчеркнула она.

А вот член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко отметила, что школьницы должны иметь право на поддержку от государства, потому что в этом случае молодые девушки не будут отказываться рожать. Она напомнила, что в ряде регионов действуют поддерживающие выплаты для беременных студенток, поэтому право на помощь должны иметь и школьницы.

Но важно, чтобы такой указ не был стимулирующим, чтобы несовершеннолетние девушки не вступали в отношения какие-то из-за этих 100 тыс. С другой стороны, мера правильная, потому что она может заставить не прерывать беременность. Ольга Пилипенко Депутат Госдумы

Что говорят власти

Губернатор Андрей Клычков отреагировал на критику указа о дополнительной поддержке беременных.

«Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях. К сожалению, журналисты не уточнили, что есть приказ Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 <…> Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — отметил глава Орловской области.

Клычков попросил учесть, что сейчас в регионе нет девушек, подпадающих под эту категорию. Губернатор добавил, что следует также иметь ввиду, что молодые девушки, узнав о беременности, часто принимают «спорные решения» .

И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков. Андрей Клычков Губернатор Орловской области

По словам детского омбудсмена в Орловской области Константина Домогатского, указ о выплате 100 тыс. рублей беременным школьницам не окажет негативного воздействия. Уполномоченный по правам ребенка заявил «Газете.Ru», что закон должен уравнять в правах школьниц и студенток.

«Этот указ, он просто расширяет и приравнивает ровесниц, которым еще нет 18 лет, но учатся уже в старших классах. У нас, допустим, если брать 2022 год, у нас было 39 родившихся детей у несовершеннолетних, в 2023 году — 35, в 24 — 22 ребенка», — объяснил он.

По словам Домогатского, речь идет всего лишь о дополнительных мерах поддержки.