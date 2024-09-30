«Лилька, я в рабстве, выручай!». Под Тулой нашли ферму, где трудились рабы СК проверяет информацию о рабстве на ферме под Тулой

Волонтеры сообщили, что хозяева фермы в Тульской области держат людей в рабстве. В бараках живут несколько десятков человек. По вечерам им раздают бесплатный алкоголь, чтобы они не могли критично оценивать происходящее. У людей, оказавшихся на ферме, отбирают документы и заставляют написать расписку о том, что те прибыли туда добровольно. Среди рабов есть участник специальной военной операции на Украине.

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе Тульской области.

«В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО», — сообщают следователи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Днем яблоки, вечером спирт»

О существовании фермы, находящейся в поселке Ровно Тульской области, на прошлой неделе рассказало движение «Альтернатива», занимающееся проблемами рабства и принуждения к труду. К волонтерам обратились родственники одного из работников фермы, который, спрятав телефон в носке, сумел сообщить о своем местонахождении. Александр написал, что «попал в беду».

«Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами . За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, – возвращали. Весь день постояльцы этого места под пристальным контролем собирали яблоки, а вечером за хорошую работу им наливали спирт, что для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться», — говорится в отчете «Альтернативы».

По словам волонтеров, они забрали десять человек, почти всем уже помогли вернуться домой. Эти люди сами обратились за помощью и пожелали уехать с фермы.

«Хоть заявление по данному факту и написано, сотрудники полиции разводят руками — объясняют, что территория открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там», — объясняют в «Альтернативе» бездействие властей.

Как рассказал «Газете.Ru» один из местных жителей, владельцы фермы давно держат в страхе поселок Ровно. Дмитрий (имя изменено по соображениям безопасности) отметил, что на ферме «дичь творится иногда знатная».

«И сбегать пытались, из автобуса, который идет в райцентр, высаживали бедолаг. И то, что они босиком в морозы работают, а уж про перчатки или курточку им дать, я молчу», — говорит он.

Мужчина добавил, что на заработки туда еще «понавезли дагестанцев».

«Люди ходить уже боятся по деревне», — заключает мужчина.

Как вербовали работников

Мужчины и женщины попадали на ферму под разными предлогами. Издание Myslo пишет, что их отлавливали на улицах, предлагая работу грузчиком. Потом будущих рабов сажали в машину, чтобы доехать до точки. Доверчивые люди понимали, что что-то идет не так, уже на подъезде к Ровно. Там у них забирали документы и заставляли подписать расписку, что те находятся на ферме добровольно.

Супруга Александра, которая и обратилась к волонтерам после звонка мужа, рассказывает, что он уехал из Крыма в Москву на заработки. В столице работал монтажником систем вентиляции, но поругался с владельцем фирмы, «ушел в загул, потерял документы, а потом и вовсе перестал выходить на связь». В следующий раз женщина услышала голос мужа, когда он уже звонил с фермы.

«Сашка мне позвонил и огорошил: «Лилька, я в рабстве, выручай!» Говорит, что увезли в какой-то поселок, предлагали две тысячи рублей в день за работу, а по факту — ничего не платят и не дают уйти . Благо он догадался кнопочный телефон спрятать в носке. Саша находится там уже две недели, но только недавно точную локацию узнал», — рассказала Лилия.

Приезд волонтеров

Когда волонтеры в сопровождении силовиков подъехали к баракам, где жили работники фермы, к ним вышли около 50 человек. Навстречу также выбежала женщина, заявившая, что никаких законов на ферме не нарушают.

«Нам скрывать нечего, но вы с начальством-то согласовали мероприятие? Шумите чего-то, рабов каких-то ищете. У нас все по закону: договора имеются, никого насильно не держим», — отметила она.

По ее словам, люди не голодают, и у них есть возможность подзаработать.

«Зря приехали, только работяг разбудили», — добавила женщина.

Многие работники были сильно пьяны и никак не реагировали на призывы волонтеров уехать с ними, если их «удерживают незаконно и против воли, если избивают и угрожают убийством».

По данным международной правозащитной организации Walk Free, в России на данный момент в рабстве находятся почти 2 млн человек. Во всем мире — более 49 млн.