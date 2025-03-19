«Приношу извинения перед «Вагнером», меня забирает дядя Сережа»: кто похитил Дашу из Ачинска

Школьница Дарья Васинеева 19 марта прислала родителям видео, на котором стоит на коленях на кладбище и просит прощения у «Вагнера» и «дяди Юры» за обман с бронежилетом. «Похитители» требовали у семьи 500 тыс. рублей. Девочку искали 150 полицейских, но вскоре стало понятно, что видео она записала сама и на кладбище приехала на такси. Даша могла стать жертвой украинских мошенников.

Похищение Даши из Ачинска

В Ачинске в Красноярском крае 19 марта искали школьницу, которая ушла из дома накануне. В краевом следственном комитете сообщали, что 18 марта 15-летняя Дарья Васинеева вышла из дома около 16:00. Через два часа на телефон ее отца пришло видео с просьбой заплатить выкуп в размере 500 тыс. рублей.

На записи плачущая школьница сидела на коленях на кладбище и просила прощения у некого «дяди Юры по прозвищу «Комар», за то, что «позволила себе его обмануть на 300 000 рублей под предлогом бронежилета» . Девочка также извинилась перед «Вагнером» и добавила, что за ней приехал некий «дядя Сережа».

«Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой», — говорит на записи пропавшая.

Было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Дарью Васинееву разыскивали более 150 полицейских.

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка на подростка разослана всем наружным нарядам полиции Ачинска, а также в ближайшие территориальные ОВД», — сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Красноярского края.

По данным полиции, ранее Дарья Васинеева из дома не уходила. Ее мать заявила, что конфликтов в семье не было, причин произошедшего она не знает. Источники в региональном СК РФ сообщили РИА Новости, что пропавшая девочка не имела ни с кем публичных конфликтов и везде характеризовалась с положительной стороны.

«Девочка учится хорошо, успеваемость отличная. Характеризуется абсолютно положительно преподавателями. Конфликтов ни с кем — ни с подругами, ни с друзьями, ни со школьниками, ни с одноклассниками, ни со знакомыми, — по словам родителей, не было», — приводит агентство слова источника.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал новое видеообращение. В нем заплаканная школьница на фоне узорной занавески называет местное время и сегодняшнюю дату и говорит, что очень сильно хочет домой.

close Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Также канал Baza опубликовал скриншот переписки родителей Дарьи с предполагаемыми похитителями. В нем они повторили свои требования и говорят, что занятые в операции по поиску Дарьи 150 полицейских «разучились работать».

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На кладбище Даша приехала одна

Позднее в региональном СК сообщили, что школьница могла записать видео с просьбой заплатить выкуп одна. К такому выводу следователи пришли после опроса таксиста и осмотра места, где записано обращение.

«На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна», — цитирует ведомство РИА Новости.

Несмотря на это, следствие отрабатывало все версии исчезновения девушки, продолжало искать Дарью и расследовать обстоятельства ее исчезновения, докладывали в СК.

Знакомая Дарьи в беседе с «Газетой.Ru» опровергла версию, что девочка могла сама инсценировать похищение.

«Даша добрая, отзывчивая, всегда поможет, если попросишь. Странностей не было. Она была адекватной и разумной девочкой, она бы точно не пошла на обман, как пишут комментаторы «чтобы развести родителей на деньги». Могла ли она связаться, вопрос сложный, никто не знает что может быть в голове даже у самого близкого человека», — рассказала ее подруга Евгения.

Ближе к полудню того же дня источник РЕН ТВ сообщил, что школьницу не похищали.

Mash сообщил, что пропавшую в Ачинске Дашу нашли на съемной квартире в Назарово — городе в 35 км от Ачинска.

«Девочка жива, с ней все в порядке. В ближайшее время школьницу доставят в отделение, чтобы разобраться в ситуации», — сказано в публикации Telegram-канала.

Почему Даша могла требовать выкуп за себя

Telegram-канал Baza напомнил, что несколько месяцев назад похожий случай произошел в Томске. Тогда за инцидентом стояли мошенники, выманившие из дома школьницу, заставив ее записать схожее сообщение о похищении. Тогда в сообщении также упоминался некий «дядя Юра».

По данным SHOT, Даша могла стать жертвой украинских мошенников. Сейчас такую версию проверяет следствие. Канал сообщил, что девочка планировала взять у отца 500 тысяч рублей, чтобы откупиться от мошенников.

Позже Дарья рассказала следователям о том, что с ней произошло. ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону сообщил, что она выполняла инструкции мошенников, которые все это время «вели» ее.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего.

«Расследование контролируется прокуратурой Красноярского края», — сообщается в публикации.