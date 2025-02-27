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Избили и подожгли волосы: в Кузбассе трое мужчин похитили ребенка из-за прически

В Кузбассе трое мужчин пытали и избивали 13-летнего подростка
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM
В Кузбассе завершено расследование дела в отношении двух жителей Юрги, которые похитили подростка. На допросах они признали вину, заявив, что мотивом стал внешний вид ребенка. Как уточняют СМИ, мужчинам не понравились длинные волосы мальчика. Перед судом в ближайшее время предстанут только два фигуранта из трех, дело в отношении третьего соучастника выделили в отдельное производство, так как он ушел на СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Кемеровской области в суд передали дело двух жителей Юрги, которые в апреле 2024 года похитили, избили и изнасиловали 13-летнего подростка. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону и прокуратуре.

Мужчинам предъявили обвинение в похищении человека, истязании, насильственных действиях сексуального характера и заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали, заявив, что мотивом стал внешний вид мальчика. Как пишет «АиФ-Кузбасс», мужчинам не понравились длинные волосы подростка.

Перед судом предстанут только два фигуранта из трех, так как дело в отношении третьего обвиняемого следователи выделили в отдельное производство в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации.

Избили, подожгли и окунули в ручей

По версии следствия, в апреле 2024 года двое мужчин, проезжая на автомобиле по Юрге, встретили знакомого подростка. Остановившись и выйдя из машины, они затеяли с ребенком ссору, а затем насильно затолкали его в багажник и увезли. Позже они встретили еще одного знакомого.

«Действуя согласованно, они вытащили ребенка из багажника на улицу, где нанесли ему множественные удары разрядом электрического тока с помощью электрошокера, а также руками по различным частям тела. Затем поставили мальчика на колени и подожгли зажигалкой волосы. После этого обвиняемые подвели подростка к расположенному вблизи ручью, опустили его головой в воду и удерживали в таком положении некоторое время», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, один из обвиняемых совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После этого они снова затолкали мальчика в багажник и отправились в район деревни Новоягодное. Там мужчины продолжили избивать подростка, а затем оставили его и скрылись.

Позже стало известно, что мужчина, который совершил сексуальное преступление в отношении ребенка, был заражен ВИЧ и знал об этом, пишет «Сибдепо». Подросток не заразился. На суде семья пострадавшего, помимо наказания для всех участников преступления, собирается требовать возмещения морального ущерба.

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