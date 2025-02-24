Сорвал УДО: почему Михаил Ефремов не сможет выйти раньше срока из колонии

После внезапной проверки в колонии, где отбывает срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов, у актера возникли проблемы. Как сообщают СМИ, в его вещах нашли смартфон. Это правонарушение, из-за которого осужденные обычно лишаются права на условно-досрочное освобождение (УДО). Адвокат Ефремова эту информацию опроверг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля стало известно, что актер Михаил Ефремов, которого суд приговорил к восьми годам лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, может не выйти по УДО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванные источники в ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание известный актер. По данным издания, в личных вещах актера сотрудники колонии нашли смартфон с возможностью выхода в интернет.

«В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных.

О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все»,

— уточняет Telegram-канал.

close Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы в день оглашения приговора по делу о смертельном ДТП, 8 сентября 2020 года Maxim Shemetov/Reuters

В настоящее время неизвестно, как именно телефон попал к актеру. Кроме того, в ИК-4 довольно строго с предметами, которые относятся к гражданским. Возможность выхода Ефремова по УДО все же сохраняется, если он сможет доказать, что не имеет отношения к найденному смартфону.

В тоже время адвокат Михаила Ефремова Юрий Подалко выступил с опровержением информации об обнаружении мобильного телефона у своего подопечного, сообщил телеканал «360». Он утверждает, что никакого смартфона у Ефремова не было.

Просил об УДО тайно

В феврале этого года SHOT писал, что Михаил Ефремов в «секретном формате» написал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Предполагалось, что его рассмотрят в ближайшие две недели.

Журналисты издания утверждают, что

Ефремов провел переговоры с начальством колонии о возможности УДО.

В ходе этого обращения он перечислил несколько аргументов в пользу такого решения. В частности, актер акцентировал внимание на его состоянии здоровья: жалобы на сердце, легкие и снижение зрения. С положительной стороны заключенного, согласно публикации, рекомендует то, что он ежедневно и исправно работает в цехе, занимаясь пошивом формы для заключенных и выполняет план.

close Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

На территории ИК осужденный регулярно посещает храм, причащается и исповедуется, что якобы свидетельствует о его

раскаянии. Кроме того, Ефремов помогает по части художественной самодеятельности в колонии, «прививая другим заключенным любовь к искусству». Причины предыдущих выговоров, которые ему были сделаны, он осознал и провел работу на своими ошибками.

«К воле готов, жить будет по-новому»,

— приводит SHOT цитату из обращения.

Обращение о досрочном освобождении Ефремова его адвокат планировал сделать еще до Нового года, были собраны все необходимые документы для этого. Однако из-за ажиотажа в СМИ ходатайство было отложено на 2025 год.

За что сидит

Инцидент, из-за которого актер Михаил Ефремов попал в колонию, произошел вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль Jeep под его управлением вылетел на встречку, где протаранил встречный фургон «ВИС-2349» (Lada Granta).

Авария попала на камеры видеонаблюдения,

из которых стало известно, что машина Ефремова двигалась по внутренней части Садового кольца мимо здания МИД, после чего вместо плавного поворота направо вышла на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с фургоном.

close Машина, за рулем которой находился Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Денис Воронин/Агентство «Москва»

После аварии водитель встречной машины оказался зажат в салоне. Актер же смог самостоятельно выбраться из своего автомобиля. В результате ДТП скончался водитель Сергей Захаров, который был за рулем Lada. По результатам медицинского освидетельствования, в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам по делу о смертельном ДТП. Мужчина признал вину и в настоящее время отбыл половину срока в ИК-4 в Белгородской области.