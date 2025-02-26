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«Это так»: адвокат Ефремова подтвердил прошение на УДО

Адвокат Падалко заявил, что Ефремов действительно подал ходатайство на УДО
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Валерий Левитин/РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил информацию о том, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением. В беседе с «Газетой.Ru» юрист заявил, что данное утверждение «соответствует действительности».

«Да, это так. Эта информация соответствует действительности», — сказал Падалко.

26 февраля агентство «Москва» сообщило, что осужденный на 7,5 года актер Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заявление поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области. Предварительно, иск артиста рассмотрят 24 марта.

До этого Падалко долгое время отрицал подачу его подзащитным «секретного» ходатайства об условно-досрочном освобождении.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее Падалко назвал фейками сообщения о кинопробах Ефремова в колонии.

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