Лерчек снова продлили домашний арест

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) продлили домашний арест до 26 марта. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным издания, следователь просил продлить меру пресечения. Он заявил, что закончить расследование по делу в установленные сроки невозможно. Лерчек уверена, что его можно проводить без домашнего ареста и запрета на определенные действия. Блогерша напомнила, что у нее есть дети, которых необходимо кормить. Она заявила, что сложно жить без денег.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

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