8 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 8 марта
- Международный женский день
История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующее массовое выступление женщин прошло на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.
В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.
Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви. Официальным нерабочим днем в России праздник стал в 1965 году. А с 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН.
- Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния
Это сравнительно молодой праздник всех женщин-пивоваров, который отмечается в Международный женский день. Он появился в 2014 году по инициативе британского пивовара Софи де Ронд. Женщина выступила против сексизма и гендерных предубеждений в этой отрасли. Она обратилась за поддержкой в американское «Общество розовых сапог», представляющее интересы женщин-пивоваров. Идею британки установить праздник в честь женского пивоварения поддержали коллеги из разных стран. Кстати, в России в этой сфере успешно трудятся представительницы разных регионов. Они не только работают в крупных пивоваренных компаниях, но и держат свои пабы и пивоварни.
- Международный день корректуры
Этот праздник отмечается с 2010 года, он посвящен пропаганде культуры письма и безошибочному написанию текстов. А еще это профессиональный праздник корректоров. Корректорская работа заключается в тщательном просмотре текстов и выявлении ошибок. Сегодня эти специалисты успешно трудятся в СМИ, издательствах, рекламных агентствах, образовательных, медицинских и научных учреждениях.
- Вceмиpный дeнь инфopмaциoннoй apxитeктуpы
Праздник посвящен особой сфере деятельности — организации информации в цифровом пространстве и проектированию цифровых продуктов: веб-сайтов, онлайн-сообществ, программного обеспечения, сетей. В 2025 году праздник выпадает на 8 марта. Идея Всемирного дня информационной архитектуры впервые возникла в сообществе специалистов в конце 1990-х годов. Его основная цель — подчеркнуть роль информационного дизайна. В этот день в разных странах проходят конференции, где специалисты обмениваются идеями и лучшими практиками в области информационной архитектуры.
Какие праздники отмечаются 8 марта в других странах
День революции 8 марта в Сирии. В этот день в 1963 году в Сирии произошел переворот. Власть перешла к партии «Баас», которая удерживала ее более 60 лет, а страна была провозглашена народной демократической республикой. Эти перемены поддержало большинство населения.
День «Будь противным» в США. В этот день можно официально разрешить себе быть не в духе. Например, не отвечать на звонки, если хочется побыть одному, не общаться с неприятными собеседниками и выложить всю правду токсичному товарищу. Главное — не увлечься!
День матери в Албании. В этот день поздравления принимают мамы и бабушки. Это очень теплый, семейный праздник. Как правило, его проводят дома в семейном кругу или выезжают на пикники.
День генеалогии в Ирландии. Праздник отмечают каждую вторую субботу марта. Этот день — отличный повод покопаться в истории семьи и больше узнать о своих предках.
Церковные праздники 8 марта
- День обретения мощей Матроны Московской
Блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых в России святых. Она родилась в бедной многодетной семье в 1885 году. Еще до рождения девочки родители решили отдать ее в приют, так как опасались, что не смогут прокормить ребенка. Воплотить это в жизнь матери помешал вещий сон. Ей приснилась нерожденная дочь в виде слепой, но очень красивой белоснежной птицы. Матрона Московская действительно родилась незрячей.
В семилетнем возрасте у девочки открылся дар предвидения и исцеления. Матрона не только лечила больных, но и предсказывала стихийные бедствия. Во время Великой Отечественной войны люди шли к блаженной нескончаемым потоком. Она не брала ни с кого платы, единственное, о чем просила людей — о крепкой вере в Бога, честной жизни и исправлении своих грехов.
После кончины в 1952 году Матрона Московская была погребена на Даниловском кладбище, а в 1998 году мощи святой по благословению патриарха перенесли в московский Покровский монастырь. Поклониться мощам Матроны Московской приезжают тысячи людей.
- День памяти священномученика Поликарпа Смирнского
Около 80 года в Малой Азии родился святитель Поликарп, епископ Смирнский. Мальчик рано остался сиротой, но был воспитан в благочестии. Поликарп вел целомудренную жизнь, проповедовал христианство, помогал больным и немощным. Он стал учеником апостола Иоанна. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Во время гонений на христиан был схвачен по приказу императора Марка Аврелия и приговорен к сожжению. Когда палачи зажгли костер, пламя сомкнулось над головой святого, но не коснулось его. Язычники лишили священномученика жизни мечом.
- День памяти Великомученика Феодора Тирона
Святой мученик Феодор Тирон родился на территории современной Турции, служил в мармаритском полку и проповедовал христианство. Язычники принуждали его отречься от Христа, воин был тверд в своей вере. Изначально его обрекли на голодную смерть, но когда увидели, что голод не властен над ним, подвергли жестоким пыткам и отправили на костер. С именем великомученика связано множество чудес.
Народные праздники и приметы 8 марта
- Поликарпов день
Этот народный праздник назван в честь Святого Поликарпа. В этот день на Руси молодые девушки грустили: во время Великого поста не принято было играть свадьбы. И если влюбленные не успевали пожениться до масленичной недели, то ждать приходилось почти до конца весны.
В Поликарпов день у незамужних девиц было принято приманивать женихов. Чтобы «добыть» суженого, нужно было дождаться вечера и с появлением на небе месяца начать вертеться на правой пятке. А если при этом еще приговаривать «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя», суженый к концу весны точно появится!
- Приметы
В Поликарпов день наблюдали за поведением сорок. Если птица пытается спрятаться под нижний край крыши — ждать вьюги и возвращения холодов.
Если на дворе распустилась верба — рукой подать до теплой весны.
Если грачи прилетели, ровно через три недели растает последний снег.
Чем более солнечный день — тем щедрее и плодороднее будет лето.
Если день выдался облачным и сырым, теплая весна придет поздно.
Какие исторические события произошли 8 марта
- 1702 год — Анна Стюарт взошла на престол как королева Англии, Шотландии и Ирландии.
- 1722 год — согласно указу императора Петра I в Санкт-Петербурге впервые начали систематически отслеживать температурные колебания.
- 1809 год — вышло в печать первое издание басен Ивана Крылова.
- 1887 год — Эверетт Хортон запатентовал важное изобретение в сфере рыболовства: телескопическую удочку.
- 1917 год — в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!».
- 1950 год — СССР объявил о наличии атомной бомбы.
- 1952 год — врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». Устройство проработало 80 минут.
- 1962 год — группа «The Beatles» дебютировала на радио «Би-би-си» с песней «Dream Baby».
- 1979 год — компания Philips представила общественности первый компакт-диск.
- 1988 год — семья Овечкиных из Иркутска захватила самолет и попыталась бежать из СССР.
Дни рождения и юбилеи 8 марта
- 1804 год — родился Элвин Кларк, американский конструктор-оптик и астроном.
- 1866 год — родился Петр Лебедев, физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы в России.
- 1879 год — родился Отто Ган, немецкий химик, первооткрыватель ядерной изомерии и расщепления урана.
- 1904 год — родился Иван Спасский, основатель отечественной нумизматической школы.
- 1906 год — родился Александр Роу, кинорежиссер, автор знаменитых «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Королевства кривых зеркал» и других сказок.
- 1922 год — родился Ральф Бер, американский изобретатель, разработчик видеоигр, получивший прозвище «Отец видеоигр».
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Лидии Скобликовой, спортсменке, единственной 6-кратной олимпийской чемпионке в истории конькобежного спорта.
- 84 года исполняется Алексею Мишину, знаменитому российскому тренеру по фигурному катанию.
- 81 год исполняется Сергею Никитину, российскому композитору, автору-исполнителю.
- 78 лет исполняется Флорентино Пересу, президенту футбольного клуба «Реал Мадрид», превратившему его в самый дорогой клуб мира.
- 68 лет исполняется Синтии Ротрок, американской киноактрисе, мастеру боевых искусств, прототипу Сони Блейд в компьютерной игре Mortal Kombat.
- 53 года исполняется Андрею Мельниченко, основателю «Сибирской угольной энергетической компании».
- 50 лет исполняется Султану Ибрагимову, российскому боксеру-профессионалу, серебряному призеру Олимпийских игр.
- 42 года исполняется Ксении Бородиной, российской телеведущей и светской львице.
- 34 года исполняется Насте Ивлеевой, телеведущей и блогеру.