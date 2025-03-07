8 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 марта с Международным женским днем поздравляют прекрасную половину человечества. Свой профессиональный праздник отмечают женщины-пивовары, а также корректоры и архитекторы информационных систем. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 марта

Международный женский день

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующее массовое выступление женщин прошло на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

Поздравления с 8 Марта для мамы, девушки и коллег: что пожелать в Международный женский день 8 Марта — день, когда каждая российская женщина ждет внимания и теплых слов. Идеи, как оригинально... 04 марта 14:56

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви. Официальным нерабочим днем в России праздник стал в 1965 году. А с 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН.

Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния

Это сравнительно молодой праздник всех женщин-пивоваров, который отмечается в Международный женский день. Он появился в 2014 году по инициативе британского пивовара Софи де Ронд. Женщина выступила против сексизма и гендерных предубеждений в этой отрасли. Она обратилась за поддержкой в американское «Общество розовых сапог», представляющее интересы женщин-пивоваров. Идею британки установить праздник в честь женского пивоварения поддержали коллеги из разных стран. Кстати, в России в этой сфере успешно трудятся представительницы разных регионов. Они не только работают в крупных пивоваренных компаниях, но и держат свои пабы и пивоварни.

Международный день корректуры

Этот праздник отмечается с 2010 года, он посвящен пропаганде культуры письма и безошибочному написанию текстов. А еще это профессиональный праздник корректоров. Корректорская работа заключается в тщательном просмотре текстов и выявлении ошибок. Сегодня эти специалисты успешно трудятся в СМИ, издательствах, рекламных агентствах, образовательных, медицинских и научных учреждениях.

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Вceмиpный дeнь инфopмaциoннoй apxитeктуpы

Праздник посвящен особой сфере деятельности — организации информации в цифровом пространстве и проектированию цифровых продуктов: веб-сайтов, онлайн-сообществ, программного обеспечения, сетей. В 2025 году праздник выпадает на 8 марта. Идея Всемирного дня информационной архитектуры впервые возникла в сообществе специалистов в конце 1990-х годов. Его основная цель — подчеркнуть роль информационного дизайна. В этот день в разных странах проходят конференции, где специалисты обмениваются идеями и лучшими практиками в области информационной архитектуры.





Какие праздники отмечаются 8 марта в других странах

День революции 8 марта в Сирии. В этот день в 1963 году в Сирии произошел переворот. Власть перешла к партии «Баас», которая удерживала ее более 60 лет, а страна была провозглашена народной демократической республикой. Эти перемены поддержало большинство населения.

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В Сирии ликвидирована партия, правившая в стране с 1966 года Новые власти Сирии ликвидировали партию «Баас» («Партия арабского социалистического... 29 января 22:39

День «Будь противным» в США. В этот день можно официально разрешить себе быть не в духе. Например, не отвечать на звонки, если хочется побыть одному, не общаться с неприятными собеседниками и выложить всю правду токсичному товарищу. Главное — не увлечься!

День матери в Албании. В этот день поздравления принимают мамы и бабушки. Это очень теплый, семейный праздник. Как правило, его проводят дома в семейном кругу или выезжают на пикники.

День генеалогии в Ирландии. Праздник отмечают каждую вторую субботу марта. Этот день — отличный повод покопаться в истории семьи и больше узнать о своих предках.

Церковные праздники 8 марта

День обретения мощей Матроны Московской

Блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых в России святых. Она родилась в бедной многодетной семье в 1885 году. Еще до рождения девочки родители решили отдать ее в приют, так как опасались, что не смогут прокормить ребенка. Воплотить это в жизнь матери помешал вещий сон. Ей приснилась нерожденная дочь в виде слепой, но очень красивой белоснежной птицы. Матрона Московская действительно родилась незрячей.

В семилетнем возрасте у девочки открылся дар предвидения и исцеления. Матрона не только лечила больных, но и предсказывала стихийные бедствия. Во время Великой Отечественной войны люди шли к блаженной нескончаемым потоком. Она не брала ни с кого платы, единственное, о чем просила людей — о крепкой вере в Бога, честной жизни и исправлении своих грехов.

После кончины в 1952 году Матрона Московская была погребена на Даниловском кладбище, а в 1998 году мощи святой по благословению патриарха перенесли в московский Покровский монастырь. Поклониться мощам Матроны Московской приезжают тысячи людей.

close Виталий Аньков/РИА Новости

День памяти священномученика Поликарпа Смирнского

Около 80 года в Малой Азии родился святитель Поликарп, епископ Смирнский. Мальчик рано остался сиротой, но был воспитан в благочестии. Поликарп вел целомудренную жизнь, проповедовал христианство, помогал больным и немощным. Он стал учеником апостола Иоанна. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Во время гонений на христиан был схвачен по приказу императора Марка Аврелия и приговорен к сожжению. Когда палачи зажгли костер, пламя сомкнулось над головой святого, но не коснулось его. Язычники лишили священномученика жизни мечом.

День памяти Великомученика Феодора Тирона

Святой мученик Феодор Тирон родился на территории современной Турции, служил в мармаритском полку и проповедовал христианство. Язычники принуждали его отречься от Христа, воин был тверд в своей вере. Изначально его обрекли на голодную смерть, но когда увидели, что голод не властен над ним, подвергли жестоким пыткам и отправили на костер. С именем великомученика связано множество чудес.

8 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобного Поликарпа Брянского, игумена;

• преподобного Зиновия, митрополита Тетрицкаройского;

• преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских;

• преподобного Александра Константинопольского, начальника обители «Неусыпающих»;

• священномучеников Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила Ражкина, пресвитеров и мученика Сергия Бородавкина.



8 марта Католическая церковь вспоминает



• святого Иоанна Божьего (в миру Жуан Сидаде), монаха, покровителя госпиталей, медицинских работников и больных, основателя Ордена Госпитальеров;

• святого Филимона (актера), который считается покровителем танцоров.

Народные праздники и приметы 8 марта

Поликарпов день

Этот народный праздник назван в честь Святого Поликарпа. В этот день на Руси молодые девушки грустили: во время Великого поста не принято было играть свадьбы. И если влюбленные не успевали пожениться до масленичной недели, то ждать приходилось почти до конца весны.

В Поликарпов день у незамужних девиц было принято приманивать женихов. Чтобы «добыть» суженого, нужно было дождаться вечера и с появлением на небе месяца начать вертеться на правой пятке. А если при этом еще приговаривать «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя», суженый к концу весны точно появится!

Приметы

В Поликарпов день наблюдали за поведением сорок. Если птица пытается спрятаться под нижний край крыши — ждать вьюги и возвращения холодов.

Если на дворе распустилась верба — рукой подать до теплой весны.​

Если грачи прилетели, ровно через три недели растает последний снег.

Чем более солнечный день — тем щедрее и плодороднее будет лето.

Если день выдался облачным и сырым, теплая весна придет поздно.

Какие исторические события произошли 8 марта

1702 год — Анна Стюарт взошла на престол как королева Англии, Шотландии и Ирландии.



— Анна Стюарт взошла на престол как королева Англии, Шотландии и Ирландии. 1722 год — согласно указу императора Петра I в Санкт-Петербурге впервые начали систематически отслеживать температурные колебания.



— согласно указу императора Петра I в Санкт-Петербурге впервые начали систематически отслеживать температурные колебания. 1809 год — вышло в печать первое издание басен Ивана Крылова.



— вышло в печать первое издание басен Ивана Крылова. 1887 год — Эверетт Хортон запатентовал важное изобретение в сфере рыболовства: телескопическую удочку.



— Эверетт Хортон запатентовал важное изобретение в сфере рыболовства: телескопическую удочку. 1917 год — в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!».



— в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!». 1950 год — СССР объявил о наличии атомной бомбы.



— СССР объявил о наличии атомной бомбы. 1952 год — врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». Устройство проработало 80 минут.



— врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». Устройство проработало 80 минут. 1962 год — группа «The Beatles» дебютировала на радио «Би-би-си» с песней «Dream Baby».



— группа «The Beatles» дебютировала на радио «Би-би-си» с песней «Dream Baby». 1979 год — компания Philips представила общественности первый компакт-диск.



— компания Philips представила общественности первый компакт-диск. 1988 год — семья Овечкиных из Иркутска захватила самолет и попыталась бежать из СССР.

Дни рождения и юбилеи 8 марта

1804 год — родился Элвин Кларк , американский конструктор-оптик и астроном.



, американский конструктор-оптик и астроном. 1866 год — родился Петр Лебедев , физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы в России.



, физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы в России. 1879 год — родился Отто Ган , немецкий химик, первооткрыватель ядерной изомерии и расщепления урана.



, немецкий химик, первооткрыватель ядерной изомерии и расщепления урана. 1904 год — родился Иван Спасский, основатель отечественной нумизматической школы.



основатель отечественной нумизматической школы. 1906 год — родился Александр Роу , кинорежиссер, автор знаменитых «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Королевства кривых зеркал» и других сказок.



, кинорежиссер, автор знаменитых «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Королевства кривых зеркал» и других сказок. 1922 год — родился Ральф Бер, американский изобретатель, разработчик видеоигр, получивший прозвище «Отец видеоигр».

Кто отмечает дни рождения