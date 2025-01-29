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В Сирии ликвидирована партия, правившая в стране с 1966 года

Новые власти Сирии ликвидировали партию «Баас»
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Hussein Malla/AP

Новые власти Сирии ликвидировали партию «Баас» («Партия арабского социалистического возрождения»), которая руководила страной с военного переворота 1966 года и прихода к власти Хафеза Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя командования военных операций Хасана Абд аль-Гани.

«Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству», — заявил аль-Гани.

Партия «Баас» была создана в 1947 году как панарабаская социалистическая партия, которая руководила несколькими арабскими странами в разное время — в том числе Ираком и Сирией. Партия распалась в 1963 году после революции. С 1966 года партия правила в Сирии после военного переворота.

До этого глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа, также известный как лидер «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани, был провозглашен временным президентом Сирии.

Ранее в Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии.

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