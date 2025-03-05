Джигурда обратился в Конституционный суд из-за спора о наследстве миллионерши

Никита Джигурда решил через Конституционный суд оспорить норму о порядке вступления в наследство. С 2016 года Джигурда судится с сестрой умершей миллионерши Людмилы Браташ. Артист считает, что имеет право на квартиры Браташ в Москве и Париже по условиям завещания, которое предпринимательница якобы составила во Франции за несколько лет до смерти. Однако родная сестра Браташ Светлана Романова обжаловала документ в суде в РФ, и он встал на ее сторону. Что известно о многолетней тяжбе — в материале «Газеты.Ru».

Актер Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд из-за наследства подруги Людмилы Браташ. Информация об обращении появилась на сайте инстанции.

«Джигурда Никита Борисович... Статус [жалобы] — находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», — отметили в КС.

Как узнали «Ведомости», артист обратился в суд, чтобы оспорить нормы о порядке вступления в наследство. По мнению Джигурды, законодательство в полной мере не регулирует вопрос применения иностранных завещаний в России. Подачу жалобы изданию подтвердил адвокат актера Илья Цитренко.

Речь идет о наследственной тяжбе Джигурды касательно трех квартир в Москве и одной квартиры в Париже. Они принадлежали его подруге Людмиле Браташ, которая умерла в 2016 году. По словам артиста и его супруги, Браташ завещала имущество им (завещание составляли во Франции), однако родная сестра умершей Светлана Романова обжаловала документ в суде, и суд встал на ее сторону. Стороны спорили несколько лет.

По словам Цитренко, речь идет о статье 1111 ГК, ею руководствуются при определении порядка наследования по закону или по завещанию. Проблема возникла из-за того, что суд посчитал, что документ не соответствует российским требованиям.

«Но от этого завещание никуда не делось», — объяснил юрист.

Он добавил — если завещание составлено по правилам той страны, где его оформляли, оно действует в России. Как отметил Цитренко, в деле Джигурды норму применили неверно.

«Мы обратились в Конституционный суд, чтобы он дал оценку», — резюмировал защитник.

Давний спор

Никита Джигурда познакомился с предпринимательницей Людмилой Браташ на отдыхе за границей в 2010 году. Там она якобы написала на имя шоумена завещание — три квартиры в Москве, одну в Париже и вклады. В 2016-м женщина умерла, и Джигурда с супругой планировали вступить в наследство. Тогда же в суд обратилась сестра Браташ Светлана Романова.

Суд встал на ее сторону, после чего артист пытался признать ее недостойной наследницей. В 2018 году Кунцевский суд отказал ему, в то же время отклонил встречное исковое заявление Романовой о признании завещания недействительным. По мнению суда, стороны не предоставили доказательств как действительности, так и недействительности документа.

«Моя сестра была успешным бизнесменом, деньги она не транжирила. Была куплена недвижимость в Москве, квартира в Париже. Все, что касается денежных накоплений, я не могу об этом говорить, в силу того, что не знаю, что случилось после ее смерти с документами, они пропали. Мы все это будем проверять», — заявляла Романова.

В марте 2024 года суд удовлетворил ее иск к Никите Джигурде и его жене Марине Анисиной, взыскав с них полмиллиона рублей. Романова требовала компенсации расходов на юридические услуги по делу о наследстве Браташ.

Джигурда же говорил, что планирует передать имущество, если выиграет суд, на поддержку российских военных на Украине.

Кто такая Людмила Браташ

Предпринимательница владела авиакомпанией Al Air, родилась в Минске в 1960 году в семье военного летчика. Получив диплом журналиста, в 1980-х она перебралась в Москву.

В столице работала с несколькими крупными изданиями, позже учредила собственную компанию, специализирующуюся на посредничестве в организации авиаперелетов для VIP-клиентов.

В 2009 году Браташ стала крестной матерью сына Джигурды и Анисиной, в 2010-м составила завещание на имя звездной пары. В 2016 году предпринимательница заявляла о пропаже из сейфа ценных бумаг и денег, а 15 февраля ее обнаружили мертвой с пробитой головой.