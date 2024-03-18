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Сестра миллионерши Браташ выиграла Джигурду в суде

«Вечерняя Москва»: c актера Джигурды взыскали 500 тыс. руб. по делу о наследстве

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Кунцевский районный суд удовлетворил иск сестры миллионерши Людмилы Браташ Светланы Романовой к актеру Никите Джигурде и его супруге Марине Анисиной, взыскав со звездной пары 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Издание отмечает, что Романова требовала, чтобы Джигурда и Анисина компенсировали ей расходы на юридические услуги из-за дела о наследстве Браташ.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Никита Джигурда не сумел доказать подлинность завещания бизнесвумен Людмилы Браташ, по которому часть ее недвижимости и деньги перешли бы к семье шоумена. Права собственности на квартиру миллионерши перешли ее сестре.

Никита Джигурда рассказывал, что познакомился с Браташ на отдыхе за границей в 2010 году, и якобы там предпринимательница написала завещание на имя шоумена. В суде актер вместе с супругой доказывали, что Браташ оставила им четыре жилплощади, в том числе и за границей, а также все накопления.

Недавно сообщалось, что Джигурда приехал в Донбасс после скандального видео с Волочковой. Он посетил передовую в Донбассе и Запорожскую область.

Ранее блогер Амиран Сардаров сравнил возвращение в Россию с выходом из тюрьмы.

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