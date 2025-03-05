Никита Джигурда обратился в Конституционный суд из-за наследства

Адвокат Никиты Джигурды Илья Цитренко заявил в беседе с изданием «Ведомости», что актер обратился с жалобой в Конституционный суд из-за наследства подруги Людмилы Браташ.

Браташ не стало в 2016 году. По словам Цитренко, женщина завещала три московских квартиры и одну парижскую Джигурде и его жене. Однако в том же году сестра Людмилы Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она. Суд встал на сторону Романовой.

Как отметил Цитренко, Джигурда планирует обжаловать норму (ст. 1111 ГК), которая является основной при определении порядка наследования по завещанию или по закону. Как предположил адвокат, суд посчитал, что завещание не соответствует российским требованиям.

«Но от этого никуда завещание не делось», — уточнил защитник.

В жалобе в суд Джигурда и его защита ссылаются на нормы закона, утверждающие, что завещание, составленное в другой стране и по их правилам, действует на территории России тоже. Цитренко считает, в деле Джигурды данная норма применена была неверно.

«Мы обратились в Конституционный суд, чтобы он дал оценку», — заключил адвокат.

Ранее был назван гонорар Джигурды.