Жена Никиты Джигурды не явилась на суд по делу о наследстве миллионерши Барташ

В Кунцевском районном суде рассматривают новый иск к актеру и шоумену Никите Джигурде. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно информации издания, сестра миллионерши Людмилы Браташ Светлана Романова снова подала в суд на Джигурду. Она пытается помешать актеру и его семье получить наследство ушедшей Браташ.

Источник рассказал, что супруга Джигурды Марина Анисина на рассмотрение дела не явилась. Также адвокат шоумена Илья Цитренко уверен, что закон будет на его стороне, поскольку Романова строит «козни и подлянки».

В ноябре 2022 года сообщалось, что Никита Джигурда не сумел доказать подлинность завещания бизнесвумен Людмилы Браташ, по которому часть ее недвижимости и деньги перешли бы к семье шоумена. Однако позже представители актера опровергли эту информацию.

В 2010 году Никита Джигурда познакомился с Браташ на отдыхе за границей, и якобы там предпринимательница написала завещание на имя шоумена. В суде актер вместе с супругой доказывали, что Браташ оставила им четыре жилплощади, в том числе и за границей, а также все накопления.

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