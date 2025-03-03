Член СПЧ: Блиновская могла бы работать санитаркой в хосписе, а не сидеть в тюрьме пять лет

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала очень суровым наказание для блогерши Елены Блиновской, которую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. По словам правозащитницы, «королева марафонов» не представляла угрозы обществу.

«Я считаю, что это огромный срок. Это очень суровый приговор, очень. У нас женщинам по пять лет действительно за убийство дают или за что-то очень серьезное. Здесь пять лет за экономическое преступление с огромным штрафом. Как она будет штраф погашать, зарабатывая по тысячу-две в женской колонии? Тем, что шьет рукавицы? Какую она угрозу представляла обществу? Я думаю, что никакой», – сказала она.

Меркачева считает, что Блиновской следовало назначить исправительные работы, чтобы та действительно могла исправиться.

«Достаточно было приговорить ее к наказанию, не связанному с лишением свободы, к исправительным работам, когда бы она по-настоящему работала бы физически в исправительных центрах. Это было бы исправление. Ей бы, например, фронт работы дали — быть уборщицей, в хосписах санитаркой и так далее. Тогда мы бы могли предполагать, что идет процесс исправления. А какое исправление, если ее отправить в колонию? Дети у нее ведь остались. Я считаю, что это очень суровый приговор», – пояснила она.

3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима. Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В рамках вынесения приговора Елене Блиновской суд также удовлетворил гражданский иск на 587 млн рублей.

Блогершу признали виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем»). Кроме того, ее признали виновной в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее мать Блиновской сравнила приговор дочери с растерзанием.