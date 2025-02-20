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Мигранты, ножи и стрельба: самарский депутат получил штраф, пытаясь защитить подругу

Суд в Самаре оштрафовал депутата Турусина, оборонявшегося от нападавших с ножами
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Правительство Самарской области
В Самаре депутат Сергей Турусин подвергся административному наказанию за использование травматического пистолета в целях самообороны. В январе, когда группа мужчин с ножами угрожала его знакомой, Турусин произвел выстрел. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей и конфисковал оружие.

В Самаре муниципальный депутат Сергей Турусин подвергся административному наказанию за использование травматического оружия в общественном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Инцидент произошел в январе, когда Турусин попытался защитить свою знакомую от группы агрессивно настроенных мужчин, вооруженных ножами. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей и постановил конфисковать травматический пистолет.

Обстоятельства инцидента

20 января в районе общежития в Самаре группа мужчин с ножами напала на девушку, которая ранее стала свидетельницей избиения мужчины. После того как она вызвала полицию и скорую помощь, нападавшие начали преследовать ее.

В поисках защиты она обратилась к своему знакомому, депутату Сергею Турусину. Когда Турусин прибыл на место, его автомобиль окружила группа агрессивных мужчин, которые разбили стекла машины и угрожали ему ножами. В целях самообороны Турусин несколько раз выстрелил из травматического пистолета через разбитое стекло автомобиля. После этого нападавшие отступили, и полиция задержала двоих участников нападения.

После инцидента полиция составила протокол на депутата за стрельбу в общественном месте. В беседе с «Газетой.Ru» депутат назвал решение суда несправедливым, отметив, что правоохранительные органы не учли обстоятельства происшествия и не приняли во внимание, что стрельба была произведена в целях самообороны.

«Это решение несправедливое. Теперь любой в нашей стране, став свидетелем того, как преступники ножами убивают жертву, побоится пресечь это уголовное преступление. Потому что за спасение жизни любого неизвестного прохожего его ждет наказание 40 тыс. рублей, а то и больше. И конфискация оружия самообороны, и запрет на ношение любого оружия защиты. Но надежда есть, что решение суда аннулируют», — сказал он.

Турусин рассказал, что ему позвонил представитель Следственного комитета по Самарской области и выразил возмущение по поводу приговора. Он запросил у депутата документы для подачи письма в прокуратуру региона. Турусин уверен, что прокуратура подаст заявление в суд для пересмотра дела.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил возмущение по поводу привлечения Турусина к административной ответственности за использование травматического пистолета в целях самообороны. Он поддержал Турусина и заявил, что полиция составила протокол за стрельбу в общественном месте, несмотря на то что самарский депутат защищал себя и свою знакомую от нападавших с ножами.

В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу Сергея Турусина. В ведомстве отметили, что общественность выражает недовольство решением о привлечении депутата к административной ответственности за применение травматического пистолета в целях самообороны против нападавших.

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