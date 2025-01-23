Напавшим на депутата в Самаре предъявили обвинение

В Самаре мужчинам, напавшим на местного депутата Сергея Турусина, предъявили обвинение по нескольким статьям. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области в Telegram-канале.

По данным следствия, в январе этого года между самарским депутатом и местными произошел конфликт с «применением предметов, используемых в качестве оружия». В ведомстве утверждают, что депутату угрожали, били по машине, в которой он сидел. Нападавшие повредили кузов автомобиля.

На данный момент самарцев задержали. Им предъявили обвинения по нескольким статьям.

В ведомстве уточняют, что на сегодняшний день расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, ведется сбор доказательств. Председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину представили доклад о ходе расследования.

Первым об инциденте сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По его данным, знакомая депутата стала свидетельницей того, как пьяные мигранты избивали местного жителя. Женщина вызвала скорую помощь, также на место приехала полиция. Мигранты решили не отпускать женщину, после чего она позвонила Турусину и попросила помощи.

В результате Турусин открыл огонь из травматического пистолета через разбитое стекло. На опубликованных кадрах видно, что после очередного приезда полиции 10 мигрантов обступили правоохранителей и продолжали угрожать свидетельнице и депутату, используя нецензурную брань.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.