Самарский депутат заявил, что его наказали за спасение жизни после перестрелки с мигрантами

Самарский депутат Сергей Турусин ждет отмены штрафа за стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта с мигрантами — по его словам, это была самозащита. В беседе с «Газетой.Ru» депутат сообщил, что попросил прокуратуру подать апелляцию.

«Это решение несправедливое. Теперь любой в нашей стране, став свидетелем того, как преступники ножами убивают жертву, побоится пресечь это уголовное преступление. Потому что за спасение жизни любого неизвестного прохожего его ждет наказание 40 тыс. рублей, а то и больше. И конфискация оружия самообороны, и запрет на ношение любого оружия защиты. Но надежда есть, что решение суда аннулируют. Мне позвонил представитель следственного управления СК РФ по Самарской области и выразил свое возмущение. Попросил предоставить ряд документов для письма следственного управления в прокуратуру Самарской области. У СК нет полномочий подавать документы на апелляционное решение, а у прокуратуры — есть. Мне сказали, что они сделают все возможное, чтобы прокуратура Самарской области сама подала апелляционное заявление в вышестоящий суд по этому административному делу», — рассказал Турусин.

Инцидент с участием самарского депутата случился еще в январе – о нем писал депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, знакомая депутата Турусина стала свидетельницей избиения местного жителя пьяными мигрантами. Женщина вызвала скорую помощь, на место приехали полиция и сам депутат.

Согласно публикации Матвеева, участники драки обступили автомобиль Турусина и стали бить по нему ножами — разбили стекло, а также потребовали выдать женщину. В ответ депутат выстрелил в них из травматического пистолета. Нападавших задержали, им предъявили обвинения по нескольким статьям.

Турусина привлекли к ответственности за стрельбу в общественном месте. 14 февраля суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей с конфискацией оружия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.

В июле прошлого года и сам Матвеев становился участником драки в Самаре. По его словам, он тогда стал свидетелем конфликта мигрантов с местными жителями, после чего решил вмешаться. Когда он вышел из машины, его ударили по голове.

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