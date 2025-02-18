Стратегическое развитие: как продюсеры стали ключевым звеном творческой индустрии

Креативные индустрии неслучайно часто называют экономикой знаний. Этот сектор объединяет производство товаров и услуг, основанных на интеллектуальной и творческой деятельности. А движущей силой его развития становятся именно продюсеры: они формируют тренды, создают новые смыслы и управляют процессами, превращая идеи в успешные проекты.

Креативная экономика

Выпуск мультфильмов в Пскове и Норильске, съемки сериала в Биробиджане, продвижение бренда уральских дизайнеров на маркетплейсы — это все свежие новости о развитии креативных индустрий в России, особого сектора экономики, завязанного на творческой и интеллектуальной деятельности. Искусство, ремесла, культурные ценности, медиа, архитектура, дизайн, программное обеспечение и видеоигры составляют основные точки приложения сил в креативной экономике. Сегодня ее характерной чертой стало еще и широкое внедрение высоких технологий.

Скорость роста креативных индустрий значительно опережает развитие других отраслей, только с 2017 по 2022 год она составила 29%. На международной арене вклад этого сектора в ВВП отдельных стран уже достигает 10%, и больше 25 государств считают его развитие стратегическим приоритетом. Креативные индустрии рассматривают как движущую силу инноваций, экономического развития и культурного прогресса. Развитие этого сектора способствует росту занятости, развитию предпринимательства, сферы туризма, развитию территорий, повышению благосостояния населения.

В России рассчитывают к 2030 году увеличить долю креативной экономики в ВВП до 6%.

Важность поддержки креативных индустрий отметил президент РФ Владимир Путин, выступая 23 января 2025 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Агентство выступает проводником правительственных инициатив по развитию этого сектора — систематизирует и продвигает лучшие практики, поддерживает предпринимателей, формирует условия для интеграции креативных индустрий в экономику регионов.

Движущая сила

Ключевая роль в развитии креативной экономики принадлежит продюсерам. Это специалисты, которые управляют проектами на всех этапах, от разработки концепции до реализации и продвижения. Они не только реализуют идеи, но и выступают стратегами, способными превратить абстрактные концепции в проекты, стимулирующие региональное развитие.

В креативных индустриях проекты требуют особых умений и талантов для интеграции творческих идей, технологических решений и бизнес-стратегий. В современном мире продюсер становится связующим звеном между бизнесом, творческими командами и государственными структурами. Они берут на себя функции менеджеров, аналитиков, переговорщиков и вдохновителей. Именно благодаря их работе на свет появляются масштабные фестивали, интерактивные проекты и образовательные инициативы, способные изменить ландшафт целых отраслей.

Инструмент стратегического развития

Важным инструментом для стимулирования творческого сектора стал Региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Центром развития креативной экономики АСИ. Он имеет большое значение для формирования профессионального продюсерского сообщества в стране. С его помощью самые активные продюсеры могут выделять в регионах приоритетные направления развития креативной экономики и эффективно развивать их, формируя уникальные отраслевые специализации.

Региональный стандарт помогает субъектам Российской Федерации структурировать работу с культурными и креативными направлениями, целенаправленно создавать условия для их развития.

Формирование отраслевых специализаций — одна из ключевых идей стандарта. Это значит, что региону недостаточно просто поддерживать какие-то отдельные проекты, необходимо выстраивать целую экосистему вокруг одной или нескольких креативных индустрий. Такие экосистемы становятся точками притяжения для продюсеров, инвесторов, молодых специалистов и культурных инициатив.

В России формирование отраслевых специализаций в регионах активно поддерживают через инициативы Центра развития креативной экономики АСИ. В том числе серьезный вклад вносит Клуб продюсеров АСИ. Это самоорганизующееся сообщество, которое объединяет предпринимателей, продюсеров и экспертов, готовых делиться опытом и помогать региональным командам решать задачи по развитию креативной экономики.

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Клуб продюсеров решает три основных задачи. Во-первых, это создание единого коммуникационного пространства для профессионального сообщества. Также деятельность клуба упрощает поиск партнеров-инвесторов и формирует условия для запуска масштабных кросс-отраслевых проектов, которые приносят пользу регионам и укрепляют их культурную идентичность.

Региональный стандарт внедрен уже в 50 регионах нашей страны, а к концу 2025 года эта цифра, прогнозирует АСИ, вырастет до 70. Примеры успеха региональных креативных проектов на стыке творчества и высоких технологий наглядно демонстрируют высокий потенциал креативной экономики.

«Сильно»: центр креативного диалога

Резиденция «Сильно» — это творческая лаборатория, пространство для исследований в области искусства, дизайна и новых технологий. Расположена она в Дербенте, одном из древнейших очагов цивилизации Дагестана. Проект основали художники Максим Силенков и Полина Дмитриева в сотрудничестве с фотографом Катей Краевой. Работая над созданием музея в центральном парке Дербента, Максим и Полина задумались о создании площадки для творчества, междисциплинарных исследований и обмена опытом.

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В августе 2022 года стартовала первая программа резиденции, получившая название «Сильно», которая быстро превратилась в центр креативного диалога. Сегодня резиденция расположена в уютном частном доме, где есть мастерская, лекторий, выставочное пространство, кинозал и библиотека. Дом окружен садом с верандой, зоной для костра и большими столами для совместных встреч.

Отправной точкой и основой проекта «Сильно» стала высокотехнологичная лаборатория Pure Industry для художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов и других представителей креативных индустрий.

Это пространство для разработки предметного и коллекционного дизайна с использованием современных технологий: 3D-печати, коллаборативного робота, искусственного интеллекта и компьютерных программ. Помимо передовых технологий, в мастерской доступны и классические инструменты для работы с материалами.

Программа резиденции предлагает три формата участия: интенсивы, экспедиции и свободное пребывание. Участники интенсивов в течение 10–14 дней погружаются в местный историко-культурный контекст, проходят обучающий курс, принимают участие в экспедициях и создают проекты, которые затем презентуют на выставке.

Экспедиции позволяют исследовать природу, архитектуру и ремесленные традиции горного Дагестана, а свободное пребывание позволяет совмещать самостоятельную работу с познавательным отдыхом.

С момента запуска резиденция стала центром кросс-культурных связей, творчества и личностного роста. Более 120 резидентов из разных городов России реализовали свыше 140 проектов по таким направлениям, как медиа-арт, дизайн, ремесла, саунд-арт. Проекты резиденции выходят за пределы Дагестана, а кураторы активно участвуют в публичных мероприятиях и коллаборациях.

Dreamlaser: от маленькой студии до глобального бренда

Одним из ярких примеров успешного регионального проекта креативной индустрии стала компания мультимедийных технологий из Нижнего Новгорода Dreamlaser. Основанная 20 лет назад компания начинала с минимальными ресурсами. В первый год работы все оборудование студии помещалось под диваном, а единственный лазер перевозили в обычной коробке. Уже через год после открытия студия приобрела три лазера, а в 2019 году приняла участие в гала-ужине на закрытии «Формулы-1» в Монако.

Благодаря креативным решениям и целеустремленности команды компания Dreamlaser выросла до уровня международного бренда.

Сейчас Dreamlaser занимается созданием мультимедийных проектов: мэппингов (объектов проекционного дизайна), световых инсталляций и аудиовизуальных перформансов, которые задают тренды в мультимедиа по всему миру.

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Особое место в истории компании занимает фестиваль мультимедийного искусства Intervals, организатором которого она выступила в 2019 году. Intervals стал новым видом взаимодействия горожан с миром мультимедиа, который нельзя «пощупать», но зато в него можно погрузиться. Инсталляции и перформансы вызвали живой отклик у жителей Нижнего Новгорода и гостей города, а сам фестиваль стал важной частью региональной идентичности.

«Наш путь в мультимедиа — это путь первопроходцев, наполненный экспериментами, поисками и смелыми решениями, — рассказал сооснователь Dreamlaser Андрей Тубольцев. — Многое удалось сделать благодаря тому, что в нулевых нам никто не сказал, что это невозможно, ведь мы были первыми, кто попробовал. Нам хочется воплощать свои мечты, а пространство для действий сейчас невероятно широкое: фестивали, концерты, спортивные и культурные мероприятия, международные саммиты — мультимедиа-арт стал частью всех сфер общественной жизни. Мы гордимся тем, что Нижний Новгород заслуженно можно назвать лидером в развитии мультимедийного искусства и технологий».

Успех Dreamlaser подчеркивает важность закрепления креативных индустрий за конкретными территориями — подхода, который активно продвигается в рамках Регионального стандарта.

«Мечталет»: культурный мост между Европой и Азией

Другим региональным примером успешного продюсирования стала анимационная студия «Мечталет», расположенная на Дальнем Востоке. Основанная в 2018 году, она стала первой анимационной студией региона, ориентированной на международный рынок.

Изначально небольшой коллектив студии работал над короткометражными анимационными проектами. В 2020 году ее сериал «Спина к спине» появился на российских стриминговых платформах и телеканалах. Затем началась активная работа по его продвижению за рубеж: сериал был переведен на китайский, казахский и другие языки. Близость к азиатским странам оказывает заметное влияние на деятельности студии.

Вдохновляясь японской анимацией, китайской историей и массовой культурой, команда «Мечталета» создает мультфильмы, которые объединяют восточные и западные традиции.

«Мечталет» уже представил свои проекты на крупнейших отраслевых мероприятиях, таких как MIPCOM, что позволило привлечь партнеров из стран MENA и Юго-Восточной Азии.

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«Нам важно было остановить отток творческих кадров с Дальнего Востока, дать возможность ребятам реализоваться там, где ты родился, — с этих намерений и началась история нашей студии — делится Виталий Тен, основатель «Мечталета».

В 2023 году студия завершила второй сезон анимационного сериала «Спина к спине» при поддержке министерства культуры РФ. Сейчас команда работает над полнометражным фильмом «Невельской» — премьера планируется на 2026 год. Кейс «Мечталета» служит примером грамотного продюсирования и наглядным свидетельством того, что региональные студии могут создавать конкурентоспособный контент, имеющий шанс занять достойное место на международной арене.

Resonance Moscow: музыкальная экосистема

Лейбл Resonance Moscow — это платформа для продвижения русской электронной музыки, которая помогает молодым артистам обрести свой уникальный голос и выйти на мировую арену. Ее основал в 2015 году техно-продюсер Никита Забелин, член Клуба Продюсеров АСИ. Он создал целую экосистему, чтобы поддерживать и раскрывать потенциал музыкантов, которые создают музыку, вдохновляясь культурными особенностями своих родных регионов.

«Мы занимаемся современным фольклором, — пояснил Забелин. — Наши артисты стремятся не только к массовой популярности или финансовому успеху. Лейбл Resonance Moscow объединяет музыкантов со всей страны: из Сибири, Владивостока, центральной России и других регионов, демонстрируя самобытность и разнообразие отечественной электронной музыки.

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При этом Resonance Moscow совмещает продюсирование музыки с образовательной миссией. Ее онлайн-школа RESO.lab предоставляет возможность музыкантам из разных городов и стран объединяться, создавать совместные проекты, конкурировать и расти профессионально. А в очной Moscow Music School в марте стартуют занятия, где студентов будут учить не только сводить треки, но и концептуально развивать творчество.

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Лейбл активно экспериментирует, объединяя искусство и науку. Команда разрабатывает генеративный цифровой синтезатор для создания музыки по заказу Бауманского университета. Помимо этого, Resonance Moscow работает над созданием собственного синтезатора.

В музыкальной вселенной Resonance Moscow проекты рождаются на стыке технологий и искусства.

Лейбл вдохновляет музыкантов, помогает им звучать по-новому и делает российскую электронную сцену более заметной в мире. «Культура не может развиваться изолированно, наша задача — объединить усилия, чтобы локальная сцена не угасала», — отмечает Забелин. — Однако для развития индустрии электронной музыки в России важно создать инфраструктуру, которая поддерживала бы разные направления: саунд-дизайн, кино, оформление общественных пространств, концерты и рекламные проекты. Чтобы российские электронные продюсеры могли заявить о себе на мировом уровне, нужно развивать клубные и концертные площадки, а также интегрировать электронную музыку в новые культурные и коммерческие форматы».

«Яр&Ко»: как продюсерская компания меняет индустрию видеоконтента

Нелли Яралова — один из самых авторитетных продюсеров в российской кино- и телеиндустрии. Более 20 лет она создает проекты, которые становятся заметными событиями на рынке и формируют тренды, за ее плечами работа в крупнейших продюсерских компаниях страны, создание более 45 художественных и документальных сериалов и фильмов, популярных шоу-проектов.

В 2007 году Яралова основала первое в России агентство талантов — «Агентство Стардаст». Сегодня это лидер рынка, успешная компания, представляющая интересы более 200 ведущих профессионалов индустрии: сценаристов, режиссеров, операторов и шоураннеров. В период ее работы генеральным продюсером знаменитой кинокомпании «Амедиа Продакшн» были сняты сериалы «Не родись красивой», «Татьянин день» и «Адъютанты любви», задавшие новые стандарты качества для этого жанра в российском прокате, а также фильм «Т-34» — один из самых кассовых отечественных проектов последних лет. Став генеральным продюсером компании «1-2-3 Продакшн» холдинга «Газпром-Медиа», Яралова приняла участие в создании таких ярких проектов, как «Игра на выживание», «1703» и «Убить Риту». Этот опыт углубил ее понимание запросов зрительской аудитории и сформировал уникальный подход Яраловой к производству контента.

«Мой собственный путь продюсера стал для меня школой жизни, — делится Яралова. — Я научилась не только выстраивать проекты с нуля, но и находить баланс между творчеством и бизнесом. Каждый проект — это вызов, возможность выйти за рамки привычного и создать что-то новое. В России, где культурные и экономические реалии часто пересекаются, задача продюсера — найти подход к людям, создать команду единомышленников и добиться результата, который будет вдохновлять и приносить пользу».

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В 2022 году Яралова основала продюсерскую компанию «Яр&Ко», ориентированную на производство кино, сериалов и анимационных проектов. В активном взаимодействии с медиахолдингами, стриминговыми сервисами и телеканалами компания формирует портфель проектов с учетом актуальных запросов зрительской аудитории.

«В отличие от многих других сфер, создание кино и сериалов — это невероятно ответственное и многостороннее ремесло, — отметила Яралова. — Ведь твоя работа становится видимой для широкой аудитории: как минимум для всего русскоязычного мира, а иногда и для гораздо большего числа зрителей. В первую очередь от продюсеров зависит, какие истории зритель увидит завтра».

Сегодня продюсеры помогают превратить локальные инициативы в международные бренды, доказывая, что развитие креативных индустрий — это вопрос не только культурного прогресса, но и стимулирования экономического роста. Закрепление региональных специализаций в рамках Регионального стандарта, поддержка талантов и продвижение успешных инициатив позволяют формировать все новые точки роста креативной экономики в России.

И особое значение приобретают повышение профессионального уровня продюсеров, ведь им приходится выступать сразу в нескольких ролях, им надо обладать опытом и знаниями в самых разных областях — от финансового управления до креативного мышления. По словам наших героев, продюсер должен быть и стратегом, и визионером, и человеком с широким мировоззрением, который способен соединить бизнес-подход с искусством.