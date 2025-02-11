«Весь район в шоке». Главврач забыл выключить камеру, его секс с медсестрой увидели коллеги

В Дагестане коллеги главврача наблюдали за его сексом с медсестрой на рабочем месте, так как он забыл выключить камеру после совещаний, при этом у мужчины есть жена и четверо детей, его любовница — замужем за полицейским, пара также воспитывает четырех детей. После произошедшего врач ушел на больничный, а потом уволился. Женщина продолжает работать в больнице. Источник «Газеты.Ru» отметил, что, скорее всего, это было совещание главврачей, организованное минздравом республики.

В Дагестане 67-летний главный врач Чародинской центральной районной больницы после совещания с коллегами забыл выключить камеру, поэтому они увидели, как он занимается оральным сексом с медсестрой. Произошедшее записали на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Telegram-канал Baza опубликовал ролик.

На кадрах видно, что мужчина стоит в своем кабинете, отлично попадая в обзор веб-камеры. Медсестра же сидит на полу, но ее голова также отчетливо видна. На стене, напротив происходящего, висит портрет главы республики Сергея Меликова. Ролик опубликовали в соцсетях, после чего главврач ушел на больничный.

По данным Baza, уже 10 февраля заслуженный врач Дагестана принял решение уволиться из больницы и написал заявление по собственному желанию. В качестве причины он указал свой возраст, так как якобы хочет уступить место молодым специалистам. Медсестра же продолжает работать в Чародинской ЦРБ.

Заместитель главврача подтвердил РИА Новости, что мужчина решил уволиться после резонансного видео. Новым главврачом стал Имамшапи Курмагомедов, до этого он был заведующим поликлиникой при ЦРБ.

Совещание минздрава

Источник «Газеты.Ru» в администрации главы и правительства республики заявил, что Меликов не видел инцидента в прямом эфире, поскольку это было совещание не с ним, а с главврачами других больниц.

«Меликов на больничном, он не проводит сейчас совещания. Он официально на больничном и отсутствует, это было известно. Это точно было совещание не с Меликовым. У минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Жена и четверо детей

Знакомый главврача рассказал Daily Storm, что мужчина занял должность еще в 2008 году. В селе его считают опытным специалистом и хорошим человеком. Он родился в этом районе, затем отучился на врача-психиатра и начал работать по профессии. До Чародинской ЦРБ мужчина был главврачом санэпидемстанции.

«Очень хороший мужик. Толковый хозяйственник. <...> В районе уже идут разговоры насчет этого видео. Не мог и подумать, что такой человек это сделает. Все уважают его. А сейчас весь район в шоке», — сказал источник.

У главного участника инцидента есть жена, трое дочерей и сын, все они работают в области здравоохранения — династия врачей. У медсестры также четверо детей, она состоит в браке. Знакомый главврача считает, что видео опубликовали его недоброжелатели, а теперь эта запись помешает ему строить карьеру в медицине.

На кадрах видно, что медсестра носит хиджаб. Пользователи соцсетей пишут, что ее супруг работает в полиции. Они опасаются, что после произошедшего у медсестры могут возникнуть серьезные проблемы.