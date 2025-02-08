Рост цен и подрыв экономики: чем грозит странам Балтии выход из единой с РФ энергосистемы

Страны Балтии отключились от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и перешли на работу в изолированном режиме. На воскресенье запланировали синхронизацию с энергетической системой континентальной Европы. В постпредстве РФ при Евросоюзе назвали решение балтийских государств политически мотивированным и предсказали ЕС рост цен на электроэнергию и подрыв экономики.

Эстония, Латвия и Литва «ушли» в Европу

Утром 8 февраля энергосистемы стран Балтии успешно отключились от системы БРЭЛЛ — энергетического кольца, объединявшего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву , сообщила пресс-служба эстонской энергетической компании Elering. Отключение не повлияло на потребителей, системы работают в штатном режиме.

«Испытание изолированной работы является важным этапом в подготовке к синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии с Континентально-Европейской синхронной зоной (CESA). В этот период спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет местных электростанций и интерконнекторов с Польшей, Швецией и Финляндией», — уточнили в компании.

Там добавили, что окончательно подключиться к системам континентальной Европы планируют в воскресенье, 9 февраля.

«После синхронизации Эстония, Латвия и Литва присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, обслуживающей более 400 миллионов потребителей в 26 странах. До сих пор страны Балтии были частью контролируемой Россией синхронной зоны ИПС/ИБП», — отметили в Elering.

Отключение от БРЭЛЛ поддержали в Евросоюзе. Власти ЕС также профинансировали этот процесс, напомнили в эстонской компании.

Ранее в Минэнергетики Литвы анонсировали выход из БРЭЛЛ в начале 2025 года.

«Решение принято с учетом изменившейся ситуации с геополитической безопасностью в регионе <...> Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности», — объясняли в министерстве.

Последствия для России и Белоруссии

После выхода Эстонии, Латвии и Литвы из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы, сообщили в Минэнерго. Там добавили, что систему заблаговременно подготовили к этому благодаря решениям президента и правительства.

«Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан», — уточнили в Минэнерго.

С 2016 по 2020 годы в Калининградской области построили Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС, а также построили и реконструировали объекты сетевой инфраструктуры.

«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение пяти лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе», — отчитались в министерстве.

После размыкания странами Балтии линий электропередачи, соединявших их с Россией и Белоруссией, рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет, сообщили в пресс-службе Системного оператора Единой энергетической системы.

«Параллельная работа энергосистем России и Беларуси продолжается , выход стран Балтии из ЭК БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы», — добавили там.

Реакция на выход из БРЭЛЛ

Выход стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг, заявили в постпредстве России при ЕС. Там добавили, что это приведет к росту цен на электроэнергию в регионе и к подрыву конкурентоспособности экономики государств Евросоюза .

«Расплачиваться за него (решение. — «Газета.Ru») придется европейским домохозяйствам и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах», — отметили в постпредстве.

Там уточнили, что в прошлом году ВВП Евросоюза вырос на 0,8%, а курс на разрыв отношений с Россией лишь ухудшит перспективы развития экономики ЕС.

Накануне президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, посвященное развитию Калининградской области.

«Мы рассмотрим вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем — с учетом специфики самого региона — все эти вопросы», — отметил глава государства.

Далее совещание проходило в закрытом режиме.