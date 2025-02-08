В России раскрыли последствия отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Выход Эстонии, Литвы и Латвии из электрического кольца БРЭЛЛ является политическим шагом и принесет им, как и всему Европейскому союзу, большой экономический ущерб. Об этом говорится в заявлении постпредства России при ЕС, передает ТАСС.

Дипломаты заявили, что цены на электроэнергию в балтийском регионе вырастут, надежность работы энергосистем будет не такой, как прежде, а все вместе это приведет к подрыву конкурентоспособности экономики ЕС.

8 февраля энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. В настоящее время в Калининградской области работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ балтийские страны в течение суток будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия проблем подключатся к Европе.

Ранее в России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем.