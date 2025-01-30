На борту упавшего в США самолета были чемпионы мира из РФ. Что известно об авиакатастрофе?

Фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета

В Вашингтоне самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана. Лайнер раскололся на две части и упал в реку. По последним данным, из воды достали уже 19 тел. Точное количество жертв на данный момент не установлено, спасатели продолжают искать выживших. На борту находились в том числе российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их судьба неизвестна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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Что произошло?

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с военным вертолетом UH-60 Black Hawk во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 29 января по местному времени (5:00 мск 30 января). Лайнер следовал из города Уичито, штат Канзас, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. В вертолете — трое военных, он выполнял тренировочный полет.

Столкновение произошло над рекой Потомак. По данным газеты The New York Post, в результате этого самолет раскололся на две части и ушел под воду.

Вертолет, как сообщила мэр Вашингтона Мюриел Баузер, также упал в реку.

Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управление гражданской авиации (FAA) США начали расследование. Свою проверку также проводят американская армия и Пентагон, заявил министр обороны Пит Хегсет.

Телеканал NBC со ссылкой источник в ФБР сообщил, что криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.

В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвую пожарные, полицейские, медики, служащие береговой охраны США и сотрудники ФБР. В поисках задействовано более 300 спасателей, рассказал глава Департамента пожарной и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли. Операция осложняется погодными условиями — температура воды в реке Потомак колеблется в районе нуля градусов.

«Там есть ветер. Там есть куски льда. Так что работать там просто опасно и трудно. Вода темная, мутная, и это очень сложные условия для погружения», — отметил Доннелли.

Он также добавил, что спасательная операция займет несколько дней.

Чемпионы на борту

close Евгения Шишкова и Вадим Наумов Владимир Беззубов/ТАСС

Накануне в Уичито, откуда вылетел самолет, завершился Чемпионат США по фигурному катанию. Турнир проходил с 20 по 26 января, но многие спортсмены остались в городе до 28 января, проходя Национальный лагерь развития — программу углубленной подготовки, пишет «Матч ТВ». По словам американского фигуриста Джона Маравилла, на борту находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров.

РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна сообщило, что среди них были в том числе и представители российской школы фигурного катания.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», — отметил он в разговоре с агентством.

По данным SHOT и ТАСС, речь идет о чемпионах мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадиме Наумове.

«Это граждане США, наших [из российской федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — заявили каналу в Федерации фигурного катания на коньках России.

Шишкова и Наумов выиграли чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию в паре в составе сборной России. При этом в 1998 году, после окончания спортивной карьеры, пара переехала в США и занялась тренерской работой.

Жертвы

Точное количество погибших в результате авиакатастрофы на данный момент неизвестно. По последней информации, которую приводит портал BNO News, из реки Потомак уже достали тела 19 человек. При этом CBS News со ссылкой на полицию сообщил о 18 обнаруженных телах.

Ранее NBC News сообщал о как минимум четырех выживших в результате крушения, утверждая, что их доставили на пожарную станцию аэропорта. Однако CBS и CNN опровергают эти данные. По их информации, пока спасателям не удалось найти людей, которые остались в живых.

Реакция властей

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофы в аэропорту имени Рональда Рейгана можно было бы избежать. По словам Трампа, военный вертолет должен был изменить курс.

«Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет?» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

При этом из записи переговоров диспетчеров, опубликованных сервисом LiveATC, следует, что они приказывали вертолету пропустить самолет и пролететь за ним.

Аэропорт Вашингтона, рядом с которым упал самолет, закрыли почти на сутки Аэропорт Рейгана в американской столице Вашингтоне закрыли по меньшей мере до утра пятницы... 30 января 10:17

Ранее в заявлении Трампа, которое распространил Белым дом, тот заявил, что его полностью проинформировали об «ужасающем происшествии». Американский лидер также поблагодарил экстренные службы за работу и пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.