«Вы умрете все, весь город». Экс-депутат Госдумы получил 24 года за тройное убийство на Кипре

Экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, ранее осужденного за организацию расправы над политиком Галиной Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре в 2004 году. Суд в Петербурге приговорил его к 24 годам колонии по совокупности с другими преступлениями и обязал его выплатить 8 млн рублей в качестве компенсации по гражданским делам. Глущенко вину не признал, а в последнем слове говорил об инопланетянах и предсказывал смерть всему Петербургу.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал 67-летнего бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным по делу об убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его напарника Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой в 2004 году на Кипре.

Экс-депутата приговорили к 18 годам лишения свободы, при этом суммарный приговор по совокупности преступлений составил 24 года в колонии строгого режима . Глущенко уже находится под стражей более 15 лет: его задержали в 2009 году, а затем осудили за вымогательство и организацию убийства политика Галины Старовойтовой.

Суд также обязал Глущенко выплатить 300 тысяч рублей штрафа и 8 млн в рамках гражданских исков о возмещении морального вреда.

По версии следствия, экс-парламентарий «крышевал» Шевченко. Когда бизнесмен отказался от услуг, его забили до смерти.

«В 2003 году Вячеслав Шевченко сообщил Глущенко о намерении прекратить выплачивать ему деньги. После чего Глущенко начал требовать с Шевченко $10 млн, угрожая последнему убийством. Шевченко отказался выполнить его требования и после этого был убит на Кипре», — говорится в обвинительном заключении.

С делом Глущенко ознакомились и присяжные. Они признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Прокурор просил для экс-депутата 24,5 года лишения свободы, а сторона защиты настаивала на том, что подсудимому будет сложно выдержать такой приговор. Адвокаты попросили отпустить своего подзащитного, потому что истекли сроки давности.

Об инопланетянах и Петербурге

Во время заседания 22 января, на котором оглашалось последнее слово подсудимого, Глущенко неоднократно заявлял, что «ничего не понимает» — например, кому и за что он должен платить деньги. Также он отказался признавать вину и попросил отпустить его.

«Я более 15 лет в местах лишения свободы, мне уже 67 лет, я страдаю тяжелыми хроническими заболеваниями. Прошу любовь и благодарность», — заявил экс-депутат.

Суд поинтересовался, есть ли у него дети. Глущенко ответил, что двое детей.

«Она богиня. Она родилась, когда родился Иисус. Это не шизофрения. Когда прилетели с другой планеты космонавты ее забирать, у меня был скандал с ними. Вы сейчас скажете — это шизуха. Я могу свидетелей позвать, это бизнесмены, политики, много людей. А вы, прокурор, не смейтесь», — рассказал Глущенко о своей дочери.

Выяснилось, что дочь подсудимого живет на Украине, связи с ней у него нет. Жена умерла — или, по словам Глущенко, находится «непонятно на какой инопланетной системе», — а сын в Испании.

Далее Глущенко рассказал о своей «миссии» — по его словам, ему нужно «избавить» Санкт-Петербург от «грязной бомбы», втереться в доверие к агентам Ми-6. Подсудимый добавил, что убитый Шевченко на самом деле жив и теперь живет с любовницей в Лондоне. Суд попросил его высказываться по существу, однако и тогда бывший депутат не перестал говорить о своем.

«Вы умрете все, весь город», — заявил он .

Закончил речь Глущенко благодарностью «всем богам», пожелал всем удачи и здоровья и добавил, что «посидел и хватит». Экс-депутат заявил, что нашел в тюрьме знания и теперь хочет со всеми дружить.

Что известно о деле

Вячеслава Шевченко, его напарника Юрия Зорина и переводчицу Викторию Третьякову убили на вилле в пригороде Пафоса. Следствие установило, что Глущенко с 1992 года «крышевал» бизнес предпринимателя и его брата Сергея. За услуги, оказываемые на тот момент депутатом Госдумы, бизнесмен ежемесячно платил по $50 тыс.

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В 2003 году Глущенко покинул Россию. Шевченко сообщил ему, что больше не будет платить. Бывший депутат начал угрожать и требовать АО «Метрополь» или $10 млн в качестве компенсации. Правоохранители установили, что экс-парламентарий организовал убийство предпринимателя, его партнера и переводчицы.

Летом 2009 года Глущенко задержали в Петербурге. Экс-депутату предъявили обвинения в организации убийства и вымогательстве у Вячеслава Шевченко. По последней статье в 2012-м его приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

В 2015 году Глущенко также признали виновным в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. По совокупности он получил 17 лет колонии строгого режима. В 2022-м следствие завершило работы по делу о тройном убийстве на Кипре и передало материалы в Приморский суд Петербурга.