«Отпуск был согласован»: курская чиновница заявила, что уведомила Хинштейна о поездке в Индию

Чиновница из Курской области Ирина Мусьял, которую врио губернатора Александр Хинштейн раскритиковал за поездку в Индию, сказала «Газете.Ru», что уведомила его о путешествии, несмотря на то, что не является носителем гостайны и не обязана согласовывать свой выезд из страны. При этом Хинштейн утверждает, что ничего об этом не знал. Он намерен разработать особый порядок, чтобы сотрудники администрации сообщали о подобных передвижениях.

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял объяснила «Газете.Ru», что заранее согласовала свой отпуск с врио губернатора региона Александром Хинштейном и уведомила его о своем выезде за рубеж. По словам чиновницы, у нее согласован отпуск с 9 по 24 января.

«Да, я посещала Индию и 20-го января уже была на территории РФ. В соответствии с действующим законодательством (отсутствием секретки) я не должна согласовывать выезд за пределы РФ», — сказала Мусьял. Под «отсутствием секретки» чиновница имела в виду, что не является носителем сведений, составляющих государственную тайну.

Она отметила, что все равно уведомила своего руководителя о своей поездке в Индию, которая является дружественным России государством и богата своим культурным наследием. Во время поездки она «с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО».

«С начала специальной военной операции я, все мои родные, близкие, сотрудники министерства и инспекции занимаемся и продолжаем заниматься волонтерством и оказывать помощь нашим защитникам Родины, а также землякам, вынужденно покинувшим свои дома в приграничье!» — заключила Мусьял.

Руководитель не знал

Хинштейн в беседе с Daily Storm заявил, что Мусьял не рассказала ему лично о своей поездке в Индию, об этом он узнал именно на заседании правительства. При этом страна дружественно настроена по отношению к России, поэтому сам факт поездки чиновницы туда его не смущает.

«Никаких мер к Мусьял по ее возвращении в Курскую область применено не будет. Потому что формально она ничего не нарушила. Она не является секретоносителем и не обязана уведомлять о своем выезде за пределы РФ, а тем более их согласовывать. Но здесь каждый волен выбирать, как считает нужным», — сказал Хинштейн.

Чиновник выразил мнение, что в текущей политической ситуации сотрудники администрации должны уведомлять руководство о своих поездках, но при этом не согласовывать их.

«Такой порядок будет разработан и принят. Это делается в том числе и с точки зрения безопасности самих государственных и муниципальных служащих. Потому что, находясь за рубежом, они могут стать объектами провокаций и каких-либо враждебных действий», — подчеркнул Хинштейн.

Неприемлемый отпуск

20 января прошло заседание правительства Курской области в связи с приездом из федерального Минкульта представителей для обследования территории Детинца. На нем Хинштейн обратился к Мусьял, но ему сказали, что она находится в отпуске за границей.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия? Формально она не должна согласовывать свой выезд за пределы России. Но в текущей ситуации выезд без уведомления быть не может», — сказал Хинштейн, цитирует издание «Курские новости».

«Ехать отдыхать за рубеж? Я не понимаю». Хинштейн раскритиковал курскую чиновницу за отпуск в Индии Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемой поездку местной чиновницы... 20 января 19:22

Чиновник заявил, что не понимает, когда члены правительства «воюющего региона» едут отдыхать за границу, поскольку территория области полностью не освобождена, а жители находятся в тяжелом положении. Несмотря на то что Мусьял законно может выезжать за пределы России, по мнению Хинштейна, в такое время это неуместно.

«Считаю, что высокопоставленные чиновники не могут бесконтрольно уезжать из страны, в том числе из соображений безопасности и моральной стороны вопроса, когда тысячи жителей лишились своего жилья», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Он также поручил разработать порядок уведомления, «чтобы исключить подобные выезды».

Кроме этого, Хинштейн решил опросить курян и других россиян, могут ли в условиях СВО курские чиновники выезжать за границу и не уведомлять об этом своего работодателя. На момент публикации материала проголосовали 58,3 тыс. пользователей. 82% опрошенных считают, что сотрудники администрации обязаны уведомлять о своих заграничных поездках, 8% полагают, что не должны, 10% все равно.