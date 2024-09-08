«Даже Лукашенко не прислушается»: адвокаты заявили, что Моргенштерна не выдадут России Адвокат Моргенштерна заявил, что музыкант в безопасности за границей

Защитник Моргенштерна* сообщил, что Россия не сможет достать его клиента из-за границы. Рэпера обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента, но другие государства в основном не считают это преступлением. Кроме того, даже если артиста задержат и осудят, его не приговорят к лишению свободы, подчеркнул юрист. В то же время адвокат допустил, что в отношении музыканта могут возбудить новые дела из-за «личной неприязни» главы Следственного комитета.

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (Тимур Валеев) вряд ли выдадут России из-за границы, поскольку для этого вторая страна должна признавать преступлением то, в чем его обвиняют на родине. Об этом заявил адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — указал юрист.

close Сергей Жорин и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Он привел в пример пост адвоката Кирилла Мариненко, который в связи с делом Моргенштерна подробно объяснил вопрос. Мариненко отметил, что для задержания рэпера в другой стране там должен существовать аналогичный российскому институт киноагентства (поскольку музыканта преследуют за неисполнение обязанностей иноагента). Кроме того, необходимо какое-либо соглашение между данным государством и Россией о выдаче друг другу подозреваемых.

«Есть у нас такое где?... Когда «Столичный СК» пишет, мол, подумываем, не объявить ли в розыск [Моргенштерна], нужно понимать, что по большому счету он пишет это сам для себя. В мире же к этому формально не прислушается даже Лукашенко», — подчеркнул адвокат.

Юристы считают, что у следствия в принципе нет повода объявлять рэпера в розыск, поскольку он «не скрывается».

«В смысле в розыск? А вы его потеряли? Утром в воскресенье возбудились и сразу такие «мы не знаем, где он». Да любой нормальный человек в воскресенье явно не у ворот СК», — прокомментировал адвокат Сергей Бадамшин.

Также адвокаты полагают, что в любом случае Моргенштерну не грозит реальное лишение свободы , даже если его найдут и признают виновным. Против артиста заведено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК — это преступление небольшой степени тяжести, поэтому наказание в виде лишения свободы может быть назначено только при наличии отягчающих обстоятельств.

«Конечно, нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений (как это часто бывает). Будем надеяться, что личная неприязнь председателя СК [Александра Бастрыкина] к моему подзащитному никак не отразится на объективности и беспристрастности расследуемого дела», — резюмировал Жорин.

«Торговец наркотиками» и иноагент: претензии к Моргенштерну

Моргенштерн уехал из России в ОАЭ осенью 2021 года после того, как Бастрыкин публично обвинил его в торговле наркотиками. Глава Следственного комитета выступал на конференции и заявил, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», вовлекая в употребление много молодежи. До этого рэпера уже штрафовали на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотических веществ в его клипах.

Адвокат исполнителя Жорин тогда пояснял, что его клиент покинул Россию, потому что сотрудники СК могли воспринять слова руководителя как «призыв к действию».

«Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — говорил юрист.

Сам рэпер ответил Бастрыкину песней «Домой». В ней поется, что Моргенштерн торгует в соцсетях «лишь своим лицом», а уехал, потому что в России «стало холодно».

«Не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу (может быть)», — допускал музыкант.

Зимой 2022 года, еще до начала СВО, брат Моргенштерна рассказал журналистам, что рэпер точно не вернется в РФ. По его словам, решение об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Родственник уточнял, что музыкант распродал почти все в России и купил дом на берегу Персидского залива.

В мае 2022-го Минюст признал рэпера иноагентом за то, что он занимался «политической деятельностью» на деньги от компании Yoola Labs Ltd. Это официальный партнер YouTube, которого называют «серым кардиналом» видеохостинга. Компания продвигает блогеров, с помощью нее подключают монетизацию. Основана выходцами из Восточной Европы, зарегистрирована в Израиле, сотрудничала со многими российскими звездами, помимо Моргенштерна, от Юрия Дудя (признан иноагентом) до Анастасии Ивлеевой.

«Тогда признайте 70% блогеров YouTube иноагентами. Деньги от них [Yoola Labs Lt] приходили ко мне на русское ИП, и с каждого рубля я платил налоги», — возмущался Моргенштерн.

В июле этого года российский суд в четвертый раз оштрафовал рэпера за то, что он не ставил маркировку иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Утром 8 сентября столичное управление СК сообщило о возбуждении против исполнителя уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указало следствие.

Сейчас Моргенштерн не живет в ОАЭ, ему отказали в продлении туристической визы и закрыли въезд в страну. По словам Жорина, из-за «доноса неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая». Рэпер делился в конце января, что переехал на Бали и делает визу в США.