Моргенштерна не уведомили об аресте имущества

Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и его защита не получали уведомлений об аресте имущества рэпера по делу о нарушении закона об иноагентах, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что оснований для ареста нет, поэтому планирует оспорить это решение.

«Нам об этом неизвестно ничего. Официально ни Моргенштерна по адресу его регистрации, ни его защиту никто не уведомлял. Мы эту информацию узнали из средств массовой информации. Будем запрашивать соответствующие документы и в случае, если это все соответствует действительности, безусловно, будем обжаловать эти действия. Мы считаем, что оснований для ареста имущества Моргенштерна нет», — сказал он.

18 января пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна. По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.