«Мама, не надо». На Урале мать-одиночка изрезала своих детей и покончила с собой

На Урале мать ранила ножом двух детей, их готовят к операции

В ночь на 10 января жительница Красноуральска Наталья попыталась убить своих детей. Она схватилась за нож и набросилась на сына с дочерью, после чего покончила с собой. Дети выжили и смогли сбежать из квартиры, за их жизни сейчас борются врачи. Подруга семьи рассказала, что женщина была в депрессии: семь лет назад сгорел ее дом, а приставы вычитали большую часть ее зарплаты ветеринара в счет долга по коммунальным платежам. Отец детей Наталье не помогал. Что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Жительница Красноуральска в ночь на 10 января решила расправиться со своими детьми. Она набросилась на них с ножом, а затем свела счеты с жизнью.

Сообщение в полицию поступило от местного жителя. Он увидел изрезанного семилетнего мальчика — тот пытался добраться до соседнего подъезда. Его девятилетняя сестра выбралась из квартиры, но потеряла сознание в подъезде.

«Прибывшими на место происшествия сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена и женщина 1984 года рождения, которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых», — сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.

«Ночью из квартиры доносились детские крики: «Мама, не надо!» Мы подумали, что она укол им хочет поставить. А потом мальчик прибежал, рассказал обо всем. В это время его старшая сестра сидела в подъезде, ей было очень плохо. Она много крови потеряла», — рассказала соседка.

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух несовершеннолетних. Следователи собирают доказательства и устанавливают мотивы преступления.

Что с детьми

Пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, они потеряли много крови, их готовят к отправке в Екатеринбург, сообщили в региональном минздраве.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области держат тему на контроле, рассказали «Газете.Ru».

«Организована работа с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети вне опасности. Их дальнейшее жизнеустройство будет рассматривается с участием органов опеки с учетом наличия родственников и обеспечения наилучших интересов детей», — объяснил детский омбудсмен Игорь Мороков.

Просила в долг и была в депрессии

Семь лет назад у Натальи сгорел дом, и она попала в кризисный центр в Екатеринбурге, рассказала «Газете.Ru» ее знакомая Алсу.

«Я ее позвала жить в Красноуральск, так как она находилась в кризисном центре из-за отсутствия жилья (был пожар, и ее дом сгорел). Я предложила переехать сюда так как здесь квартиры дешевые», — уточнила она.

По ее словам, Наталья была добрым и хорошим человеком. Детей Алсу назвала «воспитанными и добрыми ребятами».

Причиной я считаю затянувшуюся депрессию на фоне проблем с финансами. У нее было много долгов по коммунальным услугам и по алиментам, она часто жаловалась на это и периодически просила в долг. Алсу Знакомая Натальи

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, что Наталья давно развелась с мужем и практически с ним не общалась. Мужчина «никак не участвовал ни в жизни Натальи, ни в жизни детей», отметила Алсу.

Как рассказали собеседники Ura.ru, женщина работала ветеринаром, была общительной, но в последнее время оказалась в трудном материальном положении: она задолжала более 100 тыс. рублей за отопление и горячую воду.

«По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — добавили собеседники издания.

Соседи добавили, что в прошлом году женщина, по всей видимости, злоупотребляла спиртным.

«У нее детей забирали, пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — уточнили они.

В социальных сетях женщина публиковала фотографии с детьми. Один из ее знакомых рассказал, что в последние дни она находилась в подавленном состоянии и почти ни с кем не общалась. По словам самой Натальи, она повредила ногу. Ее знакомый подтвердил, что она действительно обращалась за помощью к медикам, а после каникул не вышла на работу.