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Знакомая рассказала о семье из Красноуральска, где мать изрезала ножом своих детей

У жительницы Урала, изрезавшей своих детей, были долги и депрессия
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СУ СК РФ по Свердловской области

Мать, которая напала с ножом на сына и дочь в Красноуральске Свердловской области, а затем покончила с собой, могла совершить преступление из-за депрессии и проблем с финансами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала знакомая женщины Алсу.

«С Натальей мы познакомились 7 лет назад в кризисном центре в Екатеринбурге. Там она была с дочкой, ей было 2 года на тот момент, и беременна сыном. Я ее позвала жить в Красноуральск, так как она находилась в центре из-за отсутствия жилья (был пожар и ее дом сгорел). Я предложила переехать сюда, так как здесь квартиры дешевые. Она была очень хорошим и отзывчивым человеком, и дети у нее очень воспитанные и добрые ребята. С мужем она давно в разводе и практически с ним не общалась, и он никак не участвовал ни в жизни Натальи, ни детей. Причиной я считаю затянувшуюся депрессию на фоне проблем с финансами. У нее было много долгов по коммунальным услугам и по алиментам. Она часто жаловалась на это и периодически просила в долг», — пояснила Алсу.

Сейчас мальчик и девочка находятся в местной больнице. С кем они будут жить дальше, неизвестно, так как у семьи практически нет родственников, пояснила знакомая.

«Есть старшая дочь Натальи, но ей, если не ошибаюсь, всего 17. И бабушка по линии отца, но, насколько я знаю, она тоже не участвовала в их жизни», — заключила Алсу.

Инцидент в Красноуральске произошел в ночь на 10 января — по версии следствия, 40-летняя женщина напала на своих детей с ножом. Несмотря на травмы, семилетний мальчик смог выбраться из жилья, забежать в соседний подъезд и попросить помощи. Второй ребенок, девятилетняя девочка, вышла в свой подъезд, но потеряла сознание. Приехавшие на место сотрудники полиции нашли тело матери детей под окнами дома.

Пострадавшие попали в больницу, вскоре их могут отвезти лечиться в Екатеринбург. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Подольске 10-летняя девочка напала на сестру с ножом после требования помыть тарелки.

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