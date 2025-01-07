Брак Лопес и Аффлека продлился два года после 17 лет разлуки. «Беннифер» официально развелись

История любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес официально подошла к концу. После года отношений, 17 лет разлуки и двух лет брака супруги оформили развод. Известно, что они не будут платить алименты друг другу и уже выставили на продажу общий дом. Через полгода после свадьбы Бен Аффлек стал выглядеть подавленным на публичных мероприятиях. Что известно о разводе звездной пары — в материале «Газеты.Ru».

Беннифер — все

О разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сообщил журнал People. Журналисты ознакомились с судебными документами и выяснили, что бракоразводный процесс прошел довольно спокойно. Бывшие супруги решили и финансовые вопросы — каждый останется с тем, что заработал во время совместной жизни.

Аффлек сохранит за собой долю в продюсерской компании Artists Equity, Лопес продолжит работу в собственных проектах. Артисты достигли соглашения и о купленном ими доме за $61 млн. Условия договоренностей неизвестны, однако особняк уже выставили на продажу. Покупатель пока не нашелся, сообщило издание TMZ.

По его информации, Аффлек и Лопес не заключали брачный договор. Официально о расторжении брака суд объявит 20 февраля. Заявление о разводе певица подала в августе 2024 года. Лопес назвала 26 апреля 2024-го датой их с Аффлеком расставания. Отношения артистов продлились примерно два года, однако история их любви насчитывает не один десяток лет.

Любовь прожила два года: чем закончилось воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес Актриса и певица Дженнифер Лопес лично отнесла в суд Лос-Анджелеса заявление на развод... 21 августа 20:19

Как познакомились Лопес и Аффлека

Впервые артисты встретились в 2001 году во время съемок фильма «Джильи». Лопес тогда была замужем за танцором Крисом Джаддом, но это не стало препятствием для начала романа с Беном Аффлеком. Ради него певица развелась в июне 2002 года, а в ноябре похвасталась обручальным кольцом.

Счастливые возлюбленные назначили на сентябрь 2003-го свадьбу, но всего за несколько дней до церемонии отменили ее. Причиной назвали «чрезмерное внимание» прессы. Сохранить отношения не удалось, и в январе 2004 года пара рассталась. Как выяснилось, не навсегда.

18 лет разлуки

В 2004-м Бен Аффлек стал ухаживать за актрисой Дженнифер Гарнер, и в следующем году они поженились. В браке родились трое детей — две девочки и мальчик. В 2008 году актер заявил, что вместе с Дженнифер Лопес они допустили ошибку, «когда влюбились друг в друга».

«Мы были слишком увлечены и, возможно, слишком открыты. Мы не ожидали, что все это превратится в нечто совсем другое, как будто мы попали в другой мир», — отмечал он.

В 2018 году Аффлек развелся с Гарнер. Год спустя у него начались отношения с актрисой Аной де Армас, но уже в январе 2021-го они расстались.

Личная жизнь Дженнифер Лопес после расставания с Аффлеком тоже бурно развивалась. В 2004 году она вышла замуж за музыканта Марка Энтони, которому родила двух детей. Но в 2011-м звездная пара распалась.

После этого Джей Ло встречалась с танцором Бо Каспером Смартом (до 2016 года), затем несколько месяцев у нее был роман с рэпером Дрейком. С февраля 2017-го по март 2021 года певица была в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.

Воссоединение Беннифер

Весной 2021-го Дженнифер Лопес заметили в компании Бена Аффлека. Позже стало известно, что они отправились отдыхать в Монтану. Как сообщало издание Cosmopolitan, после долгой разлуки артистам было хорошо вместе, оба «повзрослели» и были готовы работать над отношениями.

Летом Лопес и Аффлек начали жить вместе, а певица в своих соцсетях официально объявила о возобновлении отношений. В сентябре пара появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Первого декабря Бен Аффлек в интервью The Wall Street Journal признался, что полностью удовлетворен отношениями с Лопес. По его словам, все складывалось именно так, как ему было нужно.

Дженнифер Лопес рассказала People, что благодарна Аффлеку за все.

«Мне никогда не было так хорошо. И все это благодаря Бену. Я чувствую себя такой счастливой и горжусь тем, что я с ним», — заявила она.

В апреле 2022 года стало известно о помолвке актеров, а 16 июля они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, Лопес взяла фамилию супруга. В августе звездная чета устроила вечеринку, на которую пригласили родных, друзей и коллег.

«Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, что любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — подписала тогда свадебные снимки Дженнифер Лопес.

Однако идиллия продлилась недолго.

Конец отношений

В феврале 2023 года Аффлек и Лопес появились на церемонии вручения премии «Грэмми». Поклонники обратили внимание, что актер выглядел подавленным и будто бы витал в облаках.

На День святого Валентина Лопес показала татуировку, посвященную мужу. Тату изображала первые буквы имен супругов. Певица на протяжении всего года продолжала выкладывать совместные фотографии и писать в соцсетях, что их отношения в порядке, однако Аффлек оставался подавленным.

В 2024 году появились слухи о скором разводе четы. В конце марта Лопес и Аффлек вместе выходили в свет, но далее на публике они появлялись по отдельности.

В июле супруги решили продать дом в Беверли-Хиллз, Аффлек купил другой особняк в Лос-Анджелесе. Уже 20 августа Лопес подала заявление о разводе.