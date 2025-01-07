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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

People: актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись
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Global Look Press

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.

Суд вынес решение почти через 20 недель после того, как Лопес подала заявление о расторжении брака 20 августа.

По данным TMZ, артисты достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся развода — каждый остается с тем, что индивидуально приобрел за время брака. Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также решили разногласия, касающиеся их общего дома. Условия соглашения конфиденциальны. Издание уточнило, что поместье выставлено на продажу.

20 августа издание TMZ написало, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А позже появилась информация, что Дженнифер Лопес «залечивает развод» отношениями без обязательств.

Ранее Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с женой Хейли.

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