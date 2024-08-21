Любовь прожила два года: чем закончилось воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Актриса и певица Дженнифер Лопес лично отнесла в суд Лос-Анджелеса заявление на развод с двукратным лауреатом «Оскара» Беном Аффлеком. За несколько часов до этого актер на частном самолете прилетел из Коннектикута вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер и сыном Фином. «Газета.Ru» — о драме, которой закончилась красивая история воссоединения одной из самых ярких пар 2000-х.

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, сообщило издание TMZ. Это случилось во вторник, 20 августа, — в двухлетнюю годовщину роскошной свадьбы пары в Джорджии. Певица принесла документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес самостоятельно, не обращаясь для этого к адвокату. Она указала, что датой ее расставания с мужем следует считать 26 апреля 2024 года. Примечательно, что в документах не упоминается брачный договор — это означает, что перед свадьбой звезды Голливуда не стали его заключать. А поскольку у них нет общих детей, им не нужно будет обсуждать и вопросы опеки. При этом Дженнифер Лопес отказалась от алиментов после развода.

Отсутствие брачного договора позволяет TMZ сделать вывод, что пара не предусматривала вероятность развода. «Для Джей Ло это четвертый брак, для Бена — второй, и, казалось бы, оформить брачный договор было очевидным решением. Похоже, они думали, что этот брак будет навсегда, но этого не случилось», — написало издание.

close 100% Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу 20 августа в имении жениха Райсборо в штате Джорджия. От помолвки до свадьбы пара шла 20 лет onthejlo.com

В тот же день — за несколько часов до того, как Дженнифер Лопес подала на развод — Аффлек прилетел в Лос-Анджелес частным бортом из Коннектикута вместе со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и их средним сыном, 15-летним Фином. Экс-супруги вернулись из Коннектикута, где провожали в колледж свою старшую дочь, 18-летнюю Вайолет, сообщило издание Daily Mail.

В последнее время признаки приближающегося развода пары стали совсем явными. В середине июля Лопес и Аффлек выставили на продажу свою виллу в Беверли-Хиллз, запросив за нее $68 млн, — до того момента они пытались найти покупателя тайно, но поскольку это не удалось, перестали скрывать факт продажи общего жилища.

В конце июля стало известно, что Аффлек купил себе отдельный дом в Брентвуде — стоимостью в $20,5 млн — неподалеку от бывшей жены Дженнифер Гарнер, с которой он развелся еще в 2018 году.

В начале августа источник сообщил TMZ, что соглашения о разводе Лопес и Аффлека достигнуть все сложнее, поскольку почти уже бывшие супруги не общаются друг с другом — ни письменно, ни устно. Отмечалось при этом, что брачный договор у пары есть. А вот адвокатов по разводу они нанимать не стали — всю работу делали их управляющие делами. В результате, как мы уже знаем, Джей Ло отправилась в суд лично.

close 100% Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2002 год Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

О вероятном разводе Дженнифер Лопес СМИ заговорили весной этого года. После того, как 17 марта супруги появились вместе на матче команд НБА «Лейкерс» и «Голден Стэйт» в Лос-Анджелесе, они надолго исчезли из вида, а на балу Института костюма Met Gala Джей Ло отдыхала в одиночестве. Уже в мае источники подтвердили таблоидам, что супруги переживают сложный период в отношениях, и Аффлек съехал в арендованный дом в Брентвуде. По словам знакомых пары, проблемы в браке появились из-за того, что актер и певица по-разному относятся к своей личной жизни: Джей Ло любит внимание прессы, но Аффлеку от него неуютно.

close 100% Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 24 июля 2021 года jlo/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Развод пары знаменует конец сказочной истории о настоящей любви двух звезд Голливуда, которые воссоединились через 20 лет после начала их первого романа. И расторгают брак они через 20 лет после первого расставания.

В начале 2000-х Дженнифер Лопес и Бен Аффлек закрутили страстный роман, он завязался на съемках фильма «Джильи» (к слову, провальном, по мнению критиков, — проект получил антипремию «Золотая малина» в шести главных номинациях).

Уже в ноябре 2002-го актер сделал предложение своей возлюбленной — и преподнес ей кольцо с 6-каратным розовым бриллиантом. В интервью тележурналистке Дайен Сойер Лопес называла Аффлека «блестяще умным, любящим, очаровательным, ласковым». «Меня просто все в нем восхищает. Я уважаю его. У меня есть чувство, что он учит меня разным вещам», — говорила она. А в ответ тем, кто сомневался в совместимости двух актеров, она утверждала, что они с Аффлеком росли в одних и тех же условиях и воспитывались одинаково.

close 100% Бэн Аффлек и Дженнифер Лопес, 2022 год Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images

В сентябре 2003 года Лопес и Аффлек объявили о том, что свадьба откладывается — они сослались на чрезмерное внимание прессы к их паре. «Когда мы обнаружили, что серьезно рассматриваем возможность нанять трех фальшивых невест для трех разных локаций, то поняли, что что-то пошло не так», — говорилось в их заявлении, опубликованном People. То же издание утверждало, что пара ненадолго рассталась, но быстро воссоединилась и возобновила помолвку.

В январе 2004 года представители Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которых уже к тому времени сократили до Беннифер, подтвердили, что пара распалась. В 2022-м году Джей Ло в интервью ведущему Зейну Ло на Apple Music 1 призналась, что то расставание разбило ей сердце. «Как-то мы уже отменили свадьбу — 20 лет назад, и это было для меня самой большой драмой в жизни. Я честно думала, что умру. Это запустило для меня спираль на 18 лет, когда я все не могла ни в чем разобраться».

В 2016 году Лопес в интервью People сказала, что у них с Аффлеком была «настоящая любовь», и обвинила в расставании прессу. «Так случилось, что мы были вместе при рождении таблоидов, и это было «О, боже мой», — говорила певица. А в 2020-м, после развода с Дженнифер Гарнер, уже Аффлек признавался, что по-прежнему общается с Лопес и очень ее уважает.

close 100% Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма «Госпожа горничная» в Нью-Йорке, 2002 год Jeff Christensen/Reuters

В апреле 2021 года бывшие влюбленные вновь начали встречаться — папарацци обнаружили, что они вместе ездили отдыхать в Монтану. В соцсетях они появились как пара в июле того же года. В апреле 2022-го, после череды ярких совместных появлений на светских мероприятиях, Джей Ло и Бен Аффлек объявили о новой помолвке — они заключили брак в июле 2022-го на скромной церемонии в Лас-Вегасе, а 20 августа 2022-го состоялась масштабная вечеринка по случаю регистрации брака, который продлился два года.