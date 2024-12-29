«Вокруг разбросаны тела»: о чем говорят очевидцы авиакатастрофы в Южной Корее

Жертвами крушения самолета авиакомпании Jeju Air, разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан, стали 179 человек из 181, сообщили власти. Двое смогли выжить. По предварительным данным, катастрофа случилась из-за неисправности шасси, а очевидцы заявляют о звуках взрывов перед ЧП. Эксперты в свою очередь уверены — самолет можно было посадить в другом месте, избежав такого количества погибших.

Что известно о крушении

На борту Boeing 737 находились 175 пассажиров (173 гражданина Южной Корее и двое тайцев) и шестеро членов экипажа. Самолет летел из Бангкока и должен был приземлиться в 2:30.

По предварительной информации, ЧП случилось из-за повреждения шасси после столкновения со стаей птиц. Самолет попытались посадить на фюзеляж, однако летчики не сумели снизить скорость. Лайнер врезался в ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и взорвался.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Выжить удалось лишь двоим, они находились в хвостовой части самолета, которая отделилась при ударе. Оба оказались членами экипажа, это бортпроводник и стюардесса. Медики оказывают им помощь, а к установлению обстоятельств крушения самолета подключили ведущих специалистов.

На место крушения прибыл исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок. Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават выразила родным и близким погибших соболезнования и поручила оказать помощь выжившим таиландским гражданам. Соболезнования также выразило посольство России в Сеуле, а представители авиакомпании Jeju Air пообещали оказать помощь семьям жертв катастрофы.

Правительство Южной Кореи объявило недельный национальный траур.

О чем говорят очевидцы

Момент крушения запечатлели камеры видеонаблюдения. По словам многочисленных очевидцев, пламя охватило самолет уже в воздухе, а некоторые слышали взрывы.

Остановившийся в арендованном доме недалеко от аэропорта 41-летний Ю Джэ Ен заявил Yonhap, что заметил «искры» на правом крыле самолета.

«Пока я рассказывал своей семье, что с самолетом возникла проблема, услышал громкий взрыв», — объяснил мужчина.

Другой свидетель добавил, что гулял примерно в 4,5 км от аэропорта. Он рассказал, что видел снижающийся самолет и ожидал обычное приземление, но внезапно заметил «вспышку света».

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«Затем раздался громкий хлопок, за которым последовал дым в воздухе, а затем я услышал серию взрывов», — отметил он.

По словам еще одного очевидца, 70-летнего Ким Ен Чхоля, лайнер пытался приземлиться несколько раз, и перед крушением сделал над аэропортом круг. По словам пенсионера, примерно за пять минут до крушения он слышал звуки «металлического скрежета».

Другой мужчина, рыбачивший неподалеку, уточнил, что перед крушением видел стаю птиц, столкнувшихся с лайнером.

«Я услышал два или три хлопка, как будто птиц засосало в двигатель, прежде чем я увидел пламя, исходящее из правого двигателя», — рассказал он.

По словам 60-летнего Кима Бен Су, после катастрофы в процессе тушения пожара прогремел еще один взрыв.

«Вокруг самолета были разбросаны тела, было много тел. Некоторые были настолько повреждены, что личности было трудно узнать», — заявил он газете «Чосон Ильбо».

Участвовавший в поисковой операции пожарный подтвердил, что идентифицировать тела погибших действительно сложно.

Семьи пассажиров собрались в здании аэропорта в Муане. Все найденные тела погибших временно размещают в «импровизированном» морге на его территории. Один из родственников спросил начальника пожарной службы Ли Чжон Хена, действительно ли невозможно найти других выживших.

«К сожалению, похоже, что это так», — ответил Хен.

Пожар на месте происшествия потушили. К работе приступили криминалисты. На месте крушения нашли оба черных ящика — бортовой самописец и звукозаписывающее устройство, однако установление причин авиакатастрофы может потребовать более полугода, передает Yonhap News TV.

Жертв можно было избежать?

По опубликованным в Сети видео понятно, что пилоты мягко приземлили самолет, рассказал mk.ru пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников. Однако они допустили ряд ошибок.

«Во-первых, надо было садиться на грунтовую полосу. А второе — они коснулись полосы с большим перелетом, не в начале, а примерно в середине полосы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, пилоты не выпустили подкрылки. Это говорит о том, что экипаж не задействовал средства механизации крыла. С выпущенными подкрылками скорость на посадочной глиссаде (траектория снижения самолета при посадке. — «Газета.Ru») составляет примерно 250 километров в час, без них — 350—360 километров в час, объяснил Сальников.

Второй момент. Если в аэропорту, где предстоит нештатная посадка, взлетно-посадочная полоса всего 2000 метров, значит, самолет в любом случае выкатится за пределы и может разрушиться. Поэтому, если запас топлива позволяет, надо уходить на запасной аэродром, где длина полосы три—четыре километра, чтобы можно было безопаснее сесть. Владимир Сальников пилот гражданской авиации

Он добавил, что при приземлении в поле самолет останется целым и не разрушится. В новейшей истории России такое случалось дважды — в 2019 году под Жуковским и в 2023-м под Новосибирском.