Cухогруз с С-300 и угнанный МиГ: как «Моссад» работал против Лубянки Израильской спецслужбе «Моссад» исполнилось 75 лет

75 лет назад был создан «Моссад» — израильская служба внешней разведки. Экс-глава спецслужбы Иссер Харель заявлял, что «Моссад» не работал против СССР и КГБ. Однако это противоречит известным данным о советско-израильском тайном противостоянии. Сообщали СМИ и об операциях «Моссада» против России уже в XXI веке. Как израильские агенты конкурировали с Лубянкой — в материале «Газеты.Ru».

Операция «Бриллиант»

СССР поставлял арабским странам, желавшим уничтожить Израиль, реактивный истребитель МиГ-21. В 1963 году эти машины стояли на вооружении Сирии, Ирака и Египта. Хотя израильтяне пытались не раз заполучить новейший самолет, попытки оканчивались неудачей.

Весной 1965 года командующий ВВС Израиля генерал Эзер Вейцман попросил шефа «Моссада» Меира Амита вновь изучить возможность угона МиГ-21. Была начата операция «Пенициллин» (также она проходила под кодовым словом «Бриллиант»).

Аналитики спецслужбы решили, что нужно попытаться завербовать летчика-немусульманина. Сначала «Моссад» вербовал египтян, но один из завербованных сдал агента, а другой перелетел — но не на МиГ-21, а на учебном самолете.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда с посольством Израиля в Париже связался иракский еврей Иосиф Максур (или Шамаш), служивший в семье христиан-ассирийцев. Один из членов этой семьи — Мунир Редфа — был одним из лучших авиаторов ВВС Ирака и летал как раз на МиГ-21. В это время в Ираке начались гонения на христиан, и семья Редфа решила покинуть страну.

Муниру предложили полмиллиона фунтов стерлингов (около $1 млн по тогдашнему курсу) и гражданство Израиля. Он потребовал вывезти всю его семью. Незадолго до начала операции завербованный летчик поехал в Италию, и из Рима его тайно перевезли в Израиль, где и выдали инструкции.

Семья Редфа бежала из Ирака по очереди — сначала его дядя уехал в Швейцарию, затем через горный Курдистан в Иран уехала жена летчика и его двое сыновей.

В августе 1966 года Мунир Редфа угнал свой МиГ-21, получил награду и эмигрировал в Западную Европу, где умер в 1998 году. Самолет же в Израиле разобрали на винтики, а потом отправили в США для дальнейших тестов в Зоне 51. Ознакомление с ТТХ новейшего советского самолета помогло израильтянам во время Шестидневной войны.

Бывшие советские граждане против КГБ

«С момента основания Израиля КГБ и ГРУ также активно занимались разведывательной деятельностью на его территории, что, разумеется, никогда не было секретом для израильских спецслужб. До 1967 года советское посольство занимало два огромных здания — одно в Рамат-Гане, а второе — на Русском подворье в Иерусалиме. И десятки его сотрудников занимались, по сути дела, исключительно разведкой», — говорилось в материале издания «Столетие».

Нередко израильтяне разоблачали агентов КГБ — известны скандалы с профессором Маркусом Клинбергом и предпринимателем Шабтаем Калмановичем, который получил 10 лет тюрьмы за работу на советскую разведку.

После разрыва дипотношений СССР и Израиля в в 1967 году советские дипломаты покинули еврейское государство, а разведцентр КГБ переместился на Кипр.

А у «Моссада» было много тайных агентов из числа бывших граждан СССР. Как сообщает издание, такие агенты могли передать израильской разведке сведения о начале войны Судного дня в 1973 году и данные о ракетных установках, которые СССР передавал Сирии и Египту.

«Моссад» настаивал на развертывании агентурной сети в СССР и вербовке агентов в эшелонах власти.

Но занимавший тогда пост президента Израиля Леви Эшколь был против, поскольку опасался за евреев, которые жили в СССР.

В 1968 году новый руководитель «Моссада» Цви Замир, много лет учившийся и работавший в Великобритании, вновь предложил начать операции против СССР. Но

вербовать агентов среди советских евреев было опасно — это грозило в случае провала новой волной антисемитизма и репрессий, как во времена Сталина.

Поэтому был создан особый русский отдел «Моссада», который должен был вербовать сотрудников советского МИДа и представительства при ООН, а также дипломатов из третьих стран, близко сотрудничавших с СССР. Экс-глава «Моссада» Иссер Харель в начале 2000-х заявлял, что его спецслужба не проводила разведывательных операций против СССР.

Как сообщает «Столетие», сотрудники русского отдела работали не только в странах соцлагеря Восточной Европы, но также во Франции, Эфиопии, Уганде, а также Сирии и Египте. Нередко притворяясь бизнесменами из США или Европы, они знакомились с молодыми дипломатами и вербовали их.

В числе агентов израильской разведки оказался неназванный высокопоставленный советский дипломат из азиатско-африканского департамента и зять экс-президента Египта Абделя Насера, а также ближайший советник египетского лидера Анвара Садата. По версии издания, именно эти агенты передали Израилю дату начала войны Судного дня, но израильские власти не поверили — и едва не потерпели поражение.

Ценнейшим источником данных стали репатрианты из СССР, массово поехавшие в Израиль в 1970-х. Среди них было много бывших сотрудников засекреченных советских учреждений. В аэропорту Бен-Гурион агенты «Моссада» сразу же допрашивали прибывших в страну советских евреев. Кто-то признавался, что обещал перед вылетом сотруднику КГБ по прибытию в Израиль связаться с советской резидентурой.

В ходе таких случайных допросов «Моссад» получил множество важных данных — о военных объектах, новейшей технике и проектах, которые СССР собирался производить.

Постсоветская история заклятой дружбы

Как сообщала газета «Московский комсомолец» в 1997 году (публикация приведена на официальном сайте ФСБ России), сотрудник «Моссада» Динель был задержан в 1995 году на встрече с экс-сотрудником советского ГРУ.

Динеля выдворили из страны, поскольку у него был дипломатический иммунитет, а бывший гэрэушник был арестован.

«Могу сказать, что он передавал «Моссаду» за деньги совсекретные космические снимки. Вскоре мы арестовали и его сообщника — действующего офицера ГРУ, который снабжал агента материалами. Осенью же прошлого года был задержан и третий член шпионской группы. Тоже бывший сотрудник ГРУ», — рассказал журналистам один из руководителей Управления контрразведывательных операций (УКРО) ФСБ РФ генерал-майор Николай Волобуев.

В 2005 году «Моссад» смог сорвать запланированную поставку российских ракетных комплексов «Искандер-Э» в Сирию. Спецслужба организовала утечку информации о тайной сделке.

«Можно с уверенностью говорить о том, что израильские власти воспользовались двумя популярными средствами массовой информации в Израиле и России, чтобы сделать все возможное для срыва предстоящей ракетной сделки между Москвой и Дамаском», – отмечала тогда «Лента.ру».

Издание также указывало, что ближайшим к экспортной версии «Искандера» подобным западным оружием можно счесть американскую тактическую ракету ATACMS, но она существенно проигрывает «как в дальности полета, так и по массе полезной нагрузки».

В 2009 году неизвестные захватили российское судно Arctic Sea. Оно шло из Финляндии в Алжир с грузом пиломатериалов под флагом Мальты. Сухогруз загадочно исчез спустя пару дней после выхода из порта. Появлялись сообщения о требовании выкупа, найти Arctic Sea поручил Минобороны РФ президент Владимир Путин. Спустя три недели его нашли у берегов Кабо-Верде. По официальной российской версии, его захватили восемь человек — граждане РФ, Эстонии, Латвии и лица без гражданства.

По версии «Би-би-си», некий высокопоставленный источник, близкий к «Моссаду» сообщил, что спецслужбы Израиля могли быть причастны к захвату судна, поскольку на борту могли находиться «российские системы противовоздушной обороны» ЗРК С-300, предназначенные для Ирана. Власти РФ отрицали наличие на борту вооружений.